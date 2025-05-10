https://sarabic.ae/20250510/انتهاء-وقف-إطلاق-الذي-أعلنته-روسيا-خلال-ذكرى-النصر--عاجل-1100386980.html

انتهاء وقف إطلاق النار الذي أعلنته روسيا خلال ذكرى النصر

انتهاء وقف إطلاق النار الذي أعلنته روسيا خلال ذكرى النصر

سبوتنيك عربي

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، انتهاء وقف إطلاق النار، الذي أعلنته خلال ذكرى عيد النصر الـ 80 على النازية، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام. 10.05.2025, سبوتنيك عربي

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روسيا

أخبار أوكرانيا

عيد النصر

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كانت روسيا، بقرار من الرئيس بوتين، أعلنت وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر، من منتصف ليل 7-8 مايو/ أيار حتى منتصف ليل 10-11 مايو/ أيار.كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن أيضًا هدنة خلال عيد الفصح ودخلت حيز التنفيذ من الساعة 18:00 يوم 19 أبريل/ نيسان، وحتى الساعة 00:00 يوم 21 أبريل.وصرح الرئيس بأنه يفترض أن أوكرانيا ستحذو حذو روسيا، وفي الوقت نفسه، أشار بوتين إلى أن القوات الروسية يجب أن تكون مستعدة، لصد الانتهاكات المحتملة لوقف إطلاق النار والاستفزازات من جانب العدو.وذكرت وزارة الدفاع الروسية لاحقا أنه تم تسجيل 4.9 ألف انتهاك من قبل الجانب الأوكراني خلال وقف إطلاق النار.

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