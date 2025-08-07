عربي
إعلام: ترامب يحث فريقة على الإسراع بترتيب اجتماعات مع بوتين وزيلينسكي
إعلام: ترامب يحث فريقة على الإسراع بترتيب اجتماعات مع بوتين وزيلينسكي
إعلام: ترامب يحث فريقة على الإسراع بترتيب اجتماعات مع بوتين وزيلينسكي
سبوتنيك عربي
حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فريقه، على الإسراع في التخطيط للقاءات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي. 07.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-07T04:25+0000
2025-08-07T04:47+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102742/14/1027421403_0:169:3500:2138_1920x0_80_0_0_6720546131d62c10ff43ea9f69928023.jpg
وذكرت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مسؤولي البيت الأبيض، أن "مساعدي ترامب بدؤوا على الفور التخطيط للاجتماعات، وبينما يستغرق التخطيط لرحلة رئاسية واجتماع مهم مع زعيمين عالميين وقتا عادة، وأشار المسؤولون إلى أن ترامب يحثّ فريقه على الإسراع (بترتيب اللقاءات".وأفادت وسائل إعلام غربية نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يريد عقد لقاء مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، تمهيدا لمفاوضات مباشرة مع أوكرانيا.وأكدت الوسائل أن "ثلاث دول فقط ستشارك في المفاوضات، دون مشاركة الدول الأوروبية".أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، في الكرملين، اليوم الأربعاء، كان مثمرا للغاية.وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "لقد عقد مبعوثي الخاص ستيف ويتكوف اجتماعا مثمرا للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وأشار ترامب إلى إحراز تقدم ملحوظ في المحادثات مع الرئيس بوتين، قائلا: "تقدم رائع!".ترامب: اجتماع بوتين وويتكوف كان مثمرا للغاية
https://sarabic.ae/20250806/ترامب-الطريق-إلى-تسوية-في-أوكرانيا-لا-يزال-طويلا-1103456789.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102742/14/1027421403_212:0:3288:2307_1920x0_80_0_0_49bfbd010ff69f90b68fad19633825f3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, فلاديمير بوتين

إعلام: ترامب يحث فريقة على الإسراع بترتيب اجتماعات مع بوتين وزيلينسكي

04:25 GMT 07.08.2025 (تم التحديث: 04:47 GMT 07.08.2025)
© Sputnikبوتين وترامب في قمة إبيك
بوتين وترامب في قمة إبيك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فريقه، على الإسراع في التخطيط للقاءات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي.
وذكرت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مسؤولي البيت الأبيض، أن "مساعدي ترامب بدؤوا على الفور التخطيط للاجتماعات، وبينما يستغرق التخطيط لرحلة رئاسية واجتماع مهم مع زعيمين عالميين وقتا عادة، وأشار المسؤولون إلى أن ترامب يحثّ فريقه على الإسراع (بترتيب اللقاءات".
وأفادت وسائل إعلام غربية نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يريد عقد لقاء مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، تمهيدا لمفاوضات مباشرة مع أوكرانيا.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل أن "ترامب يعتزم، بعد هذا اللقاء المحتمل، إجراء محادثات ثلاثية تجمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي".
وأكدت الوسائل أن "ثلاث دول فقط ستشارك في المفاوضات، دون مشاركة الدول الأوروبية".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
ترامب: الطريق إلى تسوية في أوكرانيا لا يزال طويلا
أمس, 21:54 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، في الكرملين، اليوم الأربعاء، كان مثمرا للغاية.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "لقد عقد مبعوثي الخاص ستيف ويتكوف اجتماعا مثمرا للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وأشار ترامب إلى إحراز تقدم ملحوظ في المحادثات مع الرئيس بوتين، قائلا: "تقدم رائع!".
ترامب: اجتماع بوتين وويتكوف كان مثمرا للغاية
