https://sarabic.ae/20250822/كوريا-الديمقراطية-تحذر-جارتها-الجنوبية-لن-نتحمل-عواقب-استفزازات-على-الحدود-1104049532.html
كوريا الديمقراطية تحذر جارتها الجنوبية: لن نتحمل عواقب "استفزازات" على الحدود
كوريا الديمقراطية تحذر جارتها الجنوبية: لن نتحمل عواقب "استفزازات" على الحدود
سبوتنيك عربي
قالت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إن جيش كوريا الجنوبية أطلق أعيرة تحذيرية يوم الثلاثاء في المنطقة الحدودية بين الكوريتين،... 22.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-22T22:24+0000
2025-08-22T22:24+0000
2025-08-22T22:24+0000
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/19/1098145553_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fad89f719aa94597fbc8ba28ecb5e7b0.jpg
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، نقلاً عن بيان للجنرال كو جونغ تشول نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، أن كوريا الشمالية "لن تتحمل أي مسؤولية عن العواقب الوخيمة" التي قد تترتب في حال تجاهلت سول التحذيرات المسبقة في المنطقة الحدودية مستقبلاً.وفي وقت سابق، من هذا الشهر، حذّر وزير الدفاع في جمهورية كوريا الديقراطية الشعبية، نو كوانغ تشول، من أن بيونغ يانغ سترد بحزم وتمارس حقها في الدفاع عن النفس، إذا وقع استفزاز خلال المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية وأمريكا، المقررة من 18 إلى 28 أغسطس/ آب الجاري.ووصف نو كوانغ تشول، التدريبات بأنها "استفزاز مباشر وتهديد حقيقي يزيد من توتر الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية"، متعهدًا بالتصدي لأي تحركات هجومية.واتهم الحليفين (كوريا الجنوبية وأمريكا) بتقويض الأمن الإقليمي، مؤكدًا أن مهمة جيش كوريا الديمقراطية هي "ردع الاستفزازات وحماية السلام"، وفقا لوكالة الأنباء الكورية المركزية.وحذّر من أن جيش كوريا الديمقراطية، "سيتعامل مع التدريبات الحربية... بموقف مضاد شامل وحازم، وسيمارس بصرامة حق بيونغ يانغ، السيادي في الدفاع عن النفس، في حال وقوع أي استفزاز يتجاوز خط الحدود".
https://sarabic.ae/20250811/كوريا-الديمقراطية-تهدد-بإجراءات-الدفاع-عن-النفس-ضد-مناورات-سيئول-وواشنطن-1103589979.html
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/19/1098145553_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_f6be2c880b2d9ac69c4c04affc73c080.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
كوريا الديمقراطية تحذر جارتها الجنوبية: لن نتحمل عواقب "استفزازات" على الحدود
قالت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إن جيش كوريا الجنوبية أطلق أعيرة تحذيرية يوم الثلاثاء في المنطقة الحدودية بين الكوريتين، ووصفت ذلك بأنه "استفزاز متعمد".
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، نقلاً عن بيان للجنرال كو جونغ تشول نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، أن كوريا الشمالية "لن تتحمل أي مسؤولية عن العواقب الوخيمة" التي قد تترتب في حال تجاهلت سول التحذيرات المسبقة في المنطقة الحدودية مستقبلاً.
وفي وقت سابق، من هذا الشهر، حذّر وزير الدفاع في جمهورية كوريا الديقراطية الشعبية، نو كوانغ تشول، من أن بيونغ يانغ سترد بحزم وتمارس حقها في الدفاع عن النفس، إذا وقع استفزاز خلال المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية وأمريكا
، المقررة من 18 إلى 28 أغسطس/ آب الجاري.
ووصف نو كوانغ تشول، التدريبات بأنها "استفزاز مباشر وتهديد حقيقي يزيد من توتر الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية"، متعهدًا بالتصدي لأي تحركات هجومية.
واتهم الحليفين (كوريا الجنوبية وأمريكا) بتقويض الأمن الإقليمي، مؤكدًا أن مهمة جيش كوريا الديمقراطية هي "ردع الاستفزازات وحماية السلام"، وفقا لوكالة
الأنباء الكورية المركزية.
وحذّر من أن جيش كوريا الديمقراطية، "سيتعامل مع التدريبات الحربية... بموقف مضاد شامل وحازم، وسيمارس بصرامة حق بيونغ يانغ، السيادي في الدفاع عن النفس، في حال وقوع أي استفزاز يتجاوز خط الحدود".