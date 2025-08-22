كيم جونغ أون يمنح أوسمة لمقاتلي الجيش الكوري المشاركين في معارك تحرير مقاطعة كورسك الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
واشنطن تستهدف الجنائية الدولية... صراع قانوني أم سياسي؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
09:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
10:29 GMT
29 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
12:29 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250822/كيم-جونغ-أون-يمنح-أوسمة-لمقاتلي-الجيش-الكوري-المشاركين-في-معارك-تحرير-مقاطعة-كورسك-الروسية-1104014014.html
كيم جونغ أون يمنح أوسمة لمقاتلي الجيش الكوري المشاركين في معارك تحرير مقاطعة كورسك الروسية
كيم جونغ أون يمنح أوسمة لمقاتلي الجيش الكوري المشاركين في معارك تحرير مقاطعة كورسك الروسية
سبوتنيك عربي
أقام زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، اليوم الجمعة، مراسم رسمية في مقر اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري لتكريم قادة وجنود الجيش الشعبي... 22.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-22T01:59+0000
2025-08-22T02:00+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/07/1096546668_0:80:3071:1807_1920x0_80_0_0_1e94a62dad7ea9dab6f5cfae2031b457.jpg
وشارك في الحفل أعضاء اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال، كبار قادة وزارة الدفاع، والقادة العسكريون والسياسيون للتشكيلات الكبرى في الجيش الشعبي الكوري، إضافة إلى عائلات الجنود الذين سقطوا خلال القتال.وبدأت المراسم بعزف النشيد الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والوقوف دقيقة صمت تكريمًا لأرواح الضحايا، قبل أن يُتلى مرسوم هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى بمنح أوسمة وألقاب رسمية، من بينها لقب "بطل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".وقام كيم جونغ أون شخصيًا بتقليد الأوسمة للقادة والجنود المكرّمين، كما قام بتثبيت الميداليات على صور المقاتلين الذين قضوا في المعارك.وخلال كلمته، أكد زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية أن "الحزب والدولة يقدّران عاليًا تضحيات المشاركين في العملية الذين دافعوا عن السلطة المقدسة وكرامة الدولة"، مضيفًا أن هؤلاء المقاتلين "خاضوا معارك مصيرية خارج حدود الوطن بشجاعة تليق بالجيش والشعب الكوري، وعادوا إلى وطنهم بإنجازات عسكرية مشرّفة".وأشار كيم إلى أن إقامة الحفل في مقر اللجنة المركزية للحزب تهدف إلى "تمجيد الأبطال أمام الوطن والشعب"، معتبرًا أن هذه المراسم تمثل "وسامًا خاصًا وثمينًا للمنتصرين".يُذكر أن رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف كان قد أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين في أبريل/نيسان الماضي أن جنود وضباطاً من الجيش الشعبي الكوري نفذوا مهام قتالية إلى جانب القوات الروسية في مقاطعة كورسك، بما في ذلك مشاركة وحدات من القوات الخاصة الكورية في التصدي لمحاولات أوكرانيا التوغل في المنطقة.
https://sarabic.ae/20250821/كيم-جونغ-أون-يستقبل-قادة-عسكريين-شاركوا-في-تحرير-مقاطعة-كورسك-الروسية-1103977301.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/07/1096546668_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_a0b11c25c73af73a5d40ebba4ee06de5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

كيم جونغ أون يمنح أوسمة لمقاتلي الجيش الكوري المشاركين في معارك تحرير مقاطعة كورسك الروسية

01:59 GMT 22.08.2025 (تم التحديث: 02:00 GMT 22.08.2025)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورزعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون
زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أقام زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، اليوم الجمعة، مراسم رسمية في مقر اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري لتكريم قادة وجنود الجيش الشعبي الكوري الذين شاركوا في عملية تحرير مقاطعة كورسك الروسية من "المسلحين الأوكرانيين"، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء المركزية الكورية.
وشارك في الحفل أعضاء اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال، كبار قادة وزارة الدفاع، والقادة العسكريون والسياسيون للتشكيلات الكبرى في الجيش الشعبي الكوري، إضافة إلى عائلات الجنود الذين سقطوا خلال القتال.
زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
كيم جونغ أون يستقبل قادة عسكريين شاركوا في تحرير مقاطعة كورسك الروسية
أمس, 04:33 GMT
وبدأت المراسم بعزف النشيد الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والوقوف دقيقة صمت تكريمًا لأرواح الضحايا، قبل أن يُتلى مرسوم هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى بمنح أوسمة وألقاب رسمية، من بينها لقب "بطل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".
وقام كيم جونغ أون شخصيًا بتقليد الأوسمة للقادة والجنود المكرّمين، كما قام بتثبيت الميداليات على صور المقاتلين الذين قضوا في المعارك.
وخلال كلمته، أكد زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية أن "الحزب والدولة يقدّران عاليًا تضحيات المشاركين في العملية الذين دافعوا عن السلطة المقدسة وكرامة الدولة"، مضيفًا أن هؤلاء المقاتلين "خاضوا معارك مصيرية خارج حدود الوطن بشجاعة تليق بالجيش والشعب الكوري، وعادوا إلى وطنهم بإنجازات عسكرية مشرّفة".
وأشار كيم إلى أن إقامة الحفل في مقر اللجنة المركزية للحزب تهدف إلى "تمجيد الأبطال أمام الوطن والشعب"، معتبرًا أن هذه المراسم تمثل "وسامًا خاصًا وثمينًا للمنتصرين".
يُذكر أن رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف كان قد أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين في أبريل/نيسان الماضي أن جنود وضباطاً من الجيش الشعبي الكوري نفذوا مهام قتالية إلى جانب القوات الروسية في مقاطعة كورسك، بما في ذلك مشاركة وحدات من القوات الخاصة الكورية في التصدي لمحاولات أوكرانيا التوغل في المنطقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала