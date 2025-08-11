https://sarabic.ae/20250811/كوريا-الديمقراطية-تهدد-بإجراءات-الدفاع-عن-النفس-ضد-مناورات-سيئول-وواشنطن-1103589979.html
كوريا الديمقراطية تهدد بإجراءات "الدفاع عن النفس" ضد مناورات سيئول وواشنطن
كوريا الديمقراطية تهدد بإجراءات "الدفاع عن النفس" ضد مناورات سيئول وواشنطن
ووصف نو كوانغ تشول، التدريبات بأنها "استفزاز مباشر وتهديد حقيقي يزيد من توتر الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية"، متعهدًا بالتصدي لأي تحركات هجومية.واتهم الحليفين (كوريا الجنوبية وأمريكا) بتقويض الأمن الإقليمي، مؤكدًا أن مهمة جيش كوريا الديمقراطية هي "ردع الاستفزازات وحماية السلام"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.وأشار وزير الدفاع الكوري في بيونغ يانغ، إلى أن مناورات "درع الحرية أولتشي"، هي "السبب الرئيسي لتدهور الوضع الأمني في شبه الجزيرة يوما بعد يوم، رغم تعديلها وتأجيل بعض أنشطتها في العام الحالي".في المقابل، أكدت سيئول وواشنطن أن "المناورات دفاعية بحتة، وتهدف للحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة".وعندما سُئلت عن بيان كوريا الديمقراطية، أكدت وزارة الدفاع في سيئول، اليوم الاثنين، أن التدريبات المقبلة "تُجرى بانتظام للحفاظ على حالة تأهب مشتركة، وقد ساهمت في تحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة".
ووصف نو كوانغ تشول، التدريبات بأنها "استفزاز مباشر وتهديد حقيقي يزيد من توتر الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية"، متعهدًا بالتصدي لأي تحركات هجومية.
واتهم الحليفين (كوريا الجنوبية وأمريكا) بتقويض الأمن الإقليمي، مؤكدًا أن مهمة جيش كوريا الديمقراطية هي "ردع الاستفزازات وحماية السلام"، وفقا لوكالة
أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وحذّر من أن جيش كوريا الديمقراطية، "سيتعامل مع التدريبات الحربية... بموقف مضاد شامل وحازم، وسيمارس بصرامة حق بيونغ يانغ، السيادي في الدفاع عن النفس، في حال وقوع أي استفزاز يتجاوز خط الحدود".
وأشار وزير الدفاع الكوري في بيونغ يانغ، إلى أن مناورات "درع الحرية أولتشي"، هي "السبب الرئيسي لتدهور الوضع الأمني في شبه الجزيرة يوما بعد يوم، رغم تعديلها وتأجيل بعض أنشطتها في العام الحالي".
في المقابل، أكدت سيئول وواشنطن أن "المناورات دفاعية بحتة، وتهدف للحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة".
وعندما سُئلت عن بيان كوريا الديمقراطية، أكدت وزارة الدفاع في سيئول، اليوم الاثنين، أن التدريبات المقبلة "تُجرى بانتظام للحفاظ على حالة تأهب مشتركة، وقد ساهمت في تحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة".