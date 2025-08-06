https://sarabic.ae/20250806/ترامب-الطريق-إلى-تسوية-في-أوكرانيا-لا-يزال-طويلا-1103456789.html
ترامب: الطريق إلى تسوية في أوكرانيا لا يزال طويلا
ترامب: الطريق إلى تسوية في أوكرانيا لا يزال طويلا
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الخميس، إن طريق التسوية للصراع في أوكرانيا ما زال طويلاً. 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T21:54+0000
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وقال ترامب في البيت الأبيض: "الطريق ما زال طويلاً".وأضاف الرئيس الأمريكي، رداً على سؤال حول مواعيد تسوية الصراع في أوكرانيا: "لا أريد التحدث عن ذلك، فقد شعرت بخيبة أمل بهذا الشأن في السابق".وحول لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال ترامب إن هناك احتمالاً كبيراً لعقد لقاء "في وقت قريب جداً".وأضاف ترامب: "هناك فرصة جيدة لأن يُعقد اللقاء قريباً جداً"، موضحا أن تفاصيل اللقاء لم تُحدد بعد، قائلاً: وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، في الكرملين، يوم الأربعاء، كان مثمرا للغاية.وأضاف أنه "أطلع بعض الحلفاء الأوروبيين بعد الاجتماع على آخر المستجدات، وأكد على اتفاق جميع الأطراف على ضرورة إنهاء الصراع".وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، في الكرملين، استمرت لأكثر من ثلاث ساعات.
https://sarabic.ae/20250806/روبيو-واشنطن-باتت-تفهم-بشكل-أفضل-شروط-روسيا-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1103457356.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, ترامب
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, ترامب
ترامب: الطريق إلى تسوية في أوكرانيا لا يزال طويلا
21:54 GMT 06.08.2025 (تم التحديث: 22:38 GMT 06.08.2025)
يتبع
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الخميس، إن طريق التسوية للصراع في أوكرانيا ما زال طويلاً.
وقال ترامب في البيت الأبيض: "الطريق ما زال طويلاً".
وأضاف الرئيس الأمريكي، رداً على سؤال حول مواعيد تسوية الصراع في أوكرانيا: "لا أريد التحدث عن ذلك، فقد شعرت بخيبة أمل بهذا الشأن في السابق".
وحول لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال ترامب إن هناك احتمالاً كبيراً لعقد لقاء "في وقت قريب جداً".
وأضاف ترامب: "هناك فرصة جيدة لأن يُعقد اللقاء قريباً جداً"، موضحا أن تفاصيل اللقاء لم تُحدد بعد، قائلاً:
"لم نحدد بعد مكانه، لكن الحديث مع الرئيس بوتين كان جيداً جداً. هناك احتمال مرتفع لأن نُنهي الجولة ونُكمل الطريق".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، في الكرملين، يوم الأربعاء، كان مثمرا للغاية.
وأضاف أنه "أطلع بعض الحلفاء الأوروبيين بعد الاجتماع على آخر المستجدات، وأكد على اتفاق جميع الأطراف على ضرورة إنهاء الصراع".
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، في الكرملين، استمرت لأكثر من ثلاث ساعات.