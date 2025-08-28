https://sarabic.ae/20250828/زعيم-كوريا-الديمقراطية-يزور-قاعدة-تدريب-للعمليات-الخاصة-في-بلاده-1104220691.html
زار زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، قاعدة تدريب للعمليات الخاصة في هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري، واطّلع على معلومات حول التدريب... 28.08.2025, سبوتنيك عربي
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
العالم
وقالت إذاعة "صوت كوريا": "زار الأمين العام لحزب العمال الكوري، ورئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الرفيق كيم جونغ أون، قاعدة تدريب العمليات الخاصة في هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري، في 27 أغسطس (آب الجاري)".وأشارت إلى أنه وخلال الزيارة، "تم اطلاع الزعيم الكوري، على تدريب وحدات القناصة والعمليات الخاصة".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أشرف زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، على تجربة نوعين جديدين من صواريخ الدفاع الجوي، في إطار مساعي بيونغ يانغ لتعزيز قدراتها العسكرية.وفي السياق ذاته، صرّحت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية، منتصف الشهر الجاري، أن كوريا الجنوبية ورئيسها يمتلكان "شخصية مزدوجة"، بسبب الجمع بين دعوات السلام والمشاركة في تدريبات عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن "تحقيق السلام بين الكوريتين مستحيل في ظل هذه السياسات".كوريا الديمقراطية تحذر جارتها الجنوبية: لن نتحمل عواقب "استفزازات" على الحدود
كوريا الشمالية
الأخبار
ar_EG
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم
