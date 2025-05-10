بوتين: روسيا مستعدة لمواصلة التعاون مع أبخازيا في المجالين الاقتصادي والإنساني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
243 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
العلم السوفياتي على الريخستاغ الألماني - اندحار المانيا النازية
12:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق واشنطن – أنصار الله.. هل تخلت واشنطن عن إسرائيل في مواجهتها مع الحوثيين
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
العفو الدولية: الدول النافذة لا تتحرك لوقف الإبادة الجماعية في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاحتفال بذكرى النصر له طابع خاص لأن النازية تسحق للمرة الثانية بأشكال أخرى
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:28 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
شؤون عسكرية
خبير: الاحتفال بذكرى النصر له طابع خاص لأن النازية تسحق للمرة الثانية بأشكال أخرى
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
10:34 GMT
13 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
مشاركة زعماء الدول في عرض عيد النصر يكشف فشل الغرب في عزل روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250510/بوتين-روسيا-مستعدة-لمواصلة-التعاون-مع-أبخازيا-في-المجالين-الاقتصادي-والإنساني-1100386644.html
بوتين: روسيا مستعدة لمواصلة التعاون مع أبخازيا في المجالين الاقتصادي والإنساني
بوتين: روسيا مستعدة لمواصلة التعاون مع أبخازيا في المجالين الاقتصادي والإنساني
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد روسيا لمواصلة التعاون مع أبخازيا في المجالين الاقتصادي والإنساني. 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T20:43+0000
2025-05-10T20:43+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0a/1100386475_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_fcd182d03ef92846f54a916398bb7610.jpg
وقال بوتين خلال الاجتماع مع نظيره الأبخازي بادرا غونبا: "من جانبنا، نحن مستعدون لمواصلة التعاون في المجالين الاقتصادي والإنساني".وأضاف بوتين أنه " تعتزم روسيا وأبخازيا زيادة تدفق السياح؛ وفي عام 2025، قد يتجاوز نمو هذا المؤشر 7%".وقال بوتين خلال محادثاته مع الرئيس الأبخازي بادرا غونبي في الكرملين: "سنبذل قصارى جهدنا لتعزيز نمو تدفق السياح. كان النمو ملحوظًا في العام الماضي. ونتوقع أن يزيد هذا العام بنسبة 7%على الأقل، وربما أكثر".بالنسبة لغونبا، يعد هذا أول لقاء له مع الزعيم الروسي منذ توليه منصبه. ووفقًا للدائرة الصحفية لرئيس أبخازيا، يعتزم الطرفان مناقشة مجموعة واسعة من قضايا التعاون.
https://sarabic.ae/20250510/الكرملين-بوتين-يلتقي-قائد-الجيش-الوطني-الليبي-خليفة-حفتر-1100385362.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0a/1100386475_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_cfcbb15fdbe917ce94302d3a4e53b123.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

بوتين: روسيا مستعدة لمواصلة التعاون مع أبخازيا في المجالين الاقتصادي والإنساني

20:43 GMT 10.05.2025
© Sputnik . Фотохост-агентство РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتن والرئيس الأبخازي بادرا غونبا
قاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتن والرئيس الأبخازي بادرا غونبا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
© Sputnik . Фотохост-агентство РИА Новости
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد روسيا لمواصلة التعاون مع أبخازيا في المجالين الاقتصادي والإنساني.
وقال بوتين خلال الاجتماع مع نظيره الأبخازي بادرا غونبا: "من جانبنا، نحن مستعدون لمواصلة التعاون في المجالين الاقتصادي والإنساني".
وأوضح أن هذا التعاون يتعلق بالتعليم والرعاية الصحية.
وأضاف بوتين أنه " تعتزم روسيا وأبخازيا زيادة تدفق السياح؛ وفي عام 2025، قد يتجاوز نمو هذا المؤشر 7%".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
الكرملين: بوتين يلتقي قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر
18:53 GMT
وقال بوتين خلال محادثاته مع الرئيس الأبخازي بادرا غونبي في الكرملين: "سنبذل قصارى جهدنا لتعزيز نمو تدفق السياح. كان النمو ملحوظًا في العام الماضي. ونتوقع أن يزيد هذا العام بنسبة 7%على الأقل، وربما أكثر".
ووصل رئيس أبخازيا إلى موسكو في 8 مايو/أيار للمشاركة في فعاليات الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. وفي 9 مايو/أيار، حضر عرض النصر في الساحة الحمراء.
بالنسبة لغونبا، يعد هذا أول لقاء له مع الزعيم الروسي منذ توليه منصبه. ووفقًا للدائرة الصحفية لرئيس أبخازيا، يعتزم الطرفان مناقشة مجموعة واسعة من قضايا التعاون.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала