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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250806/إعلام-ترامب-يسعى-للقاء-بوتين-الأسبوع-المقبل-تمهيدا-لمفاوضات-مباشرة-مع-أوكرانيا-1103454289.html
إعلام: ترامب يسعى للقاء بوتين الأسبوع المقبل تمهيدا لمفاوضات مباشرة مع أوكرانيا
إعلام: ترامب يسعى للقاء بوتين الأسبوع المقبل تمهيدا لمفاوضات مباشرة مع أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يريد عقد لقاء مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت مبكر من الأسبوع المقبل،... 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T19:35+0000
2025-08-06T19:35+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل أن "ترامب يعتزم، بعد هذا اللقاء المحتمل، إجراء محادثات ثلاثية تجمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي".وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن "ترامب أعلن عن نيته عقد مثل هذه اللقاءات خلال محادثة هاتفية مع رؤساء الدول الأوروبية، اليوم الأربعاء".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، في الكرملين، اليوم الأربعاء، كان مثمرا للغاية.وأضاف أنه "أطلع بعض الحلفاء الأوروبيين بعد الاجتماع على آخر المستجدات، وأكد على اتفاق جميع الأطراف على ضرورة إنهاء الصراع".في وقت سابق من اليوم، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، في الكرملين، استمرت لأكثر من ثلاث ساعات.بوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الكرملينمراسل "سبوتنيك": وصول المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف إلى موسكو
https://sarabic.ae/20250806/ترامب-اجتماع-بوتين-وويتكوف-كان-مثمرا-للغاية---عاجل-1103450841.html
https://sarabic.ae/20250806/أوشاكوف-حول-المحادثات-بين-بوتين-وويتكوف-مفيدة-وبناءة--عاجل-1103438961.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا

إعلام: ترامب يسعى للقاء بوتين الأسبوع المقبل تمهيدا لمفاوضات مباشرة مع أوكرانيا

19:35 GMT 06.08.2025
© Sputnik . Michael Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورمباحثات الرئيسين بوتين وترامب في هامبورغ
مباحثات الرئيسين بوتين وترامب في هامبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
© Sputnik . Michael Klimentyev
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أفادت وسائل إعلام غربية نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يريد عقد لقاء مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، تمهيدا لمفاوضات مباشرة مع أوكرانيا.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل أن "ترامب يعتزم، بعد هذا اللقاء المحتمل، إجراء محادثات ثلاثية تجمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي".

وأكدت الوسائل أن "ثلاث دول فقط ستشارك في المفاوضات، دون مشاركة الدول الأوروبية".

اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
ترامب: اجتماع بوتين وويتكوف كان مثمرا للغاية
17:10 GMT
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن "ترامب أعلن عن نيته عقد مثل هذه اللقاءات خلال محادثة هاتفية مع رؤساء الدول الأوروبية، اليوم الأربعاء".

وأضافت المصادر أن "الزعماء الأوروبيين الذين حاولوا في السابق تنسيق الجهود لحل الصراع "بدا وكأنهم قبلوا" تصريح ترامب".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، في الكرملين، اليوم الأربعاء، كان مثمرا للغاية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، التي جرت في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
أوشاكوف حول المحادثات بين بوتين وويتكوف: مفيدة وبناءة
12:26 GMT
وأضاف أنه "أطلع بعض الحلفاء الأوروبيين بعد الاجتماع على آخر المستجدات، وأكد على اتفاق جميع الأطراف على ضرورة إنهاء الصراع".
في وقت سابق من اليوم، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، في الكرملين، استمرت لأكثر من ثلاث ساعات.
بوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الكرملين
مراسل "سبوتنيك": وصول المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف إلى موسكو
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