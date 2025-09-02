أردوغان: ناقشت مع بوتين إجراءات إنهاء الصراع في أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القرار الذي اتخذه الرئيس الإندونيسي مناسبا لإرضاء الشارع وكبح الفاسدين
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التوجه الإفريقي نحو روسيا هو من أجل مواجهة التحديات الأمنية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
16:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250902/أردوغان-ناقشت-مع-بوتين-إجراءات-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا--عاجل-1104414480.html
أردوغان: ناقشت مع بوتين إجراءات إنهاء الصراع في أوكرانيا
أردوغان: ناقشت مع بوتين إجراءات إنهاء الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أنه ناقش التدابير المحتملة لإنهاء الصراع في أوكرانيا، خلال محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في... 02.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-02T11:09+0000
2025-09-02T12:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103849/65/1038496566_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_c41dabddf4d6630f69e1736f87249de4.jpg
وقال أردوغان للصحفيين على متن الطائرة لدى عودته من الصين، حيث شارك في قمة منظمة "شنغهاي للتعاون": "خلال اجتماع ثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقشنا التدابير الممكنة لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا بسلام عادل، وركّز اللقاء بشكل خاص على قضايا التعاون في قطاع الطاقة".وأشار أردوغان إلى أنه يحافظ على اتصالات منتظمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ومع فلاديمير زيلينسكي، بشأن أوكرانيا، ولا ينوي التخلي عن الحوار.وقال أردوغان: "عزيزي السيد (فلاديمير) بوتين، والسيد زيلينسكي، والقادة الأوروبيون، نحن على تواصل دائم. يجري وزير الخارجية ورئيس المخابرات (التركيين) المفاوضات اللازمة مع نظرائهما. هذه المفاوضات تسرّع العملية باستمرار. نحن دولة طورت وعززت أسس الحوار بفضل المفاوضات المباشرة في إسطنبول".وقال أردوغان: "في الواقع، هذا هو النهج الأصح، لا ننوي التخلي عنه، نتخذ خطوات لمواصلة هذه العملية وسنواصل ذلك. في كل لقاء مع السيد بوتين، أطرح دائمًا قضيتي ممر الحبوب وتبادل الأسرى، وسأواصل القيام بذلك. نأمل أن يُثمر ذلك. سيتحقق سلام عادل ودائم من خلال تعزيز منصة المفاوضات دون إقصاء أي طرف".وتابع الرئيس التركي: "منذ بداية الحرب، أصبحت تركيا مثالا يحتذى به، حيث استطاعت التفاوض مع كلا الجانبين وكسب ثقتهما. إذا أعطينا جميعا الأولوية للمفاوضات على الصراع، والسلام على الحرب، فسنتمكن من الاستفادة الكاملة من الفرصة التي فُتحت لنا".وأكد أردوغان أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، رحب بمواصلة المفاوضات بين موسكو وكييف بمدينة إسطنبول، لافتًا إلى أن "البلدين غير مستعدين لذلك حاليا".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد اليوم الثلاثاء، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه الأجانب في المقر الحكومي قصر "دياويوتاي" (موقع الصيد الإمبراطوري) في العاصمة بكين.ويواصل بوتين، اليوم الثلاثاء، عمله في العاصمة الصينية بكين، حيث التقى العديد من الزعماء العالميين، كما سيحضر الرئيس الروسي احتفال "يوم النصر" في حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني وفي الحرب العالمية الثانية.فيتسو: سلوفاكيا ستصوت ضد خطة الاتحاد الأوروبي للتوقف عن الاعتماد على الغاز الروسيبوتين: روسيا تقدر السياسة الخارجية المستقلة لسلوفاكيا... فيديو
https://sarabic.ae/20250902/بوتين-موسكو-تثمن-العلاقات-التي-تطورت-بين-روسيا-وباكستان-1104415179.html
https://sarabic.ae/20250902/فيتسو-سلوفاكيا-ستصوت-ضد-خطة-الاتحاد-الأوروبي-للتوقف-عن-الاعتماد-على-الغاز-الروسي-1104413518.html
https://sarabic.ae/20250902/الرئيس-الصيني-الصين-تحترم-حق-إيران-في-الاستخدام-السلمي-للطاقة-النووية-1104413999.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103849/65/1038496566_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_fd2669712541c105953e807620fe72ed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

أردوغان: ناقشت مع بوتين إجراءات إنهاء الصراع في أوكرانيا

11:09 GMT 02.09.2025 (تم التحديث: 12:01 GMT 02.09.2025)
© Sputnik . Максим Блинов / الانتقال إلى بنك الصوربوتين وأردوغان في المؤتمر الصحفي المشترك في موسكو
بوتين وأردوغان في المؤتمر الصحفي المشترك في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
© Sputnik . Максим Блинов
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أنه ناقش التدابير المحتملة لإنهاء الصراع في أوكرانيا، خلال محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة الصينية بكين.
وقال أردوغان للصحفيين على متن الطائرة لدى عودته من الصين، حيث شارك في قمة منظمة "شنغهاي للتعاون": "خلال اجتماع ثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقشنا التدابير الممكنة لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا بسلام عادل، وركّز اللقاء بشكل خاص على قضايا التعاون في قطاع الطاقة".

وأضاف: "تركيا، كانت تعتقد منذ البداية، أن الحرب بين أوكرانيا وروسيا يمكن أن تنتهي من خلال المفاوضات".

وأشار أردوغان إلى أنه يحافظ على اتصالات منتظمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ومع فلاديمير زيلينسكي، بشأن أوكرانيا، ولا ينوي التخلي عن الحوار.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
بوتين: موسكو تثمن العلاقات التي تطورت بين روسيا وباكستان
11:25 GMT
وقال أردوغان: "عزيزي السيد (فلاديمير) بوتين، والسيد زيلينسكي، والقادة الأوروبيون، نحن على تواصل دائم. يجري وزير الخارجية ورئيس المخابرات (التركيين) المفاوضات اللازمة مع نظرائهما. هذه المفاوضات تسرّع العملية باستمرار. نحن دولة طورت وعززت أسس الحوار بفضل المفاوضات المباشرة في إسطنبول".

وأكد أن تركيا حققت نتائج ملموسة في قضيتي "ممر الحبوب" وتبادل الأسرى.

وقال أردوغان: "في الواقع، هذا هو النهج الأصح، لا ننوي التخلي عنه، نتخذ خطوات لمواصلة هذه العملية وسنواصل ذلك. في كل لقاء مع السيد بوتين، أطرح دائمًا قضيتي ممر الحبوب وتبادل الأسرى، وسأواصل القيام بذلك. نأمل أن يُثمر ذلك. سيتحقق سلام عادل ودائم من خلال تعزيز منصة المفاوضات دون إقصاء أي طرف".
رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا روبرت فيتسو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
فيتسو: سلوفاكيا ستصوت ضد خطة الاتحاد الأوروبي للتوقف عن الاعتماد على الغاز الروسي
10:58 GMT
وتابع الرئيس التركي: "منذ بداية الحرب، أصبحت تركيا مثالا يحتذى به، حيث استطاعت التفاوض مع كلا الجانبين وكسب ثقتهما. إذا أعطينا جميعا الأولوية للمفاوضات على الصراع، والسلام على الحرب، فسنتمكن من الاستفادة الكاملة من الفرصة التي فُتحت لنا".

وأضاف: "حللنا النتائج التي خرج بها السيد (فلاديمير) بوتين، من القمة الأخيرة في ألاسكا، ورأيه في هذه المفاوضات. كان اللقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالغ الأهمية. اطّلعنا على رأي السيد بوتين في هذه القضايا، كما أتيحت لنا فرصة إعادة تقييم نتائج قمة ألاسكا".

الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال مأدبة غداء غير رسمية لرؤساء وفود دول البريكس كجزء من قمة بريكس السادسة عشرة في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
شي جين بينغ: الصين تحترم حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية
11:01 GMT
وأكد أردوغان أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، رحب بمواصلة المفاوضات بين موسكو وكييف بمدينة إسطنبول، لافتًا إلى أن "البلدين غير مستعدين لذلك حاليا".

وقال: "بوتين رحّب بمواصلة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بمدينة إسطنبول، إلا أن موسكو وكييف غير مستعدتين لذلك حاليًا، ونرغب في رفع مستوى المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا تدريجيًا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد اليوم الثلاثاء، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه الأجانب في المقر الحكومي قصر "دياويوتاي" (موقع الصيد الإمبراطوري) في العاصمة بكين.

ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الصين في 31 أغسطس/ آب المنصرم، في زيارة تستغرق 4 أيام. وقد زار تيانجين، حيث شارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

ويواصل بوتين، اليوم الثلاثاء، عمله في العاصمة الصينية بكين، حيث التقى العديد من الزعماء العالميين، كما سيحضر الرئيس الروسي احتفال "يوم النصر" في حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني وفي الحرب العالمية الثانية.
فيتسو: سلوفاكيا ستصوت ضد خطة الاتحاد الأوروبي للتوقف عن الاعتماد على الغاز الروسي
بوتين: روسيا تقدر السياسة الخارجية المستقلة لسلوفاكيا... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала