زعيم كوريا الديمقراطية يشرف على اختبار صواريخ دفاع جوي جديدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:16 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
09:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب: كييف ستضطر للموافقة على شروط روسيا للتسوية، سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250824/زعيم-كوريا-الديمقراطية-يشرف-على-اختبار-صواريخ-دفاع-جوي-جديدة-1104075242.html
زعيم كوريا الديمقراطية يشرف على اختبار صواريخ دفاع جوي جديدة
زعيم كوريا الديمقراطية يشرف على اختبار صواريخ دفاع جوي جديدة
سبوتنيك عربي
أشرف زعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، أمس السبت، على تجربة نوعين جديدين من صواريخ الدفاع الجوي، في إطار مساعي بيونج يانج لتعزيز قدراتها العسكرية، وفق ما... 24.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-24T03:31+0000
2025-08-24T03:31+0000
زعيم كوريا
العالم
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/07/1096546668_0:80:3071:1807_1920x0_80_0_0_1e94a62dad7ea9dab6f5cfae2031b457.jpg
وأجرت إدارة الصواريخ تقييما للقدرات القتالية للأنظمة الجديدة بحضور كيم وكبار المسؤولين، حيث أظهرت الصواريخ "استجابة سريعة" للأهداف الجوية، بما في ذلك الطائرات المسيرة الهجومية وصواريخ كروز.ويأتي هذا التطور قبل القمة المقررة الاثنين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الجنوبي لي جيه-ميونج، بينما تتواصل المناورات العسكرية المشتركة بين سيئول وواشنطن، التي تشمل تدريبات على مواجهة التهديدات النووية المتزايدة من الشمال.في السياق، صرّحت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي منتصف الشهر الجاري، أن كوريا الجنوبية ورئيسها يمتلكان "شخصية مزدوجة" بسبب الجمع بين دعوات السلام والمشاركة في تدريبات عسكرية مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن تحقيق السلام بين الكوريتين "مستحيل" في ظل هذه السياسات.
https://sarabic.ae/20250822/كوريا-الديمقراطية-تحذر-جارتها-الجنوبية-لن-نتحمل-عواقب-استفزازات-على-الحدود-1104049532.html
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/07/1096546668_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_a0b11c25c73af73a5d40ebba4ee06de5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
زعيم كوريا, العالم, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية
زعيم كوريا, العالم, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية

زعيم كوريا الديمقراطية يشرف على اختبار صواريخ دفاع جوي جديدة

03:31 GMT 24.08.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورزعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون
زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أشرف زعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، أمس السبت، على تجربة نوعين جديدين من صواريخ الدفاع الجوي، في إطار مساعي بيونج يانج لتعزيز قدراتها العسكرية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.
وأجرت إدارة الصواريخ تقييما للقدرات القتالية للأنظمة الجديدة بحضور كيم وكبار المسؤولين، حيث أظهرت الصواريخ "استجابة سريعة" للأهداف الجوية، بما في ذلك الطائرات المسيرة الهجومية وصواريخ كروز.
ويأتي هذا التطور قبل القمة المقررة الاثنين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الجنوبي لي جيه-ميونج، بينما تتواصل المناورات العسكرية المشتركة بين سيئول وواشنطن، التي تشمل تدريبات على مواجهة التهديدات النووية المتزايدة من الشمال.
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
كوريا الديمقراطية تحذر جارتها الجنوبية: لن نتحمل عواقب "استفزازات" على الحدود
22 أغسطس, 22:24 GMT
في السياق، صرّحت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي منتصف الشهر الجاري، أن كوريا الجنوبية ورئيسها يمتلكان "شخصية مزدوجة" بسبب الجمع بين دعوات السلام والمشاركة في تدريبات عسكرية مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن تحقيق السلام بين الكوريتين "مستحيل" في ظل هذه السياسات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала