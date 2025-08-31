https://sarabic.ae/20250831/بوتين-العلاقات-بين-روسيا-وأوزبكستان-تتطور-بروح-الشراكة-الاستراتيجية-1104358169.html
بوتين: العلاقات بين روسيا وأوزبكستان تتطور بروح الشراكة الاستراتيجية
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة تهنئة للرئيس الأوزبكستاني، شوكت ميرضيائيف، بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لاستقلال الجمهورية، أن العلاقات بين روسيا...
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة تهنئة للرئيس الأوزبكستاني، شوكت ميرضيائيف، بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لاستقلال الجمهورية، أن العلاقات بين روسيا وأوزبكستان تتطور بروح الشراكة الاستراتيجية والتحالف، بما يتماشى مع تعزيز الأمن والاستقرار في آسيا الوسطى.
وجاء في نص التهنئة المنشور على الموقع الإلكتروني للرئيس الأوزبكستاني: "تشهد العلاقات بين بلدينا تطورا ديناميكيا بروح الشراكة والتحالف الاستراتيجيين. وقد تم إرساء تنسيق فعال للجهود داخل رابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون وغيرها من الهيئات متعددة الأطراف".
وأشار بوتين إلى أن أوزبكستان حققت نجاحا باهرا في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وتتمتع بمكانة متزايدة على الساحة العالمية وتقدم مساهمة بناءة في حل العديد من القضايا المهمة على الأجندة الإقليمية والدولية.
وأضاف بوتين: "إنني على ثقة بأننا سنواصل بناء علاقات روسية أوزبكية ذات منفعة متبادلة في جميع المجالات. وهذا يلبي تمامًا مصالح شعبينا الصديقين، ويتماشى مع تعزيز الأمن والاستقرار في آسيا الوسطى".
وتمنى بوتين لميرضيائيف الصحة الجيدة والنجاح، وللشعب الأوزبكستاني الرفاه والازدهار.