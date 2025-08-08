https://sarabic.ae/20250808/إعلام-بوتين-وترامب-يجريان-محادثات-هاتفية-بشكل-متكرر-1103507866.html
إعلام: بوتين وترامب يجريان محادثات هاتفية بشكل متكرر
إعلام: بوتين وترامب يجريان محادثات هاتفية بشكل متكرر
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب يحافظان على التواصل، ويجريان محادثات هاتفية متكررة، يتحدث خلالها الزعيم... 08.08.2025
وذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومصادر أخرى: "يتواصل ترامب وبوتين كثيرا ويتبادلان الرسائل عبر وسطاء... محادثاتهما... عادة ما تكون ودية... أحيانًا تستمر لساعات بسبب حوارات بوتين المطولة وحاجته إلى الترجمة... عادة ما ينتظر ترامب بفارغ الصبر وبحماس فرصة للتحدث، ويستمع بانتباه".ووفقا لمسؤول كبير في البيت الأبيض، غالبا ما يقول ترامب، خلال محادثاته مع الزعيم الروسي، إن هدفه هو استعادة العلاقات الأمريكية الروسية القائمة على التعاون الاقتصادي المتنامي.وأشار جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق لترامب، في تعليق له في الصحيفة، إلى أن بوتين ملم بالأمور، و"يُدرك ما يتحدث عنه".كما لفتت الصحيفة الانتباه إلى أن الزعيم الروسي يتمتع بخبرة 25 عاما في التواصل مع مختلف الرؤساء الأمريكيين، مما قد يصعب على ترامب المفاوضات.وأكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، يوم أمس الخميس، بأن العمل على عقد قمة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قد بدأ بالفعل.وأضاف أوشاكوف: نبدأ الآن، بالتعاون مع زملائنا الأمريكيين، العمل على التفاصيل.
إعلام: بوتين وترامب يجريان محادثات هاتفية بشكل متكرر
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب يحافظان على التواصل، ويجريان محادثات هاتفية متكررة، يتحدث خلالها الزعيم الروسي كثيرا، بينما يستمع ترامب بانتباه.
وذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومصادر أخرى: "يتواصل ترامب وبوتين كثيرا ويتبادلان الرسائل عبر وسطاء... محادثاتهما... عادة ما تكون ودية... أحيانًا تستمر لساعات بسبب حوارات بوتين المطولة وحاجته إلى الترجمة... عادة ما ينتظر ترامب بفارغ الصبر وبحماس فرصة للتحدث، ويستمع بانتباه".
ووفقا لمسؤول كبير في البيت الأبيض، غالبا ما يقول ترامب، خلال محادثاته مع الزعيم الروسي، إن هدفه هو استعادة العلاقات الأمريكية الروسية القائمة على التعاون الاقتصادي المتنامي.
وكتبت الصحيفة: صرح مسؤولون من إدارة (ترامب) ومستشارون مقربون من الرئيس أن بوتين وترامب لم يدخلا في أي خلاف كبير هذا العام.
وأشار جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق لترامب، في تعليق له في الصحيفة، إلى أن بوتين ملم بالأمور، و"يُدرك ما يتحدث عنه".
كما لفتت الصحيفة الانتباه إلى أن الزعيم الروسي يتمتع بخبرة 25 عاما في التواصل مع مختلف الرؤساء الأمريكيين، مما قد يصعب على ترامب المفاوضات.
بالإضافة إلى ذلك، صرح مساعدون لم تكشف الصحيفة هويتهم، أن الرئيس ترامب، غاضب لأنه لم ينجح بعد في إنهاء الصراع في أوكرانيا خلال الـ 200 يوم الماضية من ولايته الرئاسية.
وأكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، يوم أمس الخميس، بأن العمل على عقد قمة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قد بدأ بالفعل.
وقال أوشاكوف للصحفيين: بناء على اقتراح الجانب الأمريكي، تم الاتفاق مبدئيا على عقد لقاء ثنائي على أعلى مستوى خلال الأيام المقبلة، أي لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.
وأضاف أوشاكوف
: نبدأ الآن، بالتعاون مع زملائنا الأمريكيين، العمل على التفاصيل.