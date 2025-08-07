https://sarabic.ae/20250807/إعلام-ترامب-يحث-فريقة-على-الإسراع-بترتيب-اجتماعات-مع-بوتين-وزيلينسكي-1103459152.html
حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فريقه، على الإسراع في التخطيط للقاءات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي.
ترامب: اجتماع بوتين وويتكوف كان مثمرا للغاية
04:25 GMT 07.08.2025 (تم التحديث: 04:47 GMT 07.08.2025)
وذكرت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مسؤولي البيت الأبيض، أن "مساعدي ترامب بدؤوا على الفور التخطيط للاجتماعات، وبينما يستغرق التخطيط لرحلة رئاسية واجتماع مهم مع زعيمين عالميين وقتا عادة، وأشار المسؤولون إلى أن ترامب يحثّ فريقه على الإسراع (بترتيب اللقاءات".
وأفادت وسائل إعلام غربية نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يريد عقد لقاء مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، تمهيدا لمفاوضات مباشرة مع أوكرانيا.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل أن "ترامب يعتزم، بعد هذا اللقاء المحتمل، إجراء محادثات ثلاثية تجمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي".
وأكدت الوسائل
أن "ثلاث دول فقط ستشارك في المفاوضات، دون مشاركة الدول الأوروبية".
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، في الكرملين، اليوم الأربعاء، كان مثمرا للغاية.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "لقد عقد مبعوثي الخاص ستيف ويتكوف اجتماعا مثمرا للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وأشار ترامب إلى إحراز تقدم ملحوظ في المحادثات مع الرئيس بوتين، قائلا: "تقدم رائع!".