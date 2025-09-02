https://sarabic.ae/20250902/بوتين-يلتقي-رئيس-وزراء-سلوفاكيا-روبرت-فيتسو-في-بكين-فيديو-1104408727.html
بوتين: روسيا تقدر السياسة الخارجية المستقلة لسلوفاكيا... فيديو
بوتين: روسيا تقدر السياسة الخارجية المستقلة لسلوفاكيا... فيديو
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه مع رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا، روبرت فيتسو، أن روسيا تقدّر السياسة الخارجية المستقلة لسلوفاكيا
فلاديمير بوتين
الصين
سلوفاكيا
قال بوتين خلال اجتماع مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو: "نقدّر بشدة السياسة الخارجية المستقلة التي تنتهجها أنت وفريقك وحكومتك. هذه السياسة تسفر عن نتائج إيجابية. وأعني في المقام الأول، بالطبع، المؤشرات الاقتصادية".وتابع: "أتذكّر زيارتك لموسكو، وأود أن أعرب مرة أخرى عن امتناني لك لأنك اعتبرت أنه من الممكن أن تأتي وتشارك معنا كل المشاعر المرتبطة بالنصر في الحرب العالمية الثانية، في الحرب ضد النازية".قال فيتسو: "نحن مهتمون جدًا بتوحيد العلاقات بين جمهورية سلوفاكيا وروسيا الاتحادية. وأودّ اقتراح عقد اجتماع وجلسة للجنة المشتركة في أقرب وقت ممكن. علينا البحث عن فرص لتعميق وتوسيع تعاوننا، وإيجاد مجالات للتعاون الوثيق".وأكد أنه سيتم الوفاء بجميع الالتزامات من جانب براتيسلافا في هذا المجال.
الأخبار
بوتين يلتقي رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو في بكين.. فيديو
بوتين يلتقي رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو في بكين.. فيديو
بوتين: روسيا تقدر السياسة الخارجية المستقلة لسلوفاكيا... فيديو
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه مع رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا، روبرت فيتسو، أن روسيا تقدّر السياسة الخارجية المستقلة لسلوفاكيا، التي ينتهجها رئيس الوزراء روبرت فيتسو.
قال بوتين خلال اجتماع مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو: "نقدّر بشدة السياسة الخارجية المستقلة التي تنتهجها أنت وفريقك وحكومتك. هذه السياسة تسفر عن نتائج إيجابية. وأعني في المقام الأول، بالطبع، المؤشرات الاقتصادية".
وأضاف بوتين: "أود أن أشير إلى أن روسيا تظل موردا موثوقا به لموارد الطاقة (لجمهورية سلوفاكيا )، لكن شركاتكم تواصل أيضا العمل، وليس من دون نجاح في السوق الروسية، وهو ما أعتقد أنه مفيد أيضا للاقتصاد السلوفاكي ككل".
وتابع: "أتذكّر زيارتك لموسكو، وأود أن أعرب مرة أخرى عن امتناني لك لأنك اعتبرت أنه من الممكن أن تأتي وتشارك معنا كل المشاعر المرتبطة بالنصر في الحرب العالمية الثانية، في الحرب ضد النازية".
قال فيتسو: "نحن مهتمون جدًا بتوحيد العلاقات بين جمهورية سلوفاكيا وروسيا الاتحادية. وأودّ اقتراح عقد اجتماع وجلسة للجنة المشتركة في أقرب وقت ممكن. علينا البحث عن فرص لتعميق وتوسيع تعاوننا، وإيجاد مجالات للتعاون الوثيق".
أود أن أؤكد أن سياستنا في سلوفاكيا تجاه الحرب العالمية الثانية تتمثل في تكريم جميع الضحايا. نحن نحترم جميع الضحايا وسنواصل التعاون مع سفارتكم في مجال إعادة بناء المقابر العسكرية".
وأكد أنه سيتم الوفاء بجميع الالتزامات من جانب براتيسلافا في هذا المجال.