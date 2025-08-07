موسكو وواشنطن اتفقتا على عقد لقاء بين بوتين وترامب خلال الأيام المقبلة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:17 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
On air
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:41 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة جاهزة لتكرار كارثة هيروشيما في أي مكان
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دعوات فلسطينية لاتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ وعود الاعتراف بدولة فلسطين
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250807/موسكو-وواشنطن-اتفقتا-على-عقد-لقاء-بين-بوتين-وترامب-خلال-الأيام-المقبلة---1103464353.html
موسكو وواشنطن اتفقتا على عقد لقاء بين بوتين وترامب خلال الأيام المقبلة
موسكو وواشنطن اتفقتا على عقد لقاء بين بوتين وترامب خلال الأيام المقبلة
سبوتنيك عربي
أكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الخميس، بأن العمل على عقد قمة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قد بدأ بالفعل. 07.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-07T08:08+0000
2025-08-07T08:44+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103383/53/1033835301_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_7ca19b484441c0478c86cf5ad5c88d99.jpg
وقال أوشاكوف للصحفيين: "بناء على اقتراح الجانب الأمريكي، تم الاتفاق مبدئيا على عقد لقاء ثنائي على أعلى مستوى خلال الأيام المقبلة، أي لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ودونالد ترامب".وصرح أوشاكوف بأنه قد تم تحديد الأسبوع المقبل موعدا واردا للقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.وكان أوشاكوف قد ردّ على طلبات الصحفيين للتعليق على ما نشرته صحيفة غربية، من أن ترامب يتوقع عقد اجتماع مع بوتين الأسبوع المقبل.وتحدث المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، عن خيار عقد اجتماع ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي في الكرملين، إلا أن أوشاكوف لم يعلق عليه، مقترحا التركيز على التحضير لقمة ثنائية.وقال أوشاكوف: "أما بالنسبة لخيار الاجتماع الثلاثي، الذي نوقش لسبب ما في واشنطن أمس، فقد ذكره الممثل الأمريكي ببساطة خلال اجتماع الكرملين، لكن هذا الخيار لم يناقش تحديدا، ترك الجانب الروسي هذا الخيار دون أي تعليق... نقترح، أولا وقبل كل شيء، التركيز على التحضير للقاء ثنائي مع ترامب، ونعتقد أن الأهم هو أن يكون هذا الاجتماع ناجحا ومثمرا".وصرح أوشاكوف للصحفيين بأن موسكو بدأت بالفعل بإبلاغ أصدقائها وشركائها، بنتائج اجتماع العمل الذي عقد أمس بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف.وأضاف أوشاكوف: "أودّ الإشارة إلى أننا بدأنا بالفعل، باستخدام القنوات المناسبة، بإبلاغ أقرب شركائنا وأصدقائنا بالمسائل التي نوقشت خلال الاجتماع المذكور مع ويتكوف".ترامب: الطريق إلى تسوية في أوكرانيا لا يزال طويلاروبيو: واشنطن باتت تفهم بشكل أفضل شروط روسيا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250807/إعلام-ترامب-يحث-فريقة-على-الإسراع-بترتيب-اجتماعات-مع-بوتين-وزيلينسكي-1103459152.html
https://sarabic.ae/20250806/استمر-3-ساعات-انتهاء-اجتماع-بوتين-والمبعوث-الخاص-للرئيس-الأمريكي-في-الكرملين---عاجل-1103437000.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103383/53/1033835301_315:0:2907:1944_1920x0_80_0_0_4ffad03916886df1ccb347a73da77cac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

موسكو وواشنطن اتفقتا على عقد لقاء بين بوتين وترامب خلال الأيام المقبلة

08:08 GMT 07.08.2025 (تم التحديث: 08:44 GMT 07.08.2025)
© Sputnik . Sergei Guneyev / الانتقال إلى بنك الصور لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القصر الرئاسي الفنلندي في هلسنكي
 لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القصر الرئاسي الفنلندي في هلسنكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
© Sputnik . Sergei Guneyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الخميس، بأن العمل على عقد قمة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قد بدأ بالفعل.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "بناء على اقتراح الجانب الأمريكي، تم الاتفاق مبدئيا على عقد لقاء ثنائي على أعلى مستوى خلال الأيام المقبلة، أي لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ودونالد ترامب".
وأضاف أوشاكوف: نبدأ الآن، بالتعاون مع زملائنا الأمريكيين، العمل على التفاصيل.
وصرح أوشاكوف بأنه قد تم تحديد الأسبوع المقبل موعدا واردا للقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.
وكان أوشاكوف قد ردّ على طلبات الصحفيين للتعليق على ما نشرته صحيفة غربية، من أن ترامب يتوقع عقد اجتماع مع بوتين الأسبوع المقبل.
بوتين وترامب في قمة إبيك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
إعلام: ترامب يحث فريقة على الإسراع بترتيب اجتماعات مع بوتين وزيلينسكي
04:25 GMT

تم تحديد الأسبوع المقبل كموعد محتمل، لكن الطرفين بدآ التحضير المباشر لهذا الاجتماع المهم، ومن الصعب تحديد عدد الأيام التي سيستغرقها التحضير، ولكن تم النظر في خيار عقد الاجتماع خلال الأسبوع المقبل، ونحن متفائلون جدا بهذا الخيار.

وتحدث المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، عن خيار عقد اجتماع ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي في الكرملين، إلا أن أوشاكوف لم يعلق عليه، مقترحا التركيز على التحضير لقمة ثنائية.
وقال أوشاكوف: "أما بالنسبة لخيار الاجتماع الثلاثي، الذي نوقش لسبب ما في واشنطن أمس، فقد ذكره الممثل الأمريكي ببساطة خلال اجتماع الكرملين، لكن هذا الخيار لم يناقش تحديدا، ترك الجانب الروسي هذا الخيار دون أي تعليق... نقترح، أولا وقبل كل شيء، التركيز على التحضير للقاء ثنائي مع ترامب، ونعتقد أن الأهم هو أن يكون هذا الاجتماع ناجحا ومثمرا".
اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
استمر 3 ساعات... انتهاء اجتماع بوتين والمبعوث الأمريكي ويتكوف في الكرملين
أمس, 11:44 GMT
وصرح أوشاكوف للصحفيين بأن موسكو بدأت بالفعل بإبلاغ أصدقائها وشركائها، بنتائج اجتماع العمل الذي عقد أمس بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف.

وأضاف الدبلوماسي: "يعلم الجميع أن ترامب اتصل أمس، مباشرة بعد تقرير ويتكوف، بعدد من الشركاء الأوروبيين البارزين، وتحدث معهم حول هذه المسألة.

وأضاف أوشاكوف: "أودّ الإشارة إلى أننا بدأنا بالفعل، باستخدام القنوات المناسبة، بإبلاغ أقرب شركائنا وأصدقائنا بالمسائل التي نوقشت خلال الاجتماع المذكور مع ويتكوف".
ترامب: الطريق إلى تسوية في أوكرانيا لا يزال طويلا
روبيو: واشنطن باتت تفهم بشكل أفضل شروط روسيا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала