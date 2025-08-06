https://sarabic.ae/20250806/مراسل-سبوتنيك-وصول-مبعوث-ترامب-الرئاسي-ستيف-ويتكوف-إلى-بموسكو-1103418830.html
مراسل "سبوتنيك": وصول مبعوث ترامب الرئاسي ستيف ويتكوف إلى موسكو
مراسل "سبوتنيك": وصول مبعوث ترامب الرئاسي ستيف ويتكوف إلى موسكو
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بهبوط طائرة ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مطار فنوكوفو الدولي بالعاصمة الروسية موسكو،... 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T04:14+0000
2025-08-06T04:14+0000
2025-08-06T04:54+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال مراسل "سبوتنيك": "الطائرة التي يستخدمها ويتكوف تهبط في مطار فنوكوفو".وأظهر موقع "فلايت رادار 24"، المتخصص بتتبع سير الرحلات الجوية، عبور طائرة ويتكوف، التي أقلعت من ولاية فلوريدا الأمريكية، الحدود مع روسيا حوالي الساعة 6:11 صباحا بتوقيت موسكو، اليوم الأربعاء.وقال ترامب في تصريحات صحفية، عندما سُئل عما إذا كان لا يزال يخطط لفرض عقوبات ثانوية كاملة على روسيا، إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، حتى يوم الجمعة المقبلة: "لم أذكر نسبة مئوية قط. لكننا سنفرض عددًا لا بأس به من العقوبات".وأردف: "ما أقوم به هو الحرص على إيقاف الحروب"، واصفًا الأزمة الأوكرانية بأنها "حرب (الرئيس السابق جو) بايدن".واشنطن: ويتكوف يزور روسيا هذا الأسبوع وترامب ملتزم بحل دبلوماسي للصراع الأوكراني
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
مراسل "سبوتنيك": وصول مبعوث ترامب الرئاسي ستيف ويتكوف إلى موسكو
04:14 GMT 06.08.2025 (تم التحديث: 04:54 GMT 06.08.2025)
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بهبوط طائرة ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مطار فنوكوفو الدولي بالعاصمة الروسية موسكو، بعد تواتر الأنباء عن زيارته المخطط لها إلى روسيا.
وقال مراسل "سبوتنيك": "الطائرة التي يستخدمها ويتكوف تهبط في مطار فنوكوفو".
وأظهر موقع "فلايت رادار 24"، المتخصص بتتبع سير الرحلات الجوية، عبور طائرة ويتكوف، التي أقلعت من ولاية فلوريدا الأمريكية، الحدود مع روسيا حوالي الساعة 6:11 صباحا بتوقيت موسكو، اليوم الأربعاء.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وروسيا، ستعقدان اجتماعا في وقت متأخر من اليوم الأربعاء.
وقال ترامب في تصريحات صحفية، عندما سُئل عما إذا كان لا يزال يخطط لفرض عقوبات ثانوية كاملة على روسيا، إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، حتى يوم الجمعة المقبلة: "لم أذكر نسبة مئوية قط. لكننا سنفرض عددًا لا بأس به من العقوبات".
وأضاف: "سنرى ما سيحدث خلال الفترة القصيرة المقبلة.. لدينا اجتماع مع روسيا غدا (اليوم الأربعاء)، سنرى ما سيحدث، سنتخذ القرار حينها".
وأردف: "ما أقوم به هو الحرص على إيقاف الحروب"، واصفًا الأزمة الأوكرانية بأنها "حرب (الرئيس السابق جو) بايدن".