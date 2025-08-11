كوريا الديمقراطية تهدد بإجراءات "الدفاع عن النفس" ضد مناورات سيئول وواشنطن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
استمرار محاولات إبرام اتفاق لوقف الحرب على غزة، مظاهرات حاشدة في تل أبيب، وألمانيا تعلق صادرات أسلحة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:33 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر من زيادة مخاطر الإرهاب في الساحل الأفريقي وتطالب بتعاون الدول
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
16:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250811/كوريا-الديمقراطية-تهدد-بإجراءات-الدفاع-عن-النفس-ضد-مناورات-سيئول-وواشنطن-1103589979.html
كوريا الديمقراطية تهدد بإجراءات "الدفاع عن النفس" ضد مناورات سيئول وواشنطن
كوريا الديمقراطية تهدد بإجراءات "الدفاع عن النفس" ضد مناورات سيئول وواشنطن
سبوتنيك عربي
حذّر وزير الدفاع في جمهورية كوريا الديقراطية الشعبية، نو كوانغ تشول، من أن بيونغ يانغ سترد بحزم وتمارس حقها في الدفاع عن النفس، إذا وقع استفزاز خلال المناورات... 11.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-11T06:21+0000
2025-08-11T06:21+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102552/36/1025523624_0:0:2543:1430_1920x0_80_0_0_71b61c21f9ad1b0941f24f658ae6087e.jpg
ووصف نو كوانغ تشول، التدريبات بأنها "استفزاز مباشر وتهديد حقيقي يزيد من توتر الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية"، متعهدًا بالتصدي لأي تحركات هجومية.واتهم الحليفين (كوريا الجنوبية وأمريكا) بتقويض الأمن الإقليمي، مؤكدًا أن مهمة جيش كوريا الديمقراطية هي "ردع الاستفزازات وحماية السلام"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.وأشار وزير الدفاع الكوري في بيونغ يانغ، إلى أن مناورات "درع الحرية أولتشي"، هي "السبب الرئيسي لتدهور الوضع الأمني في شبه الجزيرة يوما بعد يوم، رغم تعديلها وتأجيل بعض أنشطتها في العام الحالي".في المقابل، أكدت سيئول وواشنطن أن "المناورات دفاعية بحتة، وتهدف للحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة".وعندما سُئلت عن بيان كوريا الديمقراطية، أكدت وزارة الدفاع في سيئول، اليوم الاثنين، أن التدريبات المقبلة "تُجرى بانتظام للحفاظ على حالة تأهب مشتركة، وقد ساهمت في تحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة".
https://sarabic.ae/20250810/كوريا-الديمقراطية-تفكك-مكبرات-الصوت-الموجهة-ضد-جارتها-الجنوبية-1103562308.html
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102552/36/1025523624_31:0:2543:1884_1920x0_80_0_0_be267a80506f90710f6033e2d26075bb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

كوريا الديمقراطية تهدد بإجراءات "الدفاع عن النفس" ضد مناورات سيئول وواشنطن

06:21 GMT 11.08.2025
© Sputnik . Iliya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من جمهورية كوريا الديمقراطية
جنود من جمهورية كوريا الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
جنود من جمهورية كوريا الديمقراطية
© Sputnik . Iliya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حذّر وزير الدفاع في جمهورية كوريا الديقراطية الشعبية، نو كوانغ تشول، من أن بيونغ يانغ سترد بحزم وتمارس حقها في الدفاع عن النفس، إذا وقع استفزاز خلال المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية وأمريكا، المقررة من 18 إلى 28 أغسطس/ آب الجاري.
ووصف نو كوانغ تشول، التدريبات بأنها "استفزاز مباشر وتهديد حقيقي يزيد من توتر الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية"، متعهدًا بالتصدي لأي تحركات هجومية.
واتهم الحليفين (كوريا الجنوبية وأمريكا) بتقويض الأمن الإقليمي، مؤكدًا أن مهمة جيش كوريا الديمقراطية هي "ردع الاستفزازات وحماية السلام"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وحذّر من أن جيش كوريا الديمقراطية، "سيتعامل مع التدريبات الحربية... بموقف مضاد شامل وحازم، وسيمارس بصرامة حق بيونغ يانغ، السيادي في الدفاع عن النفس، في حال وقوع أي استفزاز يتجاوز خط الحدود".

وأشار وزير الدفاع الكوري في بيونغ يانغ، إلى أن مناورات "درع الحرية أولتشي"، هي "السبب الرئيسي لتدهور الوضع الأمني في شبه الجزيرة يوما بعد يوم، رغم تعديلها وتأجيل بعض أنشطتها في العام الحالي".
جنود من الجيش الكوري الجنوبي يصعدون سلالم مركز حراستهم العسكري في باجو بكوريا الجنوبية بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية بعد إلقاء اللوم على جنود كوريا الشمالية في استهداف موقع حراسة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
كوريا الديمقراطية تفكك مكبرات الصوت الموجهة ضد جارتها الجنوبية
أمس, 07:29 GMT
في المقابل، أكدت سيئول وواشنطن أن "المناورات دفاعية بحتة، وتهدف للحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة".
وعندما سُئلت عن بيان كوريا الديمقراطية، أكدت وزارة الدفاع في سيئول، اليوم الاثنين، أن التدريبات المقبلة "تُجرى بانتظام للحفاظ على حالة تأهب مشتركة، وقد ساهمت في تحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала