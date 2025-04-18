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كوريا الجنوبية تجري مناورات عسكرية على حدود جارتها الديمقراطية الشعبية
كوريا الجنوبية تجري مناورات عسكرية على حدود جارتها الديمقراطية الشعبية
سبوتنيك عربي
أجرت القوات البرية في كوريا الجنوبية، تدريبات ليلية لإطلاق النار في بلدة غوسونغ الحدودية مع جارتها الديمقراطية الشعبية، وذلك في وقت سابق من هذا الأسبوع. 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T07:42+0000
2025-04-18T07:42+0000
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وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، صباح اليوم الجمعة، أن التدريبات الليلية بكوريا الجنوبية، "جاءت في إطار الجهود لتعزيز الجاهزية ضد استفزازات محتملة من كوريا الشمالية". وشارك نحو 300 جندي من الفيلق الثالث للقوات البرية في التدريبات، التي جرت يومي الأربعاء والخميس الماضيين، في بلدة غوسونغ الساحلية، التي تقع على بُعد نحو 160 كيلومترا شمال شرق سيئول.ورصدت القوات العسكرية، خلال فترة التدريبات، استفزازا وهميا لـ"العدو" باستخدام الرادار وردت بإطلاق النار، وبعدها قامت بتأكيد النتائج باستخدام مركبة جوية غير مأهولة وأعادت إطلاق النار في استعراض للقوة النارية السريعة، بحسب القوات البرية لكوريا الجنوبية.وقالت القوات البرية: "سنسعى إلى ترسيخ جاهزية عسكرية تمكننا من الرد الساحق على أي استفزاز من العدو، من خلال التعليم العملي والتدريب في مواقع القتال"، مشيرة إلى أنه "تمت مشاركة إرشادات السلامة مع المجتمع المحلي قبل التدريبات، وتم تطبيقها أثناء التدريبات بالتعاون مع خفر السواحل".ويوم أمس الخميس، اتهمت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، جارتها الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، بإثارة التوترات من خلال تدريباتهما العسكرية المشتركة، محذرة من أنها ستردع أي محاولة عدوانية من قبل الحليفتين.ووصفت وزارة دفاع كورية الديمقراطية، "التدريبات الجوية الأمريكية الكورية بأنها إساءة استخدام متهور وغير ضروري للقوة واستفزاز خطير"، معتبرة أن "هذه الخطوات ترفع التوتر العسكري الإقليمي إلى مستوى خطير للغاية"، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.ورأت أن "هذه الخطوات الأمريكية أصبحت ممارسة عسكرية روتينية"، محذّرة من أن "العمل العسكري الأمريكي الاستعراضي سيجلب عواقب سلبية خطيرة على الوضع الأمني".وأكدت أن "كوريا الديمقراطية ستمارس الردع الساحق وستجعل الولايات المتحدة الأمريكية، تدرك من تلقاء نفسها أن زيادة الاستفزازات تعني زيادة المخاطر عليها".
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كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

كوريا الجنوبية تجري مناورات عسكرية على حدود جارتها الديمقراطية الشعبية

07:42 GMT 18.04.2025
© AP Photo / Ahn Young-joonجيش كوريا الجنوبية
جيش كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Ahn Young-joon
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أجرت القوات البرية في كوريا الجنوبية، تدريبات ليلية لإطلاق النار في بلدة غوسونغ الحدودية مع جارتها الديمقراطية الشعبية، وذلك في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، صباح اليوم الجمعة، أن التدريبات الليلية بكوريا الجنوبية، "جاءت في إطار الجهود لتعزيز الجاهزية ضد استفزازات محتملة من كوريا الشمالية".
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أمس, 07:19 GMT
وشارك نحو 300 جندي من الفيلق الثالث للقوات البرية في التدريبات، التي جرت يومي الأربعاء والخميس الماضيين، في بلدة غوسونغ الساحلية، التي تقع على بُعد نحو 160 كيلومترا شمال شرق سيئول.
وذكرت القوات البرية الكورية الجنوبية، في بيان لها، أن "التدريبات شملت تعبئة نحو 40 قطعة من المعدات الرئيسية، بما في ذلك مدفع الهاوتزر ذاتي الدفع من طراز "K9A1"، وقاذفة الصواريخ المتعددة من طراز "تشونمو"، ومعدات المراقبة مثل الرادار المضاد للبطاريات والمركبات الجوية غير المأهولة (UAV)".
ورصدت القوات العسكرية، خلال فترة التدريبات، استفزازا وهميا لـ"العدو" باستخدام الرادار وردت بإطلاق النار، وبعدها قامت بتأكيد النتائج باستخدام مركبة جوية غير مأهولة وأعادت إطلاق النار في استعراض للقوة النارية السريعة، بحسب القوات البرية لكوريا الجنوبية.
وقالت القوات البرية: "سنسعى إلى ترسيخ جاهزية عسكرية تمكننا من الرد الساحق على أي استفزاز من العدو، من خلال التعليم العملي والتدريب في مواقع القتال"، مشيرة إلى أنه "تمت مشاركة إرشادات السلامة مع المجتمع المحلي قبل التدريبات، وتم تطبيقها أثناء التدريبات بالتعاون مع خفر السواحل".
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9 أبريل, 07:37 GMT
ويوم أمس الخميس، اتهمت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، جارتها الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، بإثارة التوترات من خلال تدريباتهما العسكرية المشتركة، محذرة من أنها ستردع أي محاولة عدوانية من قبل الحليفتين.
ووصفت وزارة دفاع كورية الديمقراطية، "التدريبات الجوية الأمريكية الكورية بأنها إساءة استخدام متهور وغير ضروري للقوة واستفزاز خطير"، معتبرة أن "هذه الخطوات ترفع التوتر العسكري الإقليمي إلى مستوى خطير للغاية"، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية بـ"نشر أصول استراتيجية مثل الغواصات النووية والقاذفات وحاملات الطائرات في شبه الجزيرة بمستوى قياسي جديد".

ورأت أن "هذه الخطوات الأمريكية أصبحت ممارسة عسكرية روتينية"، محذّرة من أن "العمل العسكري الأمريكي الاستعراضي سيجلب عواقب سلبية خطيرة على الوضع الأمني".
وأكدت أن "كوريا الديمقراطية ستمارس الردع الساحق وستجعل الولايات المتحدة الأمريكية، تدرك من تلقاء نفسها أن زيادة الاستفزازات تعني زيادة المخاطر عليها".
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