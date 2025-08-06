عربي
استمر 3 ساعات... انتهاء اجتماع بوتين والمبعوث الأمريكي ويتكوف في الكرملين - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:28 GMT
17 د
On air
10:45 GMT
15 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:32 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
16:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
كيف تقود روسيا مقاومة دولية ضد الهيمنة الغربية؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير الاتفاق بين "قسد" ودمشق بعد التصعيد في حلب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تصمد الهند أمام ضغوط ترامب التجارية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:17 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
On air
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:41 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250806/استمر-3-ساعات-انتهاء-اجتماع-بوتين-والمبعوث-الخاص-للرئيس-الأمريكي-في-الكرملين---عاجل-1103437000.html
استمر 3 ساعات... انتهاء اجتماع بوتين والمبعوث الأمريكي ويتكوف في الكرملين - عاجل
استمر 3 ساعات... انتهاء اجتماع بوتين والمبعوث الأمريكي ويتكوف في الكرملين - عاجل
سبوتنيك عربي
أفاد الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، انتهى بعد أن استمر نحو 3 ساعات. 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T11:44+0000
2025-08-06T11:52+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/06/1103437124_0:90:2930:1738_1920x0_80_0_0_62e3ab01ff136eadfa7bf0f1499fde10.jpg
وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، في الكرملين.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، يحضر اجتماعا بين فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في الكرملين.
https://sarabic.ae/20250806/بوتين-يستقبل-يتكوف-في-الكرملين--عاجل---1103431985.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/06/1103437124_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_897c6bedc9889d72b605a97a0cb34477.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

استمر 3 ساعات... انتهاء اجتماع بوتين والمبعوث الأمريكي ويتكوف في الكرملين - عاجل

11:44 GMT 06.08.2025 (تم التحديث: 11:52 GMT 06.08.2025)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصوراللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف
اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
أفاد الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، انتهى بعد أن استمر نحو 3 ساعات.
وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، في الكرملين.

وأعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية، في بيان: "وصل ويتكوف إلى موسكو صباح الأربعاء، في زيارة هي الخامسة له إلى روسيا خلال عام 2025".

بوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
بوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الكرملين
09:04 GMT
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، يحضر اجتماعا بين فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في الكرملين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала