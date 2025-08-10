كوريا الديمقراطية تفكك مكبرات الصوت الموجهة ضد جارتها الجنوبية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
قبيل لقاء بوتين – ترامب.. واشنطن وموسكو تبحثان اتفاقا يرسخ سيطرة روسيا على مناطق جديدة بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
16:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250810/كوريا-الديمقراطية-تفكك-مكبرات-الصوت-الموجهة-ضد-جارتها-الجنوبية-1103562308.html
كوريا الديمقراطية تفكك مكبرات الصوت الموجهة ضد جارتها الجنوبية
كوريا الديمقراطية تفكك مكبرات الصوت الموجهة ضد جارتها الجنوبية
سبوتنيك عربي
بدأت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، بتفكيك بعض مكبرات الصوت المخصصة لبث الدعاية ضد كوريا الجنوبية على الحدود، بحسب وسائل إعلام كورية جنوبية. 10.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-10T07:29+0000
2025-08-10T07:29+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104534/06/1045340683_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_980eff6765d25e426ad355f8a37e0d85.jpg
يأتي الإجراء الذي اتخذته بيونغ يانغ، أمس السبت، بعد أيام من إنهاء سيئول عملية إزالة مكبراتها، ضمن جهود رئيسها لي جيه ميونغ، لخفض التوتر بين البلدين.وأكدت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية رصد هذه التحركات في أجزاء من خط المواجهة، مع استمرار التحقق من تعميمها على باقي المناطق، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وكانت كوريا الجنوبية أوقفت البث الدعائي وأزالت مكبراتها يوم الثلاثاء الماضي، بعد إعادة استخدامها العام الماضي، في عهد الإدارة المحافظة السابقة، ردًا على إرسال بيونغ يانغ بالونات محملة بالنفايات.ومنذ توليه السلطة، يسعى رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونغ، لإعادة فتح قنوات الاتصال مع كوريا الديمقراطية، داعيًا لوقف الحملات الإعلامية المعادية.وفي سياق متصل، أجّلت كوريا الجنوبية نصف المناورات الميدانية التي تجريها مع أمريكا، إلى شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، بعد انتقادات حادة من بيونغ يانغ، فيما يدرس وزير الوحدة في البلاد، مقترحا لتعديل هذه التدريبات.
https://sarabic.ae/20250804/كوريا-الجنوبية-تبدأ-بتفكيك-مكبرات-الصوت-المناهضة-لكوريا-الديمقراطية-على-طول-الحدود-1103350030.html
https://sarabic.ae/20250728/شقيقة-زعيم-كوريا-الديمقراطية-ترفض-الحوار-مع-سيئول-وتهاجم-رئيسها-الجديد-1103098526.html
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104534/06/1045340683_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ebc1ed3f498b6b01ee686377e3be70e4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

كوريا الديمقراطية تفكك مكبرات الصوت الموجهة ضد جارتها الجنوبية

07:29 GMT 10.08.2025
© AP Photo / Ahn Young-joonجنود من الجيش الكوري الجنوبي يصعدون سلالم مركز حراستهم العسكري في باجو بكوريا الجنوبية بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية بعد إلقاء اللوم على جنود كوريا الشمالية في استهداف موقع حراسة
جنود من الجيش الكوري الجنوبي يصعدون سلالم مركز حراستهم العسكري في باجو بكوريا الجنوبية بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية بعد إلقاء اللوم على جنود كوريا الشمالية في استهداف موقع حراسة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Ahn Young-joon
تابعنا عبر
بدأت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، بتفكيك بعض مكبرات الصوت المخصصة لبث الدعاية ضد كوريا الجنوبية على الحدود، بحسب وسائل إعلام كورية جنوبية.
يأتي الإجراء الذي اتخذته بيونغ يانغ، أمس السبت، بعد أيام من إنهاء سيئول عملية إزالة مكبراتها، ضمن جهود رئيسها لي جيه ميونغ، لخفض التوتر بين البلدين.
وأكدت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية رصد هذه التحركات في أجزاء من خط المواجهة، مع استمرار التحقق من تعميمها على باقي المناطق، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
الحدود بين كوريا الجنوبية و كوريا الشمالية - الجنود - الجيش الكوري الجنوبي والشمالي، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
كوريا الجنوبية تبدأ بتفكيك مكبرات الصوت المناهضة لكوريا الديمقراطية على طول الحدود
4 أغسطس, 10:11 GMT
وكانت كوريا الجنوبية أوقفت البث الدعائي وأزالت مكبراتها يوم الثلاثاء الماضي، بعد إعادة استخدامها العام الماضي، في عهد الإدارة المحافظة السابقة، ردًا على إرسال بيونغ يانغ بالونات محملة بالنفايات.
شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
شقيقة زعيم كوريا الديمقراطية ترفض الحوار مع سيئول وتهاجم رئيسها الجديد
28 يوليو, 05:34 GMT
ومنذ توليه السلطة، يسعى رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونغ، لإعادة فتح قنوات الاتصال مع كوريا الديمقراطية، داعيًا لوقف الحملات الإعلامية المعادية.
وفي سياق متصل، أجّلت كوريا الجنوبية نصف المناورات الميدانية التي تجريها مع أمريكا، إلى شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، بعد انتقادات حادة من بيونغ يانغ، فيما يدرس وزير الوحدة في البلاد، مقترحا لتعديل هذه التدريبات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала