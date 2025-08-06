https://sarabic.ae/20250806/أوشاكوف-حول-المحادثات-بين-بوتين-وويتكوف-مفيدة-وبناءة--عاجل-1103438961.html

أوشاكوف حول المحادثات بين بوتين وويتكوف: مفيدة وبناءة

أوشاكوف حول المحادثات بين بوتين وويتكوف: مفيدة وبناءة

سبوتنيك عربي

صرّح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، أن المحادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، التي جرت في... 06.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-06T12:26+0000

2025-08-06T12:26+0000

2025-08-06T12:52+0000

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وقال أوشاكوف للصحفيين: "استقبل رئيسنا هذا الصباح ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ودارت بينهما محادثة مفيدة وبناءة للغاية".وأشار أوشاكوف إلى أن الرئيس بوتين، لديه معلومات كاملة عن القضية الأوكرانية.وتابع :"سنرى متى سيتمكن ويتكوف من إبلاغ ترامب بنتائج المحادثة، التي جرت اليوم. وبعد ذلك، من الواضح أننا سنتمكن من إضافة المزيد من التفاصيل الجوهرية إلى تعليقاتي".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد المكتب الصحفي للكرملين، بانتهاء اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، في الكرملين.وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، في الكرملين.وأعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية، في بيان: "وصل ويتكوف إلى موسكو صباح الأربعاء، في زيارة هي الخامسة له إلى روسيا خلال عام 2025".وكان مراسل وكالة "سبوتنيك"، قد أفاد في وقت سابق من صباح اليوم، بهبوط طائرة ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مطار فنوكوفو الدولي بالعاصمة الروسية موسكو، بعد تواتر الأنباء عن زيارته المخطط لها إلى روسيا."تحتضن مليون نبتة"... ويتكوف يزور إحدى أجمل حدائق موسكو... فيديومراسل "سبوتنيك": وصول المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف إلى موسكو

https://sarabic.ae/20250806/استمر-3-ساعات-انتهاء-اجتماع-بوتين-والمبعوث-الخاص-للرئيس-الأمريكي-في-الكرملين---عاجل-1103437000.html

https://sarabic.ae/20250806/استمر-3-ساعات-انتهاء-اجتماع-بوتين-والمبعوث-الخاص-للرئيس-الأمريكي-في-الكرملين---عاجل-1103437000.html

https://sarabic.ae/20250806/بوتين-يستقبل-يتكوف-في-الكرملين--عاجل---1103431985.html

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