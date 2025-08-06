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ترامب: اجتماع بوتين وويتكوف كان مثمرا للغاية
ترامب: اجتماع بوتين وويتكوف كان مثمرا للغاية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، في الكرملين، اليوم الأربعاء، كان مثمرا للغاية. 06.08.2025, سبوتنيك عربي
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وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "لقد عقد مبعوثي الخاص ستيف ويتكوف اجتماعا مثمرا للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وأضاف أنه "أطلع بعض الحلفاء الأوروبيين بعد الاجتماع على آخر المستجدات، وأكد على اتفاق جميع الأطراف على ضرورة إنهاء الصراع".وقال: "يتفق الجميع على ضرورة إنهاء هذه الحرب، وسنعمل على تحقيق ذلك في الأيام والأسابيع المقبلة".وأعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية، في بيان: "وصل ويتكوف إلى موسكو صباح الأربعاء، في زيارة هي الخامسة له إلى روسيا خلال عام 2025".وأوضح أوشاكوف المواضيع التي ناقشها الرئيس بوتين، وويتكوف، قائلا: "إذا أردنا تحديد المواضيع، فإن أولها بالطبع الأزمة الأوكرانية. والموضوع الثاني هو آفاق التطوير المحتمل للتعاون الاستراتيجي بين أمريكا وروسيا".بوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الكرملينمراسل "سبوتنيك": وصول المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف إلى موسكو
https://sarabic.ae/20250806/استمر-3-ساعات-انتهاء-اجتماع-بوتين-والمبعوث-الخاص-للرئيس-الأمريكي-في-الكرملين---عاجل-1103437000.html
https://sarabic.ae/20250806/أوشاكوف-حول-المحادثات-بين-بوتين-وويتكوف-مفيدة-وبناءة--عاجل-1103438961.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب: اجتماع بوتين وويتكوف كان مثمرا للغاية
17:10 GMT 06.08.2025 (تم التحديث: 17:28 GMT 06.08.2025)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، في الكرملين، اليوم الأربعاء، كان مثمرا للغاية.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "لقد عقد مبعوثي الخاص ستيف ويتكوف اجتماعا مثمرا للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وأشار ترامب إلى إحراز تقدم ملحوظ في المحادثات مع الرئيس بوتين، قائلا: "تقدم رائع!".
وأضاف أنه "أطلع بعض الحلفاء الأوروبيين بعد الاجتماع على آخر المستجدات، وأكد على اتفاق جميع الأطراف على ضرورة إنهاء الصراع".
وقال: "يتفق الجميع على ضرورة إنهاء هذه الحرب، وسنعمل على تحقيق ذلك في الأيام والأسابيع المقبلة".
وفي وقت سابق من اليوم، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، في الكرملين، استمرت لأكثر من ثلاث ساعات.
وأعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية، في بيان: "وصل ويتكوف إلى موسكو صباح الأربعاء، في زيارة هي الخامسة له إلى روسيا خلال عام 2025".
وفي وقت لاحق، صرّح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن المحادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، التي جرت في الكرملين اليوم الأربعاء، كانت مفيدة وبناءة.
وأوضح أوشاكوف المواضيع التي ناقشها الرئيس بوتين، وويتكوف، قائلا: "إذا أردنا تحديد المواضيع، فإن أولها بالطبع الأزمة الأوكرانية. والموضوع الثاني هو آفاق التطوير المحتمل للتعاون الاستراتيجي بين أمريكا وروسيا".