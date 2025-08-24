https://sarabic.ae/20250824/زعيم-كوريا-الديمقراطية-يشرف-على-اختبار-صواريخ-دفاع-جوي-جديدة-1104075242.html
زعيم كوريا الديمقراطية يشرف على اختبار صواريخ دفاع جوي جديدة
أشرف زعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، أمس السبت، على تجربة نوعين جديدين من صواريخ الدفاع الجوي، في إطار مساعي بيونج يانج لتعزيز قدراتها العسكرية، وفق ما
زعيم كوريا
العالم
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/07/1096546668_0:80:3071:1807_1920x0_80_0_0_1e94a62dad7ea9dab6f5cfae2031b457.jpg
وأجرت إدارة الصواريخ تقييما للقدرات القتالية للأنظمة الجديدة بحضور كيم وكبار المسؤولين، حيث أظهرت الصواريخ "استجابة سريعة" للأهداف الجوية، بما في ذلك الطائرات المسيرة الهجومية وصواريخ كروز.ويأتي هذا التطور قبل القمة المقررة الاثنين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الجنوبي لي جيه-ميونج، بينما تتواصل المناورات العسكرية المشتركة بين سيئول وواشنطن، التي تشمل تدريبات على مواجهة التهديدات النووية المتزايدة من الشمال.في السياق، صرّحت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي منتصف الشهر الجاري، أن كوريا الجنوبية ورئيسها يمتلكان "شخصية مزدوجة" بسبب الجمع بين دعوات السلام والمشاركة في تدريبات عسكرية مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن تحقيق السلام بين الكوريتين "مستحيل" في ظل هذه السياسات.
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/07/1096546668_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_a0b11c25c73af73a5d40ebba4ee06de5.jpg
أشرف زعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، أمس السبت، على تجربة نوعين جديدين من صواريخ الدفاع الجوي، في إطار مساعي بيونج يانج لتعزيز قدراتها العسكرية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.
وأجرت إدارة الصواريخ تقييما للقدرات القتالية للأنظمة الجديدة بحضور كيم وكبار المسؤولين، حيث أظهرت الصواريخ "استجابة سريعة" للأهداف الجوية، بما في ذلك الطائرات المسيرة الهجومية وصواريخ كروز
ويأتي هذا التطور قبل القمة المقررة الاثنين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الجنوبي لي جيه-ميونج، بينما تتواصل المناورات العسكرية المشتركة بين سيئول وواشنطن، التي تشمل تدريبات على مواجهة التهديدات النووية المتزايدة من الشمال.
في السياق، صرّحت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي منتصف الشهر الجاري، أن كوريا الجنوبية ورئيسها يمتلكان "شخصية مزدوجة" بسبب الجمع بين دعوات السلام والمشاركة في تدريبات عسكرية مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن تحقيق السلام بين الكوريتين "مستحيل" في ظل هذه السياسات.