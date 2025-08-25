ترامب يرغب لقاء زعيم كوريا الديمقراطية "هذا العام" أو العام المقبل

https://sarabic.ae/20250825/ترامب-يعتزم-لقاء-زعيم-كوريا-الديمقراطية-هذا-العام-أو-العام-المقبل-1104123425.html
اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عقد قمة بين كل من كوريا الديمقراطية وكوريا الجنوبية لاستعادة العلاقات بينهما. 25.08.2025, سبوتنيك عربي
وقال ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ في البيت الأبيض: "كانت علاقتي بكيم جونغ أون جيدة جدًا، كما تتذكرون، وما زالت كذلك. وعندما توليتُ المنصب (في عام 2017)، لم أكن أعرفه. عقدنا قمتين، لكن علاقتنا أصبحت ودية للغاية... لكننا نعتقد أننا قادرون على القيام بشيء في هذا الاتجاه، فيما يتعلق بالشمال والجنوب، وأعتقد أنكم أكثر ميلاً للقيام بذلك من غيركم من قادة كوريا الجنوبية الذين عملت معهم. وسنعمل على ذلك".
وأكد الرئيس الأميركي أنه يريد أن يجلب عصرا جديدًا من السلام إلى شبه الجزيرة الكورية.
من جهته، قال الرئيس الكوري الجنوبي: "أود أن أطلب منكم ممارسة دوركم في إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية. أتطلع إلى لقائكم مع كيم جونغ أون".
وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "علاقتي بكيم جونغ أون جيدة جدا. أعرف، سيقول الكثيرون "يا إلهي، هذا أمرٌ سيئ". لا، إنه جيد. في الواقع، سأراه يومًا ما. أتطلع لرؤيته. لقد كان جيدًا جدًا معي".
ويأتي هذا التطور قبل القمة المقررة يوم غد الإثنين، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ، بينما تتواصل المناورات العسكرية المشتركة بين سيئول وواشنطن، التي تشمل "تدريبات على مواجهة التهديدات النووية المتزايدة من الشمال"، بحسب قول البلدين.
وفي السياق ذاته، صرحت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية، منتصف الشهر الجاري، أن كوريا الجنوبية ورئيسها يمتلكان "شخصية مزدوجة"، بسبب الجمع بين دعوات السلام والمشاركة في تدريبات عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن "تحقيق السلام بين الكوريتين مستحيل في ظل هذه السياسات".