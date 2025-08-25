ترامب يرغب لقاء زعيم كوريا الديمقراطية "هذا العام" أو العام المقبل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
عالم سبوتنيك
زيلينسكي مستعد لبحث موضوع الأراضي مع الرئيس الروسي، وتأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات سورية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: العدوان الإسرائيلي على اليمن يستهدف المدنيين وينتهك القيم العالمية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: نزع سلاح "حزب الله" دون موافقته سيلامس جوهر التوازنات السياسية والأمنية في لبنان
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250825/ترامب-يعتزم-لقاء-زعيم-كوريا-الديمقراطية-هذا-العام-أو-العام-المقبل-1104123425.html
ترامب يرغب لقاء زعيم كوريا الديمقراطية "هذا العام" أو العام المقبل
ترامب يرغب لقاء زعيم كوريا الديمقراطية "هذا العام" أو العام المقبل
سبوتنيك عربي
اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عقد قمة بين كل من كوريا الديمقراطية وكوريا الجنوبية لاستعادة العلاقات بينهما. 25.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-25T18:23+0000
2025-08-25T19:48+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1a/1094189612_0:0:1232:693_1920x0_80_0_0_3c14cb52a26591d7fc3e70a9498fd2db.jpg
وقال ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ في البيت الأبيض: "كانت علاقتي بكيم جونغ أون جيدة جدًا، كما تتذكرون، وما زالت كذلك. وعندما توليتُ المنصب (في عام 2017)، لم أكن أعرفه. عقدنا قمتين، لكن علاقتنا أصبحت ودية للغاية... لكننا نعتقد أننا قادرون على القيام بشيء في هذا الاتجاه، فيما يتعلق بالشمال والجنوب، وأعتقد أنكم أكثر ميلاً للقيام بذلك من غيركم من قادة كوريا الجنوبية الذين عملت معهم. وسنعمل على ذلك".من جهته، قال الرئيس الكوري الجنوبي: "أود أن أطلب منكم ممارسة دوركم في إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية. أتطلع إلى لقائكم مع كيم جونغ أون".وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "علاقتي بكيم جونغ أون جيدة جدا. أعرف، سيقول الكثيرون "يا إلهي، هذا أمرٌ سيئ". لا، إنه جيد. في الواقع، سأراه يومًا ما. أتطلع لرؤيته. لقد كان جيدًا جدًا معي". وفي السياق ذاته، صرحت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية، منتصف الشهر الجاري، أن كوريا الجنوبية ورئيسها يمتلكان "شخصية مزدوجة"، بسبب الجمع بين دعوات السلام والمشاركة في تدريبات عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن "تحقيق السلام بين الكوريتين مستحيل في ظل هذه السياسات".
https://sarabic.ae/20250822/كيم-جونغ-أون-يمنح-أوسمة-لمقاتلي-الجيش-الكوري-المشاركين-في-معارك-تحرير-مقاطعة-كورسك-الروسية-1104014014.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1a/1094189612_119:0:1214:821_1920x0_80_0_0_a2b40c739ecab51b4c85e3b4ddc9b608.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يرغب لقاء زعيم كوريا الديمقراطية "هذا العام" أو العام المقبل

18:23 GMT 25.08.2025 (تم التحديث: 19:48 GMT 25.08.2025)
© AP Photo / Susan Walshزعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، 30 يونيو/ حزيران 2019
زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، 30 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
© AP Photo / Susan Walsh
تابعنا عبر
اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عقد قمة بين كل من كوريا الديمقراطية وكوريا الجنوبية لاستعادة العلاقات بينهما.
وقال ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ في البيت الأبيض: "كانت علاقتي بكيم جونغ أون جيدة جدًا، كما تتذكرون، وما زالت كذلك. وعندما توليتُ المنصب (في عام 2017)، لم أكن أعرفه. عقدنا قمتين، لكن علاقتنا أصبحت ودية للغاية... لكننا نعتقد أننا قادرون على القيام بشيء في هذا الاتجاه، فيما يتعلق بالشمال والجنوب، وأعتقد أنكم أكثر ميلاً للقيام بذلك من غيركم من قادة كوريا الجنوبية الذين عملت معهم. وسنعمل على ذلك".
وأكد الرئيس الأميركي أنه يريد أن يجلب عصرا جديدًا من السلام إلى شبه الجزيرة الكورية.
من جهته، قال الرئيس الكوري الجنوبي: "أود أن أطلب منكم ممارسة دوركم في إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية. أتطلع إلى لقائكم مع كيم جونغ أون".
زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
كيم جونغ أون يمنح أوسمة لمقاتلي الجيش الكوري المشاركين في تحرير مقاطعة كورسك الروسية
22 أغسطس, 01:59 GMT
وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "علاقتي بكيم جونغ أون جيدة جدا. أعرف، سيقول الكثيرون "يا إلهي، هذا أمرٌ سيئ". لا، إنه جيد. في الواقع، سأراه يومًا ما. أتطلع لرؤيته. لقد كان جيدًا جدًا معي".

ويأتي هذا التطور قبل القمة المقررة يوم غد الإثنين، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ، بينما تتواصل المناورات العسكرية المشتركة بين سيئول وواشنطن، التي تشمل "تدريبات على مواجهة التهديدات النووية المتزايدة من الشمال"، بحسب قول البلدين.

وفي السياق ذاته، صرحت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية، منتصف الشهر الجاري، أن كوريا الجنوبية ورئيسها يمتلكان "شخصية مزدوجة"، بسبب الجمع بين دعوات السلام والمشاركة في تدريبات عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن "تحقيق السلام بين الكوريتين مستحيل في ظل هذه السياسات".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала