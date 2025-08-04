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كوريا الجنوبية تبدأ بتفكيك مكبرات الصوت المناهضة لكوريا الديمقراطية على طول الحدود
كوريا الجنوبية تبدأ بتفكيك مكبرات الصوت المناهضة لكوريا الديمقراطية على طول الحدود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، بدء إزالة مكبرات الصوت الدعائية المثبتة على الحدود مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في خطوة تهدف إلى... 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T10:11+0000
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وأكدت الوزارة أن "الخطوة لن تؤثر على جاهزية الجيش، وتشمل إزالة نحو 20 مكبرا ثابتًا، خلال هذا الأسبوع"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.ولم تُجر سيئول أي مشاورات مسبقة مع بيونغ يانغ، التي لم تُظهر حتى الآن مؤشرات على اتخاذ خطوة مماثلة، رغم رصد أعمال صيانة لمكبرات صوتها، بحسب الوكالة.وكانت كوريا الجنوبية، قد أعادت هذه الحملة الدعائية في عام 2023، عقب توتر في العلاقات مع جارتها الشمالية.وبحسب وسائل إعلام في كوريا الجنوبية، يسعى الرئيس لي جاي ميونغ، منذ توليه منصبه، إلى تخفيف التوترات وتحسين العلاقات مع كوريا الديمقراطية الشعبية، داعيًا المنظمات في بلاده لوقف المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ.
https://sarabic.ae/20250728/شقيقة-زعيم-كوريا-الديمقراطية-ترفض-الحوار-مع-سيئول-وتهاجم-رئيسها-الجديد-1103098526.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

كوريا الجنوبية تبدأ بتفكيك مكبرات الصوت المناهضة لكوريا الديمقراطية على طول الحدود

10:11 GMT 04.08.2025
© AP Photo / Ahn Young-joon, Poolالحدود بين كوريا الجنوبية و كوريا الشمالية - الجنود - الجيش الكوري الجنوبي والشمالي، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018
الحدود بين كوريا الجنوبية و كوريا الشمالية - الجنود - الجيش الكوري الجنوبي والشمالي، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Ahn Young-joon, Pool
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أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، بدء إزالة مكبرات الصوت الدعائية المثبتة على الحدود مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في خطوة تهدف إلى تخفيف التوتر بين البلدين، وذلك بعد أسابيع من تعليق البث بأمر من الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ.
وأكدت الوزارة أن "الخطوة لن تؤثر على جاهزية الجيش، وتشمل إزالة نحو 20 مكبرا ثابتًا، خلال هذا الأسبوع"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
ولم تُجر سيئول أي مشاورات مسبقة مع بيونغ يانغ، التي لم تُظهر حتى الآن مؤشرات على اتخاذ خطوة مماثلة، رغم رصد أعمال صيانة لمكبرات صوتها، بحسب الوكالة.
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وكانت كوريا الجنوبية، قد أعادت هذه الحملة الدعائية في عام 2023، عقب توتر في العلاقات مع جارتها الشمالية.
وبحسب وسائل إعلام في كوريا الجنوبية، يسعى الرئيس لي جاي ميونغ، منذ توليه منصبه، إلى تخفيف التوترات وتحسين العلاقات مع كوريا الديمقراطية الشعبية، داعيًا المنظمات في بلاده لوقف المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ.
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