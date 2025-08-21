https://sarabic.ae/20250821/كيم-جونغ-أون-يستقبل-قادة-عسكريين-شاركوا-في-تحرير-مقاطعة-كورسك-الروسية-1103977301.html
كيم جونغ أون يستقبل قادة عسكريين شاركوا في تحرير مقاطعة كورسك الروسية
كيم جونغ أون يستقبل قادة عسكريين شاركوا في تحرير مقاطعة كورسك الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن زعيم زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، استقبل في 20 أغسطس/آب عدداً من كبار قادة القوات العملياتية... 21.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-21T04:33+0000
2025-08-21T04:33+0000
2025-08-21T04:33+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/07/1096546668_0:80:3071:1807_1920x0_80_0_0_1e94a62dad7ea9dab6f5cfae2031b457.jpg
وخلال اللقاء في مقر اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، قدّم القادة تقريراً عن سير العمليات العسكرية التي نفذتها الوحدات الكورية في الخارج.وأشاد كيم جونغ أون بـ"الجهود التي قادت إلى انتصار وحداتنا في عملية تحرير مقاطعة كورسك"، مؤكداً أن هؤلاء العسكريين "أدوا مهام بالغة الأهمية"، وطلب منهم نقل "تحياته القتالية الحارة" إلى جميع القادة والجنود الذين شاركوا في العملية.وأضاف زعيم كوريا الديمقراطية أن:ووفق الوكالة، فإن قادة الوحدات عادوا إلى البلاد للمشاركة في أول مراسم رسمية لتكريم الجنرالات والضباط والجنود الذين "حققوا إنجازات خالدة في العملية العسكرية بالخارج"، والتي ستقام في مقر اللجنة المركزية للحزب.يُذكر أن رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف كان قد أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين في أبريل/نيسان الماضي أن جنود وضباطاً من الجيش الشعبي الكوري نفذوا مهام قتالية إلى جانب القوات الروسية في مقاطعة كورسك، بما في ذلك مشاركة وحدات من القوات الخاصة الكورية في التصدي لمحاولات أوكرانيا التوغل في المنطقة.
https://sarabic.ae/20250713/لافروف-يشكر-كيم-جونغ-أون-على-مشاركة-جيش-كوريا-الديمقراطية-الشعبية-في-تحرير-مقاطعة-كورسك---عاجل--1102639759.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/07/1096546668_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_a0b11c25c73af73a5d40ebba4ee06de5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
كيم جونغ أون يستقبل قادة عسكريين شاركوا في تحرير مقاطعة كورسك الروسية
أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن زعيم زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، استقبل في 20 أغسطس/آب عدداً من كبار قادة القوات العملياتية للجيش الشعبي الكوري، الذين شاركوا في عمليات تحرير مقاطعة كورسك الروسية من "المسلحين الأوكرانيين"، قبل عودتهم إلى بيونغ يانغ للمشاركة في مراسم منح أوسمة الدولة.
وخلال اللقاء في مقر اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، قدّم القادة تقريراً عن سير العمليات العسكرية التي نفذتها الوحدات الكورية في الخارج.
وأشاد كيم جونغ أون بـ"الجهود التي قادت إلى انتصار وحداتنا في عملية تحرير مقاطعة كورسك"، مؤكداً أن هؤلاء العسكريين "أدوا مهام بالغة الأهمية"، وطلب منهم نقل "تحياته القتالية الحارة" إلى جميع القادة والجنود الذين شاركوا في العملية.
وأضاف زعيم كوريا الديمقراطية أن:
الجيش الشعبي الكوري "أثبت جدارته كأقوى جيش في العالم من خلال هذه النتائج".
ووفق الوكالة، فإن قادة الوحدات عادوا إلى البلاد للمشاركة في أول مراسم رسمية لتكريم الجنرالات والضباط والجنود الذين "حققوا إنجازات خالدة في العملية العسكرية بالخارج"، والتي ستقام في مقر اللجنة المركزية للحزب.
يُذكر أن رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف كان قد أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين في أبريل/نيسان الماضي أن جنود وضباطاً من الجيش الشعبي الكوري نفذوا مهام قتالية إلى جانب القوات الروسية
في مقاطعة كورسك، بما في ذلك مشاركة وحدات من القوات الخاصة الكورية في التصدي لمحاولات أوكرانيا التوغل في المنطقة.