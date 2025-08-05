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واشنطن: ويتكوف يزور روسيا هذا الأسبوع وترامب ملتزم بحل دبلوماسي للصراع الأوكراني
واشنطن: ويتكوف يزور روسيا هذا الأسبوع وترامب ملتزم بحل دبلوماسي للصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، اليوم الثلاثاء، أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيزور روسيا خلال الأسبوع... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T19:47+0000
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وقالت بروس خلال مؤتمر صحفي: "الرئيس ترامب ذكر أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف سيزور روسيا هذا الأسبوع. نستطيع أن نؤكد ذلك، وليس لديّ أي تفاصيل إضافية".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن مبعوثه الرئاسي الخاص ستيف ويتكوف، قد يزور روسيا الأسبوع الجاري.وكان الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى حلف الناتو، ماثيو ويتاكر، قد صرح يوم الأحد، بأن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، سيزور موسكو نهاية هذا الأسبوع، معربًا عن أمله في تحقيق "تقدم" في حل النزاع بأوكرانيا.المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي سيزور موسكو نهاية الأسبوعإعلام: مجلس الشيوخ الأمريكي لن يمرر مشروع قانون العقوبات على روسيا في الوقت الراهن
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واشنطن: ويتكوف يزور روسيا هذا الأسبوع وترامب ملتزم بحل دبلوماسي للصراع الأوكراني

19:47 GMT 05.08.2025
© AP Photo / Luis M. Alvarezوزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Luis M. Alvarez
تابعنا عبر
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، اليوم الثلاثاء، أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيزور روسيا خلال الأسبوع الجاري، مشددة على التزام ترامب بالحلول الدبلوماسية للصراع في أوكرانيا.
وقالت بروس خلال مؤتمر صحفي: "الرئيس ترامب ذكر أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف سيزور روسيا هذا الأسبوع. نستطيع أن نؤكد ذلك، وليس لديّ أي تفاصيل إضافية".

وأشارت إلى أن الرئيس ترامب يظل ملتزما بالحلول الدبلوماسية لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
ترامب: ويتكوف قد يزور روسيا الأربعاء أو الخميس المقبلين
أمس, 01:00 GMT
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن مبعوثه الرئاسي الخاص ستيف ويتكوف، قد يزور روسيا الأسبوع الجاري.
وكان الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى حلف الناتو، ماثيو ويتاكر، قد صرح يوم الأحد، بأن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، سيزور موسكو نهاية هذا الأسبوع، معربًا عن أمله في تحقيق "تقدم" في حل النزاع بأوكرانيا.
المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي سيزور موسكو نهاية الأسبوع
إعلام: مجلس الشيوخ الأمريكي لن يمرر مشروع قانون العقوبات على روسيا في الوقت الراهن
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