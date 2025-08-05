https://sarabic.ae/20250805/واشنطن-ويتكوف-يزور-روسيا-هذا-الأسبوع-وترامب-ملتزم-بحل-دبلوماسي-للصراع-الأوكراني-1103415511.html
واشنطن: ويتكوف يزور روسيا هذا الأسبوع وترامب ملتزم بحل دبلوماسي للصراع الأوكراني
واشنطن: ويتكوف يزور روسيا هذا الأسبوع وترامب ملتزم بحل دبلوماسي للصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، اليوم الثلاثاء، أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيزور روسيا خلال الأسبوع... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T19:47+0000
2025-08-05T19:47+0000
2025-08-05T19:47+0000
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وقالت بروس خلال مؤتمر صحفي: "الرئيس ترامب ذكر أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف سيزور روسيا هذا الأسبوع. نستطيع أن نؤكد ذلك، وليس لديّ أي تفاصيل إضافية".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن مبعوثه الرئاسي الخاص ستيف ويتكوف، قد يزور روسيا الأسبوع الجاري.وكان الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى حلف الناتو، ماثيو ويتاكر، قد صرح يوم الأحد، بأن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، سيزور موسكو نهاية هذا الأسبوع، معربًا عن أمله في تحقيق "تقدم" في حل النزاع بأوكرانيا.المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي سيزور موسكو نهاية الأسبوعإعلام: مجلس الشيوخ الأمريكي لن يمرر مشروع قانون العقوبات على روسيا في الوقت الراهن
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن: ويتكوف يزور روسيا هذا الأسبوع وترامب ملتزم بحل دبلوماسي للصراع الأوكراني
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، اليوم الثلاثاء، أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيزور روسيا خلال الأسبوع الجاري، مشددة على التزام ترامب بالحلول الدبلوماسية للصراع في أوكرانيا.
وقالت بروس خلال مؤتمر صحفي: "الرئيس ترامب ذكر أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف سيزور روسيا هذا الأسبوع. نستطيع أن نؤكد ذلك، وليس لديّ أي تفاصيل إضافية".
وأشارت إلى أن الرئيس ترامب يظل ملتزما بالحلول الدبلوماسية لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن مبعوثه الرئاسي الخاص ستيف ويتكوف، قد يزور روسيا الأسبوع الجاري.
وكان الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى حلف الناتو، ماثيو ويتاكر، قد صرح يوم الأحد، بأن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، سيزور موسكو نهاية هذا الأسبوع، معربًا عن أمله في تحقيق "تقدم" في حل النزاع بأوكرانيا.