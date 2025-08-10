https://sarabic.ae/20250810/كوريا-الديمقراطية-تفكك-مكبرات-الصوت-الموجهة-ضد-جارتها-الجنوبية-1103562308.html
كوريا الديمقراطية تفكك مكبرات الصوت الموجهة ضد جارتها الجنوبية
كوريا الديمقراطية تفكك مكبرات الصوت الموجهة ضد جارتها الجنوبية
بدأت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، بتفكيك بعض مكبرات الصوت المخصصة لبث الدعاية ضد كوريا الجنوبية على الحدود، بحسب وسائل إعلام كورية جنوبية. 10.08.2025, سبوتنيك عربي
يأتي الإجراء الذي اتخذته بيونغ يانغ، أمس السبت، بعد أيام من إنهاء سيئول عملية إزالة مكبراتها، ضمن جهود رئيسها لي جيه ميونغ، لخفض التوتر بين البلدين.وأكدت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية رصد هذه التحركات في أجزاء من خط المواجهة، مع استمرار التحقق من تعميمها على باقي المناطق، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وكانت كوريا الجنوبية أوقفت البث الدعائي وأزالت مكبراتها يوم الثلاثاء الماضي، بعد إعادة استخدامها العام الماضي، في عهد الإدارة المحافظة السابقة، ردًا على إرسال بيونغ يانغ بالونات محملة بالنفايات.ومنذ توليه السلطة، يسعى رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونغ، لإعادة فتح قنوات الاتصال مع كوريا الديمقراطية، داعيًا لوقف الحملات الإعلامية المعادية.وفي سياق متصل، أجّلت كوريا الجنوبية نصف المناورات الميدانية التي تجريها مع أمريكا، إلى شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، بعد انتقادات حادة من بيونغ يانغ، فيما يدرس وزير الوحدة في البلاد، مقترحا لتعديل هذه التدريبات.
