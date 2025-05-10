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بوتين يقترح بدء المفاوضات مع أوكرانيا دون أي شروط مسبقة
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https://sarabic.ae/20250510/رئيس-أوسيتيا-الجنوبية-يثمن-علاقات-بلاده-الأخوية-مع-روسيا-1100387264.html
رئيس أوسيتيا الجنوبية يثمن علاقات بلاده الأخوية مع روسيا
رئيس أوسيتيا الجنوبية يثمن علاقات بلاده الأخوية مع روسيا
سبوتنيك عربي
أعرب رئيس أوسيتيا الجنوبية آلان غاغلويف عن تقديره للعلاقات الأخوية التي تجمع بلاده وروسيا، مؤكدًا ثقته في قدرة البلدين على تحقيق النصر في العملية العسكرية... 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T21:40+0000
2025-05-10T21:40+0000
عيد النصر
فلاديمير بوتين
أوسيتيا الجنوبية
روسيا
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موسكو – سبوتنيك. وقال غاغلويف، خلال لقائه مع بوتين في الكرملين، "نقدّر عاليًا العلاقات الأخوية الخاصة الحقيقية بين روسيا الاتحادية وأوسيتيا الجنوبية، وبالطبع تدعم أوسيتيا الجنوبية دائمًا قرارات قيادة روسيا الاتحادية وندعم تمامًا العملية العسكرية الخاصة. نجتمع ونقدم المساعدات الإنسانية. الجميع يدرك أن هذه قضيتنا المشتركة ومستقبلنا المشترك".وأضاف أن "قيادة الجمهورية والمواطنين العاديين يدعمون رجالنا، ويذهبون بشكل دوري إلى منطقة العمليات العسكرية الخاصة، ويلتقون، ويحملون المساعدات الإنسانية.ووجه غاغلويف الشكر لبوتين على دعم روسيا واسع النطاق لبلاده وشعبها.وفي ذات الصدد، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا ستولي الاهتمام اللازم للقضايا الأمنية في أوسيتيا الجنوبية. مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد واحدا من أهم مجالات العمل المشترك بين البلدين.‏‏وقال بوتين خلال لقائه رئيس أوسيتيا الجنوبية آلان غاغلويف في الكرملين: "بالطبع، سنولي [كما كان الأمر من قبل] الاهتمام اللازم للقضايا الأمنية. كل هذا مهم في سياق عملنا، إن لم يكن مهما للغاية".وأضاف: "علاقاتنا اليوم مبنية على أساس معاهدة التحالف لعام 2015. نحتفل هذا العام بالذكرى السنوية العاشرة لتلك المعاهدة. سنعمل، كما كان الأمر بالسنوات السابقة، من أجل دعم أوسيتيا الجنوبية".
https://sarabic.ae/20250510/انتهاء-وقف-إطلاق-الذي-أعلنته-روسيا-خلال-ذكرى-النصر--عاجل-1100386980.html
أوسيتيا الجنوبية
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عيد النصر, فلاديمير بوتين, أوسيتيا الجنوبية, روسيا
عيد النصر, فلاديمير بوتين, أوسيتيا الجنوبية, روسيا

رئيس أوسيتيا الجنوبية يثمن علاقات بلاده الأخوية مع روسيا

21:40 GMT 10.05.2025
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس أوسيتيا الجنوبية آلان غاغلويف
رئيس أوسيتيا الجنوبية آلان غاغلويف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أعرب رئيس أوسيتيا الجنوبية آلان غاغلويف عن تقديره للعلاقات الأخوية التي تجمع بلاده وروسيا، مؤكدًا ثقته في قدرة البلدين على تحقيق النصر في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.
موسكو – سبوتنيك. وقال غاغلويف، خلال لقائه مع بوتين في الكرملين، "نقدّر عاليًا العلاقات الأخوية الخاصة الحقيقية بين روسيا الاتحادية وأوسيتيا الجنوبية، وبالطبع تدعم أوسيتيا الجنوبية دائمًا قرارات قيادة روسيا الاتحادية وندعم تمامًا العملية العسكرية الخاصة. نجتمع ونقدم المساعدات الإنسانية. الجميع يدرك أن هذه قضيتنا المشتركة ومستقبلنا المشترك".

وشدد، "سنحقق معًا انتصارًا مشتركًا آخر، لا شك في ذلك. وسنحتفل بالنصر الجديد معًا".

وأضاف أن "قيادة الجمهورية والمواطنين العاديين يدعمون رجالنا، ويذهبون بشكل دوري إلى منطقة العمليات العسكرية الخاصة، ويلتقون، ويحملون المساعدات الإنسانية.
ووجه غاغلويف الشكر لبوتين على دعم روسيا واسع النطاق لبلاده وشعبها.
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21:17 GMT
وفي ذات الصدد، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا ستولي الاهتمام اللازم للقضايا الأمنية في أوسيتيا الجنوبية. مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد واحدا من أهم مجالات العمل المشترك بين البلدين.‏
‏وقال بوتين خلال لقائه رئيس أوسيتيا الجنوبية آلان غاغلويف في الكرملين: "بالطبع، سنولي [كما كان الأمر من قبل] الاهتمام اللازم للقضايا الأمنية. كل هذا مهم في سياق عملنا، إن لم يكن مهما للغاية".
كما تعهد بوتين بتقديم المساعدة إلى أوسيتيا الجنوبية في جميع المجالات، وعلى رأسها الاقتصاد والرعاية الصحية والتعليم.
وأضاف: "علاقاتنا اليوم مبنية على أساس معاهدة التحالف لعام 2015. نحتفل هذا العام بالذكرى السنوية العاشرة لتلك المعاهدة. سنعمل، كما كان الأمر بالسنوات السابقة، من أجل دعم أوسيتيا الجنوبية".
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