https://sarabic.ae/20250902/بوتين-موسكو-تثمن-العلاقات-التي-تطورت-بين-روسيا-وباكستان-1104415179.html
بوتين: موسكو تثمن العلاقات التي تطورت بين روسيا وباكستان
بوتين: موسكو تثمن العلاقات التي تطورت بين روسيا وباكستان
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تقدر العلاقات التي تطورت بين روسيا وباكستان. 02.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-02T11:25+0000
2025-09-02T11:47+0000
روسيا
باكستان
العالم
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104416138_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_6f06caa17fad096a3b4254cfface2761.jpg
وقال بوتين خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، في الصين: "لا بد لي من الإشارة إلى أن باكستان كانت ولا تزال شريكتنا. ونحن نقدر العلاقات التي تطورت بين بلدينا".ودعا بوتين رئيس الوزراء الباكستاني لزيارة روسيا في نوفمبر/تشرين الثاني، وقال بوتين: "السيد رئيس الوزراء، من المقرر أيضا عقد لقاء في روسيا في نوفمبر في إطار منظمة شنغهاي للتعاون على مستوى قادة الحكومات. إذا أتيحت لكم الفرصة ورأيتم ذلك ممكنا، فسنكون سعداء برؤيتكم في موسكو".وأعرب بوتين عن أمله في أن تتمكن باكستان من التغلب على جميع الصعوبات التي واجهتها البلاد جراء الكوارث، قائلا: "نأمل بشدة أن تتمكن بلادكم، تحت قيادتكم، من التغلب على جميع الصعوبات والمشاكل. ونتقدم بأحر التعازي للشعب الباكستاني بأكمله في ضحايا الفيضانات".وقال بوتين: "للأسف، تواجه باكستان كوارث جديدة. لقد عملنا جنبًا إلى جنب معكم، وجلسنا على الطاولة خلال جلسة منظمة شنغهاي للتعاون، وتحدثتم عن هذا الأمر. نأمل بشدة أن تتمكن بلادكم، تحت قيادتكم، من التغلب على جميع هذه الصعوبات والمشاكل. نتقدم بأحرّ تعازينا للشعب الباكستاني بأكمله في هذه الأحداث العصيبة، وخاصة الفيضانات".وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الباكستاني: "اسمحوا لي أيضا أن أشكركم على كلماتكم الداعمة لباكستان. كما أشكركم على محاولتكم المساعدة في تحقيق التوازن (في الوضع - المحرر) في المنطقة".ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الصين في 31 آب / أغسطس، في زيارة تستغرق 4 أيام. وقد زار تيانجين، حيث شارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. ويواصل بوتين، اليوم الثلاثاء، عمله في العاصمة الصينية حيث التقى العديد من الزعماء العالميين. كما يشارك الرئيس الروسي في احتفالات بكين بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية.فيتسو: سلوفاكيا ستصوت ضد خطة الاتحاد الأوروبي للتوقف عن الاعتماد على الغاز الروسيبوتين: روسيا تقدر السياسة الخارجية المستقلة لسلوفاكيا... فيديو
بوتين: موسكو تثمن العلاقات التي تطورت بين روسيا وباكستان

11:25 GMT 02.09.2025 (تم التحديث: 11:47 GMT 02.09.2025)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تقدر العلاقات التي تطورت بين روسيا وباكستان.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، في الصين: "لا بد لي من الإشارة إلى أن باكستان كانت ولا تزال شريكتنا. ونحن نقدر العلاقات التي تطورت بين بلدينا".
© Ruptly
ودعا بوتين رئيس الوزراء الباكستاني لزيارة روسيا في نوفمبر/تشرين الثاني، وقال بوتين: "السيد رئيس الوزراء، من المقرر أيضا عقد لقاء في روسيا في نوفمبر في إطار منظمة شنغهاي للتعاون على مستوى قادة الحكومات. إذا أتيحت لكم الفرصة ورأيتم ذلك ممكنا، فسنكون سعداء برؤيتكم في موسكو".
وأعرب بوتين عن أمله في أن تتمكن باكستان من التغلب على جميع الصعوبات التي واجهتها البلاد جراء الكوارث، قائلا: "نأمل بشدة أن تتمكن بلادكم، تحت قيادتكم، من التغلب على جميع الصعوبات والمشاكل. ونتقدم بأحر التعازي للشعب الباكستاني بأكمله في ضحايا الفيضانات".
وقال بوتين: "للأسف، تواجه باكستان كوارث جديدة. لقد عملنا جنبًا إلى جنب معكم، وجلسنا على الطاولة خلال جلسة منظمة شنغهاي للتعاون، وتحدثتم عن هذا الأمر. نأمل بشدة أن تتمكن بلادكم، تحت قيادتكم، من التغلب على جميع هذه الصعوبات والمشاكل. نتقدم بأحرّ تعازينا للشعب الباكستاني بأكمله في هذه الأحداث العصيبة، وخاصة الفيضانات".
بوتين وأردوغان في المؤتمر الصحفي المشترك في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أردوغان: ناقشت مع بوتين إجراءات إنهاء الصراع في أوكرانيا
11:09 GMT
وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الباكستاني: "اسمحوا لي أيضا أن أشكركم على كلماتكم الداعمة لباكستان. كما أشكركم على محاولتكم المساعدة في تحقيق التوازن (في الوضع - المحرر) في المنطقة".

وقال شريف: "شكرا لكم على دعوتي لزيارة بلدكم الجميل. سأكون في غاية السعادة بزيارة روسيا. لم أزر روسيا منذ سنوات عديدة، لذا عليّ أن أعود إلى موسكو لأستعيد ذكريات شبابي".

ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الصين في 31 آب / أغسطس، في زيارة تستغرق 4 أيام. وقد زار تيانجين، حيث شارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
ويواصل بوتين، اليوم الثلاثاء، عمله في العاصمة الصينية حيث التقى العديد من الزعماء العالميين. كما يشارك الرئيس الروسي في احتفالات بكين بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية.
فيتسو: سلوفاكيا ستصوت ضد خطة الاتحاد الأوروبي للتوقف عن الاعتماد على الغاز الروسي
بوتين: روسيا تقدر السياسة الخارجية المستقلة لسلوفاكيا... فيديو
