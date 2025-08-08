إعلام: بوتين وترامب يجريان محادثات هاتفية بشكل متكرر

عربي
بوتين يرحب خلال اتصال هاتفي مع رئيس كازاخستان بالخطوات الرامية لإيجاد سبل لحل الصراع الأوكراني سلميا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:17 GMT
13 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبراء يوضحون أهمية محادثات بوتين مع بن زايد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
16:30 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250808/إعلام-بوتين-وترامب-يجريان-محادثات-هاتفية-بشكل-متكرر-1103507866.html
إعلام: بوتين وترامب يجريان محادثات هاتفية بشكل متكرر
إعلام: بوتين وترامب يجريان محادثات هاتفية بشكل متكرر
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب يحافظان على التواصل، ويجريان محادثات هاتفية متكررة، يتحدث خلالها الزعيم... 08.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-08T09:00+0000
2025-08-08T09:00+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0c/1097730700_0:0:3463:1949_1920x0_80_0_0_b417bfe2e24d91d726882ac22586075c.jpg
وذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومصادر أخرى: "يتواصل ترامب وبوتين كثيرا ويتبادلان الرسائل عبر وسطاء... محادثاتهما... عادة ما تكون ودية... أحيانًا تستمر لساعات بسبب حوارات بوتين المطولة وحاجته إلى الترجمة... عادة ما ينتظر ترامب بفارغ الصبر وبحماس فرصة للتحدث، ويستمع بانتباه".ووفقا لمسؤول كبير في البيت الأبيض، غالبا ما يقول ترامب، خلال محادثاته مع الزعيم الروسي، إن هدفه هو استعادة العلاقات الأمريكية الروسية القائمة على التعاون الاقتصادي المتنامي.وأشار جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق لترامب، في تعليق له في الصحيفة، إلى أن بوتين ملم بالأمور، و"يُدرك ما يتحدث عنه".كما لفتت الصحيفة الانتباه إلى أن الزعيم الروسي يتمتع بخبرة 25 عاما في التواصل مع مختلف الرؤساء الأمريكيين، مما قد يصعب على ترامب المفاوضات.وأكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، يوم أمس الخميس، بأن العمل على عقد قمة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قد بدأ بالفعل.وأضاف أوشاكوف: نبدأ الآن، بالتعاون مع زملائنا الأمريكيين، العمل على التفاصيل.إعلام: ترامب يحث فريقه على الإسراع بترتيب اجتماعات مع بوتين وزيلينسكي
https://sarabic.ae/20250807/لقاءات-بوتين--ترامب-العالم-يترقب-اجتماع-الكبار--1103483979.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0c/1097730700_463:0:3194:2048_1920x0_80_0_0_eeb18d89b312bb98b2f51acbcc7d0015.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

إعلام: بوتين وترامب يجريان محادثات هاتفية بشكل متكرر

09:00 GMT 08.08.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivaisالرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب يحافظان على التواصل، ويجريان محادثات هاتفية متكررة، يتحدث خلالها الزعيم الروسي كثيرا، بينما يستمع ترامب بانتباه.
وذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومصادر أخرى: "يتواصل ترامب وبوتين كثيرا ويتبادلان الرسائل عبر وسطاء... محادثاتهما... عادة ما تكون ودية... أحيانًا تستمر لساعات بسبب حوارات بوتين المطولة وحاجته إلى الترجمة... عادة ما ينتظر ترامب بفارغ الصبر وبحماس فرصة للتحدث، ويستمع بانتباه".
ووفقا لمسؤول كبير في البيت الأبيض، غالبا ما يقول ترامب، خلال محادثاته مع الزعيم الروسي، إن هدفه هو استعادة العلاقات الأمريكية الروسية القائمة على التعاون الاقتصادي المتنامي.

وكتبت الصحيفة: صرح مسؤولون من إدارة (ترامب) ومستشارون مقربون من الرئيس أن بوتين وترامب لم يدخلا في أي خلاف كبير هذا العام.

وأشار جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق لترامب، في تعليق له في الصحيفة، إلى أن بوتين ملم بالأمور، و"يُدرك ما يتحدث عنه".
كما لفتت الصحيفة الانتباه إلى أن الزعيم الروسي يتمتع بخبرة 25 عاما في التواصل مع مختلف الرؤساء الأمريكيين، مما قد يصعب على ترامب المفاوضات.

بالإضافة إلى ذلك، صرح مساعدون لم تكشف الصحيفة هويتهم، أن الرئيس ترامب، غاضب لأنه لم ينجح بعد في إنهاء الصراع في أوكرانيا خلال الـ 200 يوم الماضية من ولايته الرئاسية.

لقاءات بوتين – ترامب... العالم يترقب اجتماع الكبار - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
وسائط متعددة
لقاءات بوتين – ترامب... العالم يترقب "اجتماع الكبار"
أمس, 14:24 GMT
وأكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، يوم أمس الخميس، بأن العمل على عقد قمة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قد بدأ بالفعل.

وقال أوشاكوف للصحفيين: بناء على اقتراح الجانب الأمريكي، تم الاتفاق مبدئيا على عقد لقاء ثنائي على أعلى مستوى خلال الأيام المقبلة، أي لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

وأضاف أوشاكوف: نبدأ الآن، بالتعاون مع زملائنا الأمريكيين، العمل على التفاصيل.
إعلام: ترامب يحث فريقه على الإسراع بترتيب اجتماعات مع بوتين وزيلينسكي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала