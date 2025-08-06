ورصدت عدسة "سبوتنيك" ويتكوف ودميترييف، خلال تجوالهما بالحديقة صباحا، حيث تجاذبا أطراف الحديث.وقال مراسل "سبوتنيك": "الطائرة التي يستخدمها ويتكوف تهبط في مطار فنوكوفو".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وروسيا، ستعقدان اجتماعا في وقت متأخر من اليوم الأربعاء.وأضاف: "سنرى ما سيحدث خلال الفترة القصيرة المقبلة.. لدينا اجتماع مع روسيا غدا (اليوم الأربعاء)، سنرى ما سيحدث، سنتخذ القرار حينها".وأردف: "ما أقوم به هو الحرص على إيقاف الحروب"، واصفًا الأزمة الأوكرانية بأنها "حرب (الرئيس السابق جو) بايدن".حديقة زاريادي... تفاعل مذهل للحضارة والحداثة مع الطبيعة وتصنف حديقة زريادي كواحدة من أجمل المنتزهات في العالم لعدة أسباب، أهمها موقعها المميز قرب الكرملين، بالإضافة إلى احتضانها أكثر من مليوم نبته تم زراعتها من قبل خبراء وأخصائيين عن طريق تشكيل نظام بيئي فريد.وتعكس النباتات، التي اختارها خبراء روس، السمات الطبيعية وتنوع جميع المناطق المناخية في البلاد، حيث قام الخبراء، عند تصميم الحديقة الطبيعية، بتصميم نظام بيئي لجمع مياه الأمطار واستخدامها، ثم زراعة أكثر من مليون نبتة، منها 760 شجرة و7000 شجيرة، وتشغل الأعشاب المعمرة مساحة 27700 متر مربع.
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي،زارا حديقة "زاريادي" قرب الكرملين، التي تتميز بفرادة لا مثيل لها، تعكس انسجام الطبيعة مع الحضارة والتطور بشكل فريد.
ورصدت عدسة "سبوتنيك" ويتكوف ودميترييف، خلال تجوالهما بالحديقة صباحا، حيث تجاذبا أطراف الحديث.
وكان مراسل وكالة "سبوتنيك"، قد أفاد في وقت سابق من صباح اليوم، بهبوط طائرة ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مطار فنوكوفو الدولي بالعاصمة الروسية موسكو، بعد تواتر الأنباء عن زيارته المخطط لها إلى روسيا.
وقال مراسل "سبوتنيك": "الطائرة التي يستخدمها ويتكوف تهبط في مطار فنوكوفو".
وأظهر موقع "فلايت رادار 24"، المتخصص بتتبع سير الرحلات الجوية، عبور طائرة ويتكوف، التي أقلعت من ولاية فلوريدا الأمريكية، الحدود مع روسيا حوالي الساعة 6:11 صباحا بتوقيت موسكو، اليوم الأربعاء.
وقال ترامب في تصريحات صحفية، عندما سُئل عما إذا كان لا يزال يخطط لفرض عقوبات ثانوية كاملة على روسيا، إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، حتى يوم الجمعة المقبلة: "لم أذكر نسبة مئوية قط. لكننا سنفرض عددًا لا بأس به من العقوبات".
وأضاف: "سنرى ما سيحدث خلال الفترة القصيرة المقبلة.. لدينا اجتماع مع روسيا غدا (اليوم الأربعاء)، سنرى ما سيحدث، سنتخذ القرار حينها".
وأردف: "ما أقوم به هو الحرص على إيقاف الحروب"، واصفًا الأزمة الأوكرانية بأنها "حرب (الرئيس السابق جو) بايدن".
حديقة زاريادي... تفاعل مذهل للحضارة والحداثة مع الطبيعة
وتصنف حديقة زريادي كواحدة من أجمل المنتزهات في العالم لعدة أسباب، أهمها موقعها المميز قرب الكرملين، بالإضافة إلى احتضانها أكثر من مليوم نبته تم زراعتها من قبل خبراء وأخصائيين عن طريق تشكيل نظام بيئي فريد.
وشُيّد المنتزه على أساس اصطناعي، حيث تم تصميم تضاريس بارزة من التلال والأراضي المنخفضة فوق هياكل حديقة زاريادي الجوفية، حيث يبلغ الفرق بين أعلى وأدنى نقطة في الحديقة 27 مترًا، مع وجود جسور بارزة فوق نهر موسكو، مع وجود بحيرات صغيرة متموضعة في مناطق مختلفة من الحديقة، دمج فيها أبنية ترفيهية فريدة.
المشاركون في المهرجان "عجائب روسيا" في حديقة زاريادي في موسكو.
وتعكس النباتات، التي اختارها خبراء روس، السمات الطبيعية وتنوع جميع المناطق المناخية في البلاد، حيث قام الخبراء، عند تصميم الحديقة الطبيعية، بتصميم نظام بيئي لجمع مياه الأمطار واستخدامها، ثم زراعة أكثر من مليون نبتة، منها 760 شجرة و7000 شجيرة، وتشغل الأعشاب المعمرة مساحة 27700 متر مربع.