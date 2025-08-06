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https://sarabic.ae/20250806/روبيو-واشنطن-باتت-تفهم-بشكل-أفضل-شروط-روسيا-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1103457356.html
روبيو: واشنطن باتت تفهم بشكل أفضل شروط روسيا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
روبيو: واشنطن باتت تفهم بشكل أفضل شروط روسيا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة باتت تفهم بشكل أفضل شروط روسيا لإنهاء الصراع في أوكرانيا، وذلك عقب زيارة المبعوث... 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T21:41+0000
2025-08-06T21:42+0000
روبيو
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وأوضح روبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية:"لم تتم مناقشة جداول زمنية محددة (لإنهاء الصراع)، لكنني أعتقد أننا أصبحنا نملك فهماً أوضح للشروط التي قد تكون روسيا مستعدة على أساسها لإنهاء الحرب".وأضاف الوزير الأمريكي أن بلاده ترى أن القضية الإقليمية تمثل "العنصر الرئيسي" في أي تسوية، مؤكداً أن واشنطن تتوقع تقديم تنازلات بهذا الشأن من كل من موسكو وكييف.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، في الكرملين، يوم الأربعاء، كان مثمرا للغاية.وأضاف أنه "أطلع بعض الحلفاء الأوروبيين بعد الاجتماع على آخر المستجدات، وأكد على اتفاق جميع الأطراف على ضرورة إنهاء الصراع".وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، في الكرملين، استمرت لأكثر من ثلاث ساعات.
https://sarabic.ae/20250806/إعلام-ترامب-يسعى-للقاء-بوتين-الأسبوع-المقبل-تمهيدا-لمفاوضات-مباشرة-مع-أوكرانيا-1103454289.html
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روبيو, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
روبيو, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم

روبيو: واشنطن باتت تفهم بشكل أفضل شروط روسيا لإنهاء الصراع في أوكرانيا

21:41 GMT 06.08.2025 (تم التحديث: 21:42 GMT 06.08.2025)
© Photo / mid.ruوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
© Photo / mid.ru
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قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة باتت تفهم بشكل أفضل شروط روسيا لإنهاء الصراع في أوكرانيا، وذلك عقب زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف إلى موسكو.
وأوضح روبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية:"لم تتم مناقشة جداول زمنية محددة (لإنهاء الصراع)، لكنني أعتقد أننا أصبحنا نملك فهماً أوضح للشروط التي قد تكون روسيا مستعدة على أساسها لإنهاء الحرب".
مباحثات الرئيسين بوتين وترامب في هامبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: ترامب يسعى للقاء بوتين الأسبوع المقبل تمهيدا لمفاوضات مباشرة مع أوكرانيا
19:35 GMT
وأضاف الوزير الأمريكي أن بلاده ترى أن القضية الإقليمية تمثل "العنصر الرئيسي" في أي تسوية، مؤكداً أن واشنطن تتوقع تقديم تنازلات بهذا الشأن من كل من موسكو وكييف.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، في الكرملين، يوم الأربعاء، كان مثمرا للغاية.
وأضاف أنه "أطلع بعض الحلفاء الأوروبيين بعد الاجتماع على آخر المستجدات، وأكد على اتفاق جميع الأطراف على ضرورة إنهاء الصراع".
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، في الكرملين، استمرت لأكثر من ثلاث ساعات.
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