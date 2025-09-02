https://sarabic.ae/20250902/بوتين-روسيا-تسعى-لتطوير-العلاقات-مع-منغوليا-والصين-1104400376.html
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع ثلاثي مع قادة كل من منغوليا والصين، أن روسيا تسعى جاهدةً لتطوير العلاقات مع كل من منغوليا والصين.
وقال بوتين: "روسيا تسعى بصدق إلى التنمية المتعددة الأطراف للعلاقات المتبادلة المنفعة والمتساوية ومتعددة الأوجه مع كل من جمهورية الصين الشعبية ومنغوليا".ووصف الرئيس الروسي الصين ومنغوليا بالجارتين الطيبتين.وأشار بوتين إلى أن "بلداننا الثلاث تتمتع بقواسم مشتركة كثيرة. ونحن نتشاطر مصلحة في التطوير المشترك للعلاقات السياسية والاقتصادية والإنسانية".وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال اجتماع ثلاثي لقادة روسيا والصين ومنغوليا، أن الصين مستعدة لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة مع روسيا ومنغوليا، "ودعم الهدف الأصلي للتعاون، والقضاء على التدخل الخارجي، وتعزيز التنمية عالية الجودة للتعاون الثلاثي بشكل مشترك".كما من المقرر أن يُجري الرئيس الروسي محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش. كما سيعقد اجتماعًا مع الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف .وأفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف في وقت سابق، انه من المحتمل أن يتوسع جدول اتصالات الرئيس الروسي في الصين.بوتين أجرى 17 لقاء مع ضيوف أجانب على هامش احتفالات ذكرى النصربوتين: العلاقات بين روسيا وأوزبكستان تتطور بروح الشراكة الاستراتيجية
بوتين: روسيا تسعى لتطوير العلاقات مع منغوليا والصين
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع ثلاثي مع قادة كل من منغوليا والصين، أن روسيا تسعى جاهدةً لتطوير العلاقات مع كل من منغوليا والصين.
وقال بوتين: "روسيا تسعى بصدق إلى التنمية المتعددة الأطراف للعلاقات المتبادلة المنفعة والمتساوية ومتعددة الأوجه مع كل من جمهورية الصين الشعبية ومنغوليا".
وأشار بوتين إلىة أنه في الوقت نفسه، ترى روسيا أنه من المهم للتعاون الناجح التوسع واكتساب جوانب جديدة.
ووصف الرئيس الروسي الصين ومنغوليا بالجارتين الطيبتين.
وأضاف بوتين: "أنا واثق من أن محادثتنا اليوم ستكون تقليدية ومفتوحة وذات مغزى، وسنتطرق إلى المجالات الرئيسية لتعاوننا الثلاثي ونتحدث عن الخطط على المدى القريب والمتوسط".
وأشار بوتين إلى أن "بلداننا الثلاث تتمتع بقواسم مشتركة كثيرة. ونحن نتشاطر مصلحة في التطوير المشترك للعلاقات السياسية والاقتصادية والإنسانية".
وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال اجتماع ثلاثي لقادة روسيا والصين ومنغوليا، أن الصين مستعدة لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة مع روسيا ومنغوليا، "ودعم الهدف الأصلي للتعاون، والقضاء على التدخل الخارجي، وتعزيز التنمية عالية الجودة للتعاون الثلاثي بشكل مشترك".
ومن جهته أكد الرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخـ أنّ "منغوليا تبذل جهودًا دؤوبة لتعميق التعاون الثلاثي مع جيرانها الأبديين وشركائها الاستراتيجيين الشاملين، الصين وروسيا، في جميع مجالات النشاط، فضلا عن توسيع التفاعل والتعاون المتبادل المنفعة".
كما من المقرر أن يُجري الرئيس الروسي محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش. كما سيعقد اجتماعًا مع الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف .
وأفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف في وقت سابق، انه من المحتمل أن يتوسع جدول اتصالات الرئيس الروسي في الصين.