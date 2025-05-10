https://sarabic.ae/20250510/انتهاء-وقف-إطلاق-الذي-أعلنته-روسيا-خلال-ذكرى-النصر--عاجل-1100386980.html
انتهاء وقف إطلاق النار الذي أعلنته روسيا خلال ذكرى النصر
انتهاء وقف إطلاق النار الذي أعلنته روسيا خلال ذكرى النصر
سبوتنيك عربي
أعلنت روسيا، اليوم الأحد، انتهاء وقف إطلاق النار، الذي أعلنته خلال ذكرى عيد النصر الـ 80 على النازية، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام. 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T21:17+0000
2025-05-10T21:17+0000
2025-05-10T21:30+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
عيد النصر
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كانت روسيا، بقرار من الرئيس بوتين، أعلنت وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر، من منتصف ليل 7-8 مايو/ أيار حتى منتصف ليل 10-11 مايو/ أيار.كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن أيضًا هدنة خلال عيد الفصح ودخلت حيز التنفيذ من الساعة 18:00 يوم 19 أبريل/ نيسان، وحتى الساعة 00:00 يوم 21 أبريل.وصرح الرئيس بأنه يفترض أن أوكرانيا ستحذو حذو روسيا، وفي الوقت نفسه، أشار بوتين إلى أن القوات الروسية يجب أن تكون مستعدة، لصد الانتهاكات المحتملة لوقف إطلاق النار والاستفزازات من جانب العدو.وذكرت وزارة الدفاع الروسية لاحقا أنه تم تسجيل 4.9 ألف انتهاك من قبل الجانب الأوكراني خلال وقف إطلاق النار.
https://sarabic.ae/20250510/الكرملين-بوتين-يبذل-كل-ما-في-وسعه-لحل-الصراع-في-أوكرانيا-1100367041.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, عيد النصر
روسيا, أخبار أوكرانيا, عيد النصر
انتهاء وقف إطلاق النار الذي أعلنته روسيا خلال ذكرى النصر
21:17 GMT 10.05.2025 (تم التحديث: 21:30 GMT 10.05.2025)
أعلنت روسيا، اليوم الأحد، انتهاء وقف إطلاق النار، الذي أعلنته خلال ذكرى عيد النصر الـ 80 على النازية، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام.
كانت روسيا، بقرار من الرئيس بوتين، أعلنت وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر، من منتصف ليل 7-8 مايو/ أيار حتى منتصف ليل 10-11 مايو/ أيار.
وخلال هذه الفترة، توقفت جميع العمليات العسكرية، بحسب ما أفاد الكرملين.
كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين،
أعلن أيضًا هدنة خلال عيد الفصح ودخلت حيز التنفيذ من الساعة 18:00 يوم 19 أبريل/ نيسان، وحتى الساعة 00:00 يوم 21 أبريل.
وصرح الرئيس بأنه يفترض أن أوكرانيا ستحذو حذو روسيا، وفي الوقت نفسه، أشار بوتين إلى أن القوات الروسية يجب أن تكون مستعدة، لصد الانتهاكات المحتملة لوقف إطلاق النار والاستفزازات من جانب العدو.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية لاحقا أنه تم تسجيل 4.9 ألف انتهاك من قبل الجانب الأوكراني خلال وقف إطلاق النار.