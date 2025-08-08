https://sarabic.ae/20250808/بوتين-يرحب-خلال-اتصال-هاتفي-مع-رئيس-كازاخستان-بالخطوات-الرامية-لإيجاد-سبل-لحل-الصراع-الأوكراني-1103508956.html
بوتين يرحب خلال اتصال هاتفي مع رئيس كازاخستان بالخطوات الرامية لإيجاد سبل لحل الصراع الأوكراني سلميا
رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، اليوم الجمعة، بالخطوات الرامية لإيجاد سبل لحل الصراع الأوكراني...
بوتين يرحب خلال اتصال هاتفي مع رئيس كازاخستان بالخطوات الرامية لإيجاد سبل لحل الصراع الأوكراني سلميا
09:51 GMT 08.08.2025 (تم التحديث: 10:03 GMT 08.08.2025)
رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، اليوم الجمعة، بالخطوات الرامية لإيجاد سبل لحل الصراع الأوكراني بشكل سلمي.
وأفاد المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الجمعة، بأن الرئيس بوتين استعرض مع نظيره الكازاخستاني توكاييف، تقدم الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك نتائج اجتماعه مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف.
وذكر الكرملين في بيان: "اتصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف ليطلعه على تقدم الحوار مع واشنطن بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، في إطار علاقات التحالف والشراكة الاستراتيجية الروسية الكازاخستانية، بما في ذلك أهم نتائج الاجتماع الأخير مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف".