https://sarabic.ae/20250510/بوتين-روسيا-مستعدة-لمواصلة-التعاون-مع-أبخازيا-في-المجالين-الاقتصادي-والإنساني-1100386644.html
بوتين: روسيا مستعدة لمواصلة التعاون مع أبخازيا في المجالين الاقتصادي والإنساني
بوتين: روسيا مستعدة لمواصلة التعاون مع أبخازيا في المجالين الاقتصادي والإنساني
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد روسيا لمواصلة التعاون مع أبخازيا في المجالين الاقتصادي والإنساني. 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T20:43+0000
2025-05-10T20:43+0000
2025-05-10T20:43+0000
روسيا
العالم
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وقال بوتين خلال الاجتماع مع نظيره الأبخازي بادرا غونبا: "من جانبنا، نحن مستعدون لمواصلة التعاون في المجالين الاقتصادي والإنساني".وأضاف بوتين أنه " تعتزم روسيا وأبخازيا زيادة تدفق السياح؛ وفي عام 2025، قد يتجاوز نمو هذا المؤشر 7%".وقال بوتين خلال محادثاته مع الرئيس الأبخازي بادرا غونبي في الكرملين: "سنبذل قصارى جهدنا لتعزيز نمو تدفق السياح. كان النمو ملحوظًا في العام الماضي. ونتوقع أن يزيد هذا العام بنسبة 7%على الأقل، وربما أكثر".بالنسبة لغونبا، يعد هذا أول لقاء له مع الزعيم الروسي منذ توليه منصبه. ووفقًا للدائرة الصحفية لرئيس أبخازيا، يعتزم الطرفان مناقشة مجموعة واسعة من قضايا التعاون.
https://sarabic.ae/20250510/الكرملين-بوتين-يلتقي-قائد-الجيش-الوطني-الليبي-خليفة-حفتر-1100385362.html
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روسيا, العالم
بوتين: روسيا مستعدة لمواصلة التعاون مع أبخازيا في المجالين الاقتصادي والإنساني
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد روسيا لمواصلة التعاون مع أبخازيا في المجالين الاقتصادي والإنساني.
وقال بوتين خلال الاجتماع مع نظيره الأبخازي بادرا غونبا: "من جانبنا، نحن مستعدون لمواصلة التعاون في المجالين الاقتصادي والإنساني".
وأوضح أن هذا التعاون يتعلق بالتعليم والرعاية الصحية.
وأضاف بوتين أنه " تعتزم روسيا وأبخازيا زيادة تدفق السياح؛ وفي عام 2025، قد يتجاوز نمو هذا المؤشر 7%".
وقال بوتين خلال محادثاته مع الرئيس الأبخازي بادرا غونبي في الكرملين: "سنبذل قصارى جهدنا لتعزيز نمو تدفق السياح. كان النمو ملحوظًا في العام الماضي. ونتوقع أن يزيد هذا العام بنسبة 7%على الأقل، وربما أكثر".
ووصل رئيس أبخازيا إلى موسكو في 8 مايو/أيار للمشاركة في فعاليات الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. وفي 9 مايو/أيار، حضر عرض النصر في الساحة الحمراء.
بالنسبة لغونبا، يعد هذا أول لقاء له مع الزعيم الروسي منذ توليه منصبه. ووفقًا للدائرة الصحفية لرئيس أبخازيا، يعتزم الطرفان مناقشة مجموعة واسعة من قضايا التعاون.