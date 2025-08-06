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بوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الكرملين
بوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الكرملين
سبوتنيك عربي
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، في الكرملين. 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T09:04+0000
2025-08-06T09:04+0000
2025-08-06T10:02+0000
روسيا
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وأعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية، في بيان: "وصل ويتكوف إلى موسكو صباح الأربعاء، في زيارة هي الخامسة له إلى روسيا خلال عام 2025".وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، يحضر اجتماعا بين فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في الكرملين.كما يحضر رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، اجتماع بوتين وويتكوف في الكرملين، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بهبوط طائرة ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مطار فنوكوفو الدولي في العاصمة الروسية موسكو، بعد تواتر الأنباء عن زيارته المخطط لها إلى روسيا.وأظهر موقع "فلايت رادار 24"، المتخصص بتتبع سير الرحلات الجوية، عبور طائرة ويتكوف، التي أقلعت من ولاية فلوريدا الأمريكية، الحدود مع روسيا حوالي الساعة 6:11 صباحا بتوقيت موسكو، اليوم الأربعاء."تحتضن مليون نبتة"... ويتكوف يزور إحدى أجمل حدائق موسكو... فيديو
https://sarabic.ae/20250806/بوتين-يجري-محادثات-مع-رئيس-الإمارات-غدا-الخميس-في-موسكو----1103433278.html
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بوتين يعقد اجتماعًا مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ويتكوف
سبوتنيك عربي
بوتين يعقد اجتماعًا مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ويتكوف
2025-08-06T09:04+0000
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
بوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الكرملين
09:04 GMT 06.08.2025 (تم التحديث: 10:02 GMT 06.08.2025)
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، في الكرملين.
وأعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية، في بيان: "وصل ويتكوف إلى موسكو صباح الأربعاء، في زيارة هي الخامسة له إلى روسيا خلال عام 2025".
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، يحضر اجتماعا بين فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في الكرملين.
كما يحضر رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، اجتماع بوتين وويتكوف في الكرملين، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بهبوط طائرة ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مطار فنوكوفو الدولي في العاصمة الروسية موسكو، بعد تواتر الأنباء عن زيارته المخطط لها إلى روسيا.
وقال مراسل "سبوتنيك": "الطائرة التي يستخدمها ويتكوف تهبط في مطار فنوكوفو".
وأظهر موقع "فلايت رادار 24"، المتخصص بتتبع سير الرحلات الجوية، عبور طائرة ويتكوف، التي أقلعت من ولاية فلوريدا الأمريكية، الحدود مع روسيا حوالي الساعة 6:11 صباحا بتوقيت موسكو، اليوم الأربعاء.