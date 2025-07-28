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https://sarabic.ae/20250728/شقيقة-زعيم-كوريا-الديمقراطية-ترفض-الحوار-مع-سيئول-وتهاجم-رئيسها-الجديد-1103098526.html
شقيقة زعيم كوريا الديمقراطية ترفض الحوار مع سيئول وتهاجم رئيسها الجديد
شقيقة زعيم كوريا الديمقراطية ترفض الحوار مع سيئول وتهاجم رئيسها الجديد
سبوتنيك عربي
أعلنت كيم يوجونغ، شقيقة زعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، اليوم الإثنين، أن بيونغ يانغ غير معنية بأي مبادرات أو سياسات تصدر عن كوريا الجنوبية، مؤكدة رفض... 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T05:34+0000
2025-07-28T05:34+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الجنوبية
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جاء هذا التصريح عبر وكالة الأنباء المركزية الكورية، بالتزامن مع محاولات الرئيس الكوري الجنوبي، لي جيه ميونغ، لاستئناف الحوار مع كوريا الديمقراطية، بهدف تهدئة التوترات العسكرية وتحسين العلاقات بين البلدين.ويعد البيان أول تعليق رسمي من بيونغ يانغ على إدارة لي، الذي تولى السلطة قبل نحو 50 يوما، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وأكدت أن حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية لا تكترث بأي جهود تبذلها سيئول لجذب انتباهها، مشددة على أن الموقف تجاه الجنوب لن يتغير، وأضافت: "لن نناقش أو نتفاوض مع كوريا الجنوبية تحت أي ظرف".وانتقدت كيم يو جونغ مقترحات في الجنوب لإعادة هيكلة وزارة الوحدة، معتبرة أن وجود هذه الوزارة "غير منطقي"، لأن "الكوريتين دولتان منفصلتان"، واتهمت سيئول بالهوس بفكرة "الوحدة عبر الدمج". كما أنها سخرت من قرار سيئول وقف البث الإذاعي والتلفزيوني الموجه للشمال، واصفة إياه بأنه "عديم القيمة"، ورفضت الاعتقاد بإمكانية تغيير موقف بيونغ يانغ عبر "بعض العبارات العاطفية" بعد ما وصفته بـ"تصعيد المواجهة وعدّ الشمال عدوا رئيسيا"، بحسب قولها.وختمت شقيقة زعيم كوريا الديمقراطية بيانها بيانها بوصف مقترح دعوة شقيقها، كيم جونغ أون، لحضور قمة منتدى "أبيك" في كوريا الجنوبية بأنه "وهم سخيف".
https://sarabic.ae/20250418/كوريا-الجنوبية-تجري-مناورات-عسكرية-على-حدود-جارتها--الديمقراطية-الشعبية-1099661632.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن

شقيقة زعيم كوريا الديمقراطية ترفض الحوار مع سيئول وتهاجم رئيسها الجديد

05:34 GMT 28.07.2025
© AP Photo / Pool / Jorge Silvaشقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، 2019
شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Pool / Jorge Silva
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أعلنت كيم يوجونغ، شقيقة زعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، اليوم الإثنين، أن بيونغ يانغ غير معنية بأي مبادرات أو سياسات تصدر عن كوريا الجنوبية، مؤكدة رفض بلادها الجلوس إلى طاولة الحوار مع سيئول.
جاء هذا التصريح عبر وكالة الأنباء المركزية الكورية، بالتزامن مع محاولات الرئيس الكوري الجنوبي، لي جيه ميونغ، لاستئناف الحوار مع كوريا الديمقراطية، بهدف تهدئة التوترات العسكرية وتحسين العلاقات بين البلدين.
ويعد البيان أول تعليق رسمي من بيونغ يانغ على إدارة لي، الذي تولى السلطة قبل نحو 50 يوما، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
وقالت شقيقة زعيم كوريا الديمقراطية، إن سياسات رئيس كوريا الجنوبية الجديد لا تختلف عن سلفه، إذ يواصل "الانصياع الأعمى للتحالف مع أمريكا" والسعي للمواجهة مع الشمال، على حد تعبيرها.
وأكدت أن حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية لا تكترث بأي جهود تبذلها سيئول لجذب انتباهها، مشددة على أن الموقف تجاه الجنوب لن يتغير، وأضافت: "لن نناقش أو نتفاوض مع كوريا الجنوبية تحت أي ظرف".
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وانتقدت كيم يو جونغ مقترحات في الجنوب لإعادة هيكلة وزارة الوحدة، معتبرة أن وجود هذه الوزارة "غير منطقي"، لأن "الكوريتين دولتان منفصلتان"، واتهمت سيئول بالهوس بفكرة "الوحدة عبر الدمج".
كما أنها سخرت من قرار سيئول وقف البث الإذاعي والتلفزيوني الموجه للشمال، واصفة إياه بأنه "عديم القيمة"، ورفضت الاعتقاد بإمكانية تغيير موقف بيونغ يانغ عبر "بعض العبارات العاطفية" بعد ما وصفته بـ"تصعيد المواجهة وعدّ الشمال عدوا رئيسيا"، بحسب قولها.
وختمت شقيقة زعيم كوريا الديمقراطية بيانها بيانها بوصف مقترح دعوة شقيقها، كيم جونغ أون، لحضور قمة منتدى "أبيك" في كوريا الجنوبية بأنه "وهم سخيف".
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