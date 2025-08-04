https://sarabic.ae/20250804/كوريا-الجنوبية-تبدأ-بتفكيك-مكبرات-الصوت-المناهضة-لكوريا-الديمقراطية-على-طول-الحدود-1103350030.html
كوريا الجنوبية تبدأ بتفكيك مكبرات الصوت المناهضة لكوريا الديمقراطية على طول الحدود
كوريا الجنوبية تبدأ بتفكيك مكبرات الصوت المناهضة لكوريا الديمقراطية على طول الحدود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، بدء إزالة مكبرات الصوت الدعائية المثبتة على الحدود مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في خطوة تهدف إلى... 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T10:11+0000
2025-08-04T10:11+0000
2025-08-04T10:11+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103744/66/1037446654_0:0:3135:1763_1920x0_80_0_0_e75091d047d303d25dd2275f00a6f448.jpg
وأكدت الوزارة أن "الخطوة لن تؤثر على جاهزية الجيش، وتشمل إزالة نحو 20 مكبرا ثابتًا، خلال هذا الأسبوع"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.ولم تُجر سيئول أي مشاورات مسبقة مع بيونغ يانغ، التي لم تُظهر حتى الآن مؤشرات على اتخاذ خطوة مماثلة، رغم رصد أعمال صيانة لمكبرات صوتها، بحسب الوكالة.وكانت كوريا الجنوبية، قد أعادت هذه الحملة الدعائية في عام 2023، عقب توتر في العلاقات مع جارتها الشمالية.وبحسب وسائل إعلام في كوريا الجنوبية، يسعى الرئيس لي جاي ميونغ، منذ توليه منصبه، إلى تخفيف التوترات وتحسين العلاقات مع كوريا الديمقراطية الشعبية، داعيًا المنظمات في بلاده لوقف المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ.
https://sarabic.ae/20250728/شقيقة-زعيم-كوريا-الديمقراطية-ترفض-الحوار-مع-سيئول-وتهاجم-رئيسها-الجديد-1103098526.html
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103744/66/1037446654_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_742790a9d3368da1405dd9390273be7c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الجنوبية تبدأ بتفكيك مكبرات الصوت المناهضة لكوريا الديمقراطية على طول الحدود
أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، بدء إزالة مكبرات الصوت الدعائية المثبتة على الحدود مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في خطوة تهدف إلى تخفيف التوتر بين البلدين، وذلك بعد أسابيع من تعليق البث بأمر من الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ.
وأكدت الوزارة أن "الخطوة لن تؤثر على جاهزية الجيش، وتشمل إزالة نحو 20 مكبرا ثابتًا، خلال هذا الأسبوع"، وفقا لوكالة
أنباء "يونهاب" الكورية.
ولم تُجر سيئول أي مشاورات مسبقة مع بيونغ يانغ، التي لم تُظهر حتى الآن مؤشرات على اتخاذ خطوة مماثلة، رغم رصد أعمال صيانة لمكبرات صوتها، بحسب الوكالة.
وكانت كوريا الجنوبية، قد أعادت هذه الحملة الدعائية في عام 2023، عقب توتر في العلاقات مع جارتها الشمالية.
وبحسب وسائل إعلام في كوريا الجنوبية، يسعى الرئيس لي جاي ميونغ، منذ توليه منصبه، إلى تخفيف التوترات وتحسين العلاقات مع كوريا الديمقراطية الشعبية، داعيًا المنظمات في بلاده لوقف المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ.