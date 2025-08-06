https://sarabic.ae/20250806/تحتضن-مليون-نبتة-ويتكوف-يزور-إحدى-أجمل-حدائق-موسكو-فيديو--1103424523.html

"تحتضن مليون نبتة"... ويتكوف يزور إحدى أجمل حدائق موسكو... فيديو

"تحتضن مليون نبتة"... ويتكوف يزور إحدى أجمل حدائق موسكو... فيديو

سبوتنيك عربي

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة... 06.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-06T08:02+0000

2025-08-06T08:02+0000

2025-08-06T08:07+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

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ورصدت عدسة "سبوتنيك" ويتكوف ودميترييف، خلال تجوالهما بالحديقة صباحا، حيث تجاذبا أطراف الحديث.وقال مراسل "سبوتنيك": "الطائرة التي يستخدمها ويتكوف تهبط في مطار فنوكوفو".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وروسيا، ستعقدان اجتماعا في وقت متأخر من اليوم الأربعاء.وأضاف: "سنرى ما سيحدث خلال الفترة القصيرة المقبلة.. لدينا اجتماع مع روسيا غدا (اليوم الأربعاء)، سنرى ما سيحدث، سنتخذ القرار حينها".وأردف: "ما أقوم به هو الحرص على إيقاف الحروب"، واصفًا الأزمة الأوكرانية بأنها "حرب (الرئيس السابق جو) بايدن".حديقة زاريادي... تفاعل مذهل للحضارة والحداثة مع الطبيعة وتصنف حديقة زريادي كواحدة من أجمل المنتزهات في العالم لعدة أسباب، أهمها موقعها المميز قرب الكرملين، بالإضافة إلى احتضانها أكثر من مليوم نبته تم زراعتها من قبل خبراء وأخصائيين عن طريق تشكيل نظام بيئي فريد.وتعكس النباتات، التي اختارها خبراء روس، السمات الطبيعية وتنوع جميع المناطق المناخية في البلاد، حيث قام الخبراء، عند تصميم الحديقة الطبيعية، بتصميم نظام بيئي لجمع مياه الأمطار واستخدامها، ثم زراعة أكثر من مليون نبتة، منها 760 شجرة و7000 شجيرة، وتشغل الأعشاب المعمرة مساحة 27700 متر مربع.

https://sarabic.ae/20250806/مراسل-سبوتنيك-وصول-مبعوث-ترامب-الرئاسي-ستيف-ويتكوف-إلى-بموسكو-1103418830.html

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