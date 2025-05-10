https://sarabic.ae/20250510/بوتين-يجري-17-لقاء-مع-ضيوف-أجانب-على-هامش-احتفالات-ذكرى-النصر-1100387413.html

بوتين أجرى 17 لقاء مع ضيوف أجانب على هامش احتفالات ذكرى النصر

بوتين أجرى 17 لقاء مع ضيوف أجانب على هامش احتفالات ذكرى النصر

سبوتنيك عربي

أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، 17 لقاءً شاملاً مع قادة أجانب وممثلي وفود على هامش احتفالات الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى في موسكو، وفقاً... 10.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-10T22:03+0000

2025-05-10T22:03+0000

2025-05-10T22:10+0000

فلاديمير بوتين

روسيا

عيد النصر

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انطلق البرنامج الدولي للرئيس الروسي للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى في 7 مايو بمحادثات مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.في يوم الجمعة، 9 مايو/أيار، وبعد استعراض النصر في الساحة الحمراء، عقد الرئيس الروسي سلسلة من اللقاءات الدولية، حيث أجرى محادثات مع رئيسي البرازيل، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ومصر، على التوالي.كما عقد الرئيس الروسي اجتماعات مع قادة القوى الأوروبية: الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو. وفي ليلة 10 مايو/أيار، أجرى بوتين محادثة مع الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف.بدأ برنامج بوتين الدولي يوم السبت، 10 مايو/أيار، بمحادثات مع الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي، تو لام. ثم تحدث الرئيس الروسي مع رئيس زيمبابوي، إيمرسون منانغاغوا، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس بوركينا فاسو، إبراهيم تراوري، والقائد العام للجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، وزعيمي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، بدرا غونبي، وآلان غاغلوييف.وعُقدت اجتماعات أخرى "مشيًا على الأقدام"، وهكذا، حيث سلّم بوتين الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف وسامًا من والده، المشارك في الحرب الوطنية العظمى، بطل الاتحاد السوفيتي، كمال توكاييف.وتحدث بوتن بإيجاز مع القادة المدعوين خلال عشاء رسمي أقيم نيابةً عن الرئيس الروسي عشية يوم النصر، وفي حفل استقبال رسمي أقيم في الكرملين في 9 مايو/أيار.

https://sarabic.ae/20250510/رئيس-أوسيتيا-الجنوبية-يثمن-علاقات-بلاده-الأخوية-مع-روسيا-1100387264.html

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فلاديمير بوتين, روسيا, عيد النصر