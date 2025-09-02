https://sarabic.ae/20250902/كيم-جونغ-أون-في-زيارة-للصين-اجتماعات-مرتقبة-مع-بوتين-وشي-جين-بينغ-1104405180.html

كيم جونغ أون في زيارة للصين... اجتماعات مرتقبة مع بوتين وشي جين بينغ

كيم جونغ أون في زيارة للصين... اجتماعات مرتقبة مع بوتين وشي جين بينغ

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، بأن الزعيم الكوري كيم جونغ أون، وصل إلى الصين عبر قطار خاص للمشاركة في فعاليات الذكرى الـ80 لنصر الصين في حرب المقاومة الشعبية... 02.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-02T07:31+0000

2025-09-02T07:31+0000

2025-09-02T07:40+0000

الصين

العالم

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

كوريا الشمالية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104404993_0:130:3183:1920_1920x0_80_0_0_1b9509c30847b1843b627535a10bb457.jpg

وقالت تلك الوسائل: "في الأول من سبتمبر (أيلول الجاري)، غادر كيم جونغ أون، بيونغ يانغ على متن قطار خاص لحضور احتفالات الذكرى الثمانين لانتصار الشعب الصيني في الحرب ضد اليابان والحرب العالمية ضد الفاشية، بدعوة من الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ. وفي الثاني من سبتمبر، عند الفجر، عبر القطار الخاص الحدود".وأفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بأن الزعيم كيم جونغ أون، قد يعقد اجتماعات ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال زيارته للصين.ولم يظهر كيم منذ توليه السلطة في أي حدث دبلوماسي متعدد الأطراف حتى الآن. وكانت آخر مرة حضر فيها زعيم كوري ديمقراطي استعراضًا عسكريًا صينيًا في عام 1959، عندما حضر جد الزعيم الحالي ومؤسس كوريا الديمقراطية كيم إيل سونغ.وعقب قمة منظمة "شنغهاي للتعاون"، التي عُقدت أمس الاثنين في تيانجين (شمالي الصين)، تُحيي بكين هذا الأسبوع الذكرى الثمانين لاستسلام اليابان في حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد عدوانها.بوتين: روسيا تسعى لتطوير العلاقات مع منغوليا والصينزعيم كوريا الديمقراطية يزور قاعدة تدريب للعمليات الخاصة في بلاده

https://sarabic.ae/20250825/ترامب-يعتزم-لقاء-زعيم-كوريا-الديمقراطية-هذا-العام-أو-العام-المقبل-1104123425.html

الصين

كوريا الشمالية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, العالم, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية