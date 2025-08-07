https://sarabic.ae/20250807/موسكو-وواشنطن-اتفقتا-على-عقد-لقاء-بين-بوتين-وترامب-خلال-الأيام-المقبلة---1103464353.html
موسكو وواشنطن اتفقتا على عقد لقاء بين بوتين وترامب خلال الأيام المقبلة
أكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الخميس، بأن العمل على عقد قمة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قد بدأ بالفعل.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "بناء على اقتراح الجانب الأمريكي، تم الاتفاق مبدئيا على عقد لقاء ثنائي على أعلى مستوى خلال الأيام المقبلة، أي لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ودونالد ترامب".
وأضاف أوشاكوف: نبدأ الآن، بالتعاون مع زملائنا الأمريكيين، العمل على التفاصيل.
وصرح أوشاكوف بأنه قد تم تحديد الأسبوع المقبل موعدا واردا للقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.
وكان أوشاكوف قد ردّ على طلبات الصحفيين للتعليق على ما نشرته صحيفة غربية، من أن ترامب يتوقع عقد اجتماع مع بوتين الأسبوع المقبل.
تم تحديد الأسبوع المقبل كموعد محتمل، لكن الطرفين بدآ التحضير المباشر لهذا الاجتماع المهم، ومن الصعب تحديد عدد الأيام التي سيستغرقها التحضير، ولكن تم النظر في خيار عقد الاجتماع خلال الأسبوع المقبل، ونحن متفائلون جدا بهذا الخيار.
وتحدث المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، عن خيار عقد اجتماع ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي في الكرملين، إلا أن أوشاكوف لم يعلق عليه، مقترحا التركيز على التحضير لقمة ثنائية.
وقال أوشاكوف: "أما بالنسبة لخيار الاجتماع الثلاثي، الذي نوقش لسبب ما في واشنطن أمس، فقد ذكره الممثل الأمريكي ببساطة خلال اجتماع الكرملين، لكن هذا الخيار لم يناقش تحديدا، ترك الجانب الروسي هذا الخيار دون أي تعليق... نقترح، أولا وقبل كل شيء، التركيز على التحضير للقاء ثنائي مع ترامب، ونعتقد أن الأهم هو أن يكون هذا الاجتماع ناجحا ومثمرا".
وصرح أوشاكوف للصحفيين بأن موسكو بدأت بالفعل بإبلاغ أصدقائها وشركائها، بنتائج اجتماع العمل الذي عقد أمس بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف.
وأضاف الدبلوماسي: "يعلم الجميع أن ترامب اتصل أمس، مباشرة بعد تقرير ويتكوف، بعدد من الشركاء الأوروبيين البارزين، وتحدث معهم حول هذه المسألة.
وأضاف أوشاكوف: "أودّ الإشارة إلى أننا بدأنا بالفعل، باستخدام القنوات المناسبة، بإبلاغ أقرب شركائنا وأصدقائنا بالمسائل التي نوقشت خلال الاجتماع المذكور مع ويتكوف".