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بوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الكرملين

بوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الكرملين

سبوتنيك عربي

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، في الكرملين. 06.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-06T09:04+0000

2025-08-06T09:04+0000

2025-08-06T10:02+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية، في بيان: "وصل ويتكوف إلى موسكو صباح الأربعاء، في زيارة هي الخامسة له إلى روسيا خلال عام 2025".وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، يحضر اجتماعا بين فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في الكرملين.كما يحضر رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، اجتماع بوتين وويتكوف في الكرملين، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بهبوط طائرة ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مطار فنوكوفو الدولي في العاصمة الروسية موسكو، بعد تواتر الأنباء عن زيارته المخطط لها إلى روسيا.وأظهر موقع "فلايت رادار 24"، المتخصص بتتبع سير الرحلات الجوية، عبور طائرة ويتكوف، التي أقلعت من ولاية فلوريدا الأمريكية، الحدود مع روسيا حوالي الساعة 6:11 صباحا بتوقيت موسكو، اليوم الأربعاء."تحتضن مليون نبتة"... ويتكوف يزور إحدى أجمل حدائق موسكو... فيديو

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بوتين يعقد اجتماعًا مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ويتكوف سبوتنيك عربي بوتين يعقد اجتماعًا مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ويتكوف 2025-08-06T09:04+0000 true PT18M14S

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