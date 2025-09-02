https://sarabic.ae/20250902/الرئيس-الصيني-الصين-تحترم-حق-إيران-في-الاستخدام-السلمي-للطاقة-النووية-1104413999.html
شي جين بينغ: الصين تحترم حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، أن الصين تحترم حق طهران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتدعم حق إيران في الدفاع عن سيادتها.
ونقلت "قناة الصين المركزية"عن الزعيم الصيني، قوله إن "الصين تقدر تأكيد إيران المتكرر على التزامها بعدم تطوير الأسلحة النووية وتحترم حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية".وأشار الزعيم الصيني إلى أن العلاقات الصينية الإيرانية صمدت أمام اختبار الوضع الدولي غير المستقر وتواصل التطور بشكل مطرد وناجح.وأضاف: "الصين ستواصل دعم العدالة، وتعزيز الحل للقضية النووية الإيرانية الذي يأخذ في الاعتبار المصالح المشروعة لجميع الأطراف، وبذل جهود حثيثة لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط".والتقى شي جين بينغ والرئيس الإيراني مسعود بيسشكيان في بكين، اليوم الثلاثاء.
ونقلت "قناة الصين المركزية"عن الزعيم الصيني، قوله إن "الصين تقدر تأكيد إيران المتكرر على التزامها بعدم تطوير الأسلحة النووية وتحترم حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية".
وأكد شي جين بينغ أن بكين "تدعم إيران في الحفاظ على سيادة دولتها وسلامة أراضيها وكرامتها الوطنية، وفي حماية حقوقها ومصالحها المشروعة من خلال المفاوضات السياسية".
وأشار الزعيم الصيني إلى أن العلاقات الصينية الإيرانية صمدت أمام اختبار الوضع الدولي غير المستقر وتواصل التطور بشكل مطرد وناجح.
وأضاف: "الصين ستواصل دعم العدالة، وتعزيز الحل للقضية النووية الإيرانية الذي يأخذ في الاعتبار المصالح المشروعة لجميع الأطراف، وبذل جهود حثيثة لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط".
والتقى شي جين بينغ والرئيس الإيراني مسعود بيسشكيان في بكين، اليوم الثلاثاء.