https://sarabic.ae/20250806/أوشاكوف-حول-المحادثات-بين-بوتين-وويتكوف-مفيدة-وبناءة--عاجل-1103438961.html
أوشاكوف حول المحادثات بين بوتين وويتكوف: مفيدة وبناءة
أوشاكوف حول المحادثات بين بوتين وويتكوف: مفيدة وبناءة
سبوتنيك عربي
صرّح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، أن المحادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، التي جرت في... 06.08.2025, سبوتنيك عربي
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وقال أوشاكوف للصحفيين: "استقبل رئيسنا هذا الصباح ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ودارت بينهما محادثة مفيدة وبناءة للغاية".وأشار أوشاكوف إلى أن الرئيس بوتين، لديه معلومات كاملة عن القضية الأوكرانية.وتابع :"سنرى متى سيتمكن ويتكوف من إبلاغ ترامب بنتائج المحادثة، التي جرت اليوم. وبعد ذلك، من الواضح أننا سنتمكن من إضافة المزيد من التفاصيل الجوهرية إلى تعليقاتي".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد المكتب الصحفي للكرملين، بانتهاء اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، في الكرملين.وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، في الكرملين.وأعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية، في بيان: "وصل ويتكوف إلى موسكو صباح الأربعاء، في زيارة هي الخامسة له إلى روسيا خلال عام 2025".وكان مراسل وكالة "سبوتنيك"، قد أفاد في وقت سابق من صباح اليوم، بهبوط طائرة ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مطار فنوكوفو الدولي بالعاصمة الروسية موسكو، بعد تواتر الأنباء عن زيارته المخطط لها إلى روسيا."تحتضن مليون نبتة"... ويتكوف يزور إحدى أجمل حدائق موسكو... فيديومراسل "سبوتنيك": وصول المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف إلى موسكو
https://sarabic.ae/20250806/استمر-3-ساعات-انتهاء-اجتماع-بوتين-والمبعوث-الخاص-للرئيس-الأمريكي-في-الكرملين---عاجل-1103437000.html
https://sarabic.ae/20250806/استمر-3-ساعات-انتهاء-اجتماع-بوتين-والمبعوث-الخاص-للرئيس-الأمريكي-في-الكرملين---عاجل-1103437000.html
https://sarabic.ae/20250806/بوتين-يستقبل-يتكوف-في-الكرملين--عاجل---1103431985.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
أوشاكوف حول المحادثات بين بوتين وويتكوف: مفيدة وبناءة
12:26 GMT 06.08.2025 (تم التحديث: 12:52 GMT 06.08.2025)
صرّح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، أن المحادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، التي جرت في الكرملين اليوم الأربعاء، كانت مفيدة وبناءة.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "استقبل رئيسنا هذا الصباح ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ودارت بينهما محادثة مفيدة وبناءة للغاية".
وأوضح أوشاكوف المواضيع التي ناقشها الرئيس بوتين، وويتكوف، قائلا: "إذا أردنا تحديد المواضيع، فإن أولها بالطبع الأزمة الأوكرانية. والموضوع الثاني هو آفاق التطوير المحتمل للتعاون الاستراتيجي بين أمريكا وروسيا".
وأشار أوشاكوف إلى أن الرئيس بوتين، لديه معلومات كاملة عن القضية الأوكرانية.
وقال: "الوضع الآن هو أن رئيسنا يمتلك المعلومات الكاملة، أي إشاراتنا وإشارات الرئيس ترامب. لم يتم إبلاغ ترامب بعد بنتائج هذا اللقاء. لذلك، سأمتنع عن التعليقات التفصيلية الآن".
وتابع :"سنرى متى سيتمكن ويتكوف من إبلاغ ترامب بنتائج المحادثة، التي جرت اليوم. وبعد ذلك، من الواضح أننا سنتمكن من إضافة المزيد من التفاصيل الجوهرية إلى تعليقاتي".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد المكتب الصحفي للكرملين، بانتهاء اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، في الكرملين.
وبحسب المكتب الصحفي للرئاسة الروسية فقد استمر اللقاء حوالي 3 ساعات.
وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، في الكرملين.
وأعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية، في بيان: "وصل ويتكوف إلى موسكو صباح الأربعاء، في زيارة هي الخامسة له إلى روسيا خلال عام 2025".
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، يحضر اجتماعا بين فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في الكرملين.
وكان مراسل وكالة "سبوتنيك"، قد أفاد في وقت سابق من صباح اليوم، بهبوط طائرة ستيف ويتكوف
، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مطار فنوكوفو الدولي بالعاصمة الروسية موسكو، بعد تواتر الأنباء عن زيارته المخطط لها إلى روسيا.