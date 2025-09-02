عربي
أمساليوم
بث مباشر
شي جين بينغ: الصين تحترم حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية
ونقلت "قناة الصين المركزية"عن الزعيم الصيني، قوله إن "الصين تقدر تأكيد إيران المتكرر على التزامها بعدم تطوير الأسلحة النووية وتحترم حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية".وأشار الزعيم الصيني إلى أن العلاقات الصينية الإيرانية صمدت أمام اختبار الوضع الدولي غير المستقر وتواصل التطور بشكل مطرد وناجح.وأضاف: "الصين ستواصل دعم العدالة، وتعزيز الحل للقضية النووية الإيرانية الذي يأخذ في الاعتبار المصالح المشروعة لجميع الأطراف، وبذل جهود حثيثة لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط".والتقى شي جين بينغ والرئيس الإيراني مسعود بيسشكيان في بكين، اليوم الثلاثاء.لافروف: يسعى المشاركون في قمتي "شنغهاي" و"شنغهاي بلس" إلى الدفاع عن مصالحهم المشروعةبزشكيان: التعاون بين روسيا وإيران يشهد تطورا منذ توقيع الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة
شي جين بينغ: الصين تحترم حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، أن الصين تحترم حق طهران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتدعم حق إيران في الدفاع عن سيادتها.
ونقلت "قناة الصين المركزية"عن الزعيم الصيني، قوله إن "الصين تقدر تأكيد إيران المتكرر على التزامها بعدم تطوير الأسلحة النووية وتحترم حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية".

وأكد شي جين بينغ أن بكين "تدعم إيران في الحفاظ على سيادة دولتها وسلامة أراضيها وكرامتها الوطنية، وفي حماية حقوقها ومصالحها المشروعة من خلال المفاوضات السياسية".

وأشار الزعيم الصيني إلى أن العلاقات الصينية الإيرانية صمدت أمام اختبار الوضع الدولي غير المستقر وتواصل التطور بشكل مطرد وناجح.
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
كيم جونغ أون في زيارة للصين... اجتماعات مرتقبة مع بوتين وشي جين بينغ
07:31 GMT
وأضاف: "الصين ستواصل دعم العدالة، وتعزيز الحل للقضية النووية الإيرانية الذي يأخذ في الاعتبار المصالح المشروعة لجميع الأطراف، وبذل جهود حثيثة لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط".
والتقى شي جين بينغ والرئيس الإيراني مسعود بيسشكيان في بكين، اليوم الثلاثاء.
لافروف: يسعى المشاركون في قمتي "شنغهاي" و"شنغهاي بلس" إلى الدفاع عن مصالحهم المشروعة
بزشكيان: التعاون بين روسيا وإيران يشهد تطورا منذ توقيع الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة
