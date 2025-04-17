https://sarabic.ae/20250417/بيونغ-يانغ-تهدد-برد-انتقامي-على-تحليق-قاذفات-أمريكية-فوق-كوريا-الجنوبية-1099617516.html
بيونغ يانغ تهدد برد انتقامي على تحليق قاذفات أمريكية فوق كوريا الجنوبية
بيونغ يانغ تهدد برد انتقامي على تحليق قاذفات أمريكية فوق كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
اتهمت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، اليوم الخميس، جارتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية بإثارة التوترات من خلال تدريباتهما العسكرية المشتركة،... 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T07:19+0000
2025-04-17T07:19+0000
2025-04-17T07:19+0000
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ووصفت وزارة دفاع كورية الديمقراطية، "التدريبات الجوية الأمريكية الكورية بأنها إساءة استخدام متهورة وغير ضرورية للقوة واستفزاز خطير، معتبرة أن هذه الخطوات ترفع التوتر العسكري الإقليمي إلى مستوى خطير للغاية، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية بنشر أصول استراتيجية مثل الغواصات النووية والقاذفات وحاملات الطائرات في شبه الجزيرة بمستوى قياسي جديد.وأكدت أن "كوريا الديمقراطية ستمارس الردع الساحق وستجعل الولايات المتحدة الأمريكية تدرك من تلقاء نفسها أن زيادة الاستفزازات تعني زيادة المخاطر عليها".وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وكل من نظيره الكوري الجنوبي جو تيه-يول، والياباني تاكيشي إيوايا، قد أكدوا، خلال الاجتماع الثلاثي على هامش قمة "الناتو"، الخميس الماضي، التزامهم بنزع السلاح النووي لبيونغ يانغ.ولفتت الوكالة إلى وصف شقيقة الزعيم الكوري بأن ما تطالب به الدول الثلاث يكشف أنهم "بلا منطق"، مشيرة إلى أن "امتلاك بيونغ يانغ للسلاح النووي هو نتيجة حتمية للتهديدات العدائية من الخارج والتغيير في هيكل الأمن العالمي الحالي والمستقبلي".وأضافت: "وضع كوريا الديمقراطية النووي لن يتغير مهما حاولت أي جهة إنكاره بشدة، وهذا الأمر يتعلق بسيادتنا، ومحاولة إجبارنا على التخلي عنه، تعني محاولة إجبارنا على التخلي عن دستورها ونظامنا الاجتماعي".وتابعت: "إذا استمرت واشنطن في نهجها تجاه كوريا الديمقراطية، فإن ذلك سيدفع بيونغ يانغ لأن تصبح أقوى قوة نووية دفاعية في العالم".
https://sarabic.ae/20250409/شقيقة-زعيم-كوريا-الديمقراطية-دعوات-نزع-سلاحنا-النووي-أحلام-يقظة-1099362739.html
https://sarabic.ae/20250310/سيئول-كوريا-الديمقراطية-تطلق-عدة-صواريخ-باليستية-مجهولة-الهوية-1098542802.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
بيونغ يانغ تهدد برد انتقامي على تحليق قاذفات أمريكية فوق كوريا الجنوبية
اتهمت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، اليوم الخميس، جارتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية بإثارة التوترات من خلال تدريباتهما العسكرية المشتركة، محذرة من أنها ستردع أي محاولة عدوانية من قبل الحليفتين.
ووصفت وزارة دفاع كورية الديمقراطية، "التدريبات الجوية الأمريكية الكورية بأنها إساءة استخدام متهورة وغير ضرورية للقوة واستفزاز خطير، معتبرة أن هذه الخطوات ترفع التوتر العسكري الإقليمي إلى مستوى خطير للغاية، حسب وكالة
"يونهاب" الكورية الجنوبية.
واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية بنشر أصول استراتيجية مثل الغواصات النووية والقاذفات وحاملات الطائرات في شبه الجزيرة بمستوى قياسي جديد.
ورأت أن "هذه الخطوات الأمريكية أصبحت ممارسة عسكرية روتينية"، محذرة من أن "العمل العسكري الأمريكي الاستعراضي سيجلب عواقب سلبية خطيرة على الوضع الأمني".
وأكدت أن "كوريا الديمقراطية ستمارس الردع الساحق وستجعل الولايات المتحدة الأمريكية تدرك من تلقاء نفسها أن زيادة الاستفزازات تعني زيادة المخاطر عليها".
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وكل من نظيره الكوري الجنوبي
جو تيه-يول، والياباني تاكيشي إيوايا، قد أكدوا، خلال الاجتماع الثلاثي على هامش قمة "الناتو"، الخميس الماضي، التزامهم بنزع السلاح النووي لبيونغ يانغ.
ولفتت الوكالة إلى وصف شقيقة الزعيم الكوري
بأن ما تطالب به الدول الثلاث يكشف أنهم "بلا منطق"، مشيرة إلى أن "امتلاك بيونغ يانغ للسلاح النووي هو نتيجة حتمية للتهديدات العدائية من الخارج والتغيير في هيكل الأمن العالمي الحالي والمستقبلي".
وأضافت: "وضع كوريا الديمقراطية
النووي لن يتغير مهما حاولت أي جهة إنكاره بشدة، وهذا الأمر يتعلق بسيادتنا، ومحاولة إجبارنا على التخلي عنه، تعني محاولة إجبارنا على التخلي عن دستورها ونظامنا الاجتماعي".
وتابعت: "إذا استمرت واشنطن في نهجها تجاه كوريا الديمقراطية، فإن ذلك سيدفع بيونغ يانغ لأن تصبح أقوى قوة نووية دفاعية في العالم".