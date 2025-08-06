https://sarabic.ae/20250806/استمر-3-ساعات-انتهاء-اجتماع-بوتين-والمبعوث-الخاص-للرئيس-الأمريكي-في-الكرملين---عاجل-1103437000.html
استمر 3 ساعات... انتهاء اجتماع بوتين والمبعوث الأمريكي ويتكوف في الكرملين - عاجل
استمر 3 ساعات... انتهاء اجتماع بوتين والمبعوث الأمريكي ويتكوف في الكرملين - عاجل
سبوتنيك عربي
أفاد الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، انتهى بعد أن استمر نحو 3 ساعات. 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T11:44+0000
2025-08-06T11:44+0000
2025-08-06T11:52+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، في الكرملين.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، يحضر اجتماعا بين فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في الكرملين.
https://sarabic.ae/20250806/بوتين-يستقبل-يتكوف-في-الكرملين--عاجل---1103431985.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
استمر 3 ساعات... انتهاء اجتماع بوتين والمبعوث الأمريكي ويتكوف في الكرملين - عاجل
11:44 GMT 06.08.2025 (تم التحديث: 11:52 GMT 06.08.2025)
يتبع
أفاد الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، انتهى بعد أن استمر نحو 3 ساعات.
وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، في الكرملين.
وأعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية، في بيان: "وصل ويتكوف إلى موسكو صباح الأربعاء، في زيارة هي الخامسة له إلى روسيا خلال عام 2025".
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، يحضر اجتماعا بين فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في الكرملين.