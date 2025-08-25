https://sarabic.ae/20250825/ترامب-يعتزم-لقاء-زعيم-كوريا-الديمقراطية-هذا-العام-أو-العام-المقبل-1104123425.html

ترامب يرغب لقاء زعيم كوريا الديمقراطية "هذا العام" أو العام المقبل

اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عقد قمة بين كل من كوريا الديمقراطية وكوريا الجنوبية لاستعادة العلاقات بينهما. 25.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ في البيت الأبيض: "كانت علاقتي بكيم جونغ أون جيدة جدًا، كما تتذكرون، وما زالت كذلك. وعندما توليتُ المنصب (في عام 2017)، لم أكن أعرفه. عقدنا قمتين، لكن علاقتنا أصبحت ودية للغاية... لكننا نعتقد أننا قادرون على القيام بشيء في هذا الاتجاه، فيما يتعلق بالشمال والجنوب، وأعتقد أنكم أكثر ميلاً للقيام بذلك من غيركم من قادة كوريا الجنوبية الذين عملت معهم. وسنعمل على ذلك".من جهته، قال الرئيس الكوري الجنوبي: "أود أن أطلب منكم ممارسة دوركم في إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية. أتطلع إلى لقائكم مع كيم جونغ أون".وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "علاقتي بكيم جونغ أون جيدة جدا. أعرف، سيقول الكثيرون "يا إلهي، هذا أمرٌ سيئ". لا، إنه جيد. في الواقع، سأراه يومًا ما. أتطلع لرؤيته. لقد كان جيدًا جدًا معي". وفي السياق ذاته، صرحت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية، منتصف الشهر الجاري، أن كوريا الجنوبية ورئيسها يمتلكان "شخصية مزدوجة"، بسبب الجمع بين دعوات السلام والمشاركة في تدريبات عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن "تحقيق السلام بين الكوريتين مستحيل في ظل هذه السياسات".

