https://sarabic.ae/20250902/بوتين-روسيا-تسعى-لتطوير-العلاقات-مع-منغوليا-والصين-1104400376.html

بوتين: روسيا تسعى لتطوير العلاقات مع منغوليا والصين

بوتين: روسيا تسعى لتطوير العلاقات مع منغوليا والصين

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع ثلاثي مع قادة كل من منغوليا والصين، أن روسيا تسعى جاهدةً لتطوير العلاقات مع كل من منغوليا والصين. 02.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-02T04:07+0000

2025-09-02T04:07+0000

2025-09-02T04:07+0000

العالم

روسيا

الصين

منغوليا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104399860_0:167:3048:1882_1920x0_80_0_0_68cd0cb071898707928be5e5208acf05.jpg

وقال بوتين: "روسيا تسعى بصدق إلى التنمية المتعددة الأطراف للعلاقات المتبادلة المنفعة والمتساوية ومتعددة الأوجه مع كل من جمهورية الصين الشعبية ومنغوليا".ووصف الرئيس الروسي الصين ومنغوليا بالجارتين الطيبتين.وأشار بوتين إلى أن "بلداننا الثلاث تتمتع بقواسم مشتركة كثيرة. ونحن نتشاطر مصلحة في التطوير المشترك للعلاقات السياسية والاقتصادية والإنسانية".وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال اجتماع ثلاثي لقادة روسيا والصين ومنغوليا، أن الصين مستعدة لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة مع روسيا ومنغوليا، "ودعم الهدف الأصلي للتعاون، والقضاء على التدخل الخارجي، وتعزيز التنمية عالية الجودة للتعاون الثلاثي بشكل مشترك".كما من المقرر أن يُجري الرئيس الروسي محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش. كما سيعقد اجتماعًا مع الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف .وأفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف في وقت سابق، انه من المحتمل أن يتوسع جدول اتصالات الرئيس الروسي في الصين.بوتين أجرى 17 لقاء مع ضيوف أجانب على هامش احتفالات ذكرى النصربوتين: العلاقات بين روسيا وأوزبكستان تتطور بروح الشراكة الاستراتيجية

https://sarabic.ae/20250902/شي-جين-بينغ-الصين-وروسيا-ومنغوليا-تعمق-التعاون-في-مجالات-متعددة-1104399708.html

الصين

منغوليا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا, الصين, منغوليا