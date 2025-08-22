عربي
أمساليوم
بث مباشر
كوريا الديمقراطية تحذر جارتها الجنوبية: لن نتحمل عواقب "استفزازات" على الحدود
كوريا الديمقراطية تحذر جارتها الجنوبية: لن نتحمل عواقب "استفزازات" على الحدود
تابعنا عبر
قالت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إن جيش كوريا الجنوبية أطلق أعيرة تحذيرية يوم الثلاثاء في المنطقة الحدودية بين الكوريتين، ووصفت ذلك بأنه "استفزاز متعمد".
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، نقلاً عن بيان للجنرال كو جونغ تشول نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، أن كوريا الشمالية "لن تتحمل أي مسؤولية عن العواقب الوخيمة" التي قد تترتب في حال تجاهلت سول التحذيرات المسبقة في المنطقة الحدودية مستقبلاً.
جنود من جمهورية كوريا الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
كوريا الديمقراطية تهدد بإجراءات "الدفاع عن النفس" ضد مناورات سيئول وواشنطن
11 أغسطس, 06:21 GMT
وفي وقت سابق، من هذا الشهر، حذّر وزير الدفاع في جمهورية كوريا الديقراطية الشعبية، نو كوانغ تشول، من أن بيونغ يانغ سترد بحزم وتمارس حقها في الدفاع عن النفس، إذا وقع استفزاز خلال المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية وأمريكا، المقررة من 18 إلى 28 أغسطس/ آب الجاري.
ووصف نو كوانغ تشول، التدريبات بأنها "استفزاز مباشر وتهديد حقيقي يزيد من توتر الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية"، متعهدًا بالتصدي لأي تحركات هجومية.
واتهم الحليفين (كوريا الجنوبية وأمريكا) بتقويض الأمن الإقليمي، مؤكدًا أن مهمة جيش كوريا الديمقراطية هي "ردع الاستفزازات وحماية السلام"، وفقا لوكالة الأنباء الكورية المركزية.
وحذّر من أن جيش كوريا الديمقراطية، "سيتعامل مع التدريبات الحربية... بموقف مضاد شامل وحازم، وسيمارس بصرامة حق بيونغ يانغ، السيادي في الدفاع عن النفس، في حال وقوع أي استفزاز يتجاوز خط الحدود".
