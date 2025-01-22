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روسيا وأوزبكستان توقعان برنامج الشراكة الاستراتيجية في المجال العسكري
روسيا وأوزبكستان توقعان برنامج الشراكة الاستراتيجية في المجال العسكري
سبوتنيك عربي
وقّع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوؤسوف، ونظيره الأوزبكستاني شوخرات خالمحمدوف، اليوم الأربعاء، على خطة التعاون بين وزارتي الدفاع الروسية والأوزبكستانية للعام... 22.01.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اليوم الأربعاء، في طشقند تم التوقيع على خطة التعاون بين وزارتي الدفاع الروسية والأوزبكستانية حتى عام 2025، وبرنامج الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في المجال العسكري للفترة 2026-2030".وأوضح البيان أن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، ووزير الدفاع الأوزبكستاني شوخرات خالمحمدوف، وقّعا على الوثائق في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الدفاع الروسي إلى طشقند.وتابع البيان: "تتضمن خطة التعاون بين وزارتي الدفاع في روسيا وأوزبكستان لعام 2025 تنفيذ 50 فعالية مشتركة في جميع مجالات نشاط الإدارات العسكرية في البلدين".وقال خلال محادثات في طشقند: "لقد أعددنا عددًا من الوثائق المهمة للتوقيع عليها. هذه هي خطة التعاون بين إدارتنا لعام 2025 وبرنامج الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وأوزبكستان في المجال العسكري للفترة 2026-2030".
https://sarabic.ae/20250115/بوتين-أهمية-النصر-في-الحرب-الوطنية-العظمى-بالنسبة-لروسيا-أمر-عظيم-1096810041.html
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روسيا, أخبار أوزبكستان الآن

روسيا وأوزبكستان توقعان برنامج الشراكة الاستراتيجية في المجال العسكري

13:19 GMT 22.01.2025 (تم التحديث: 13:23 GMT 22.01.2025)
© Sputnik . Министерство обороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورزيارة وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، إلى أوزبكستان
زيارة وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، إلى أوزبكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© Sputnik . Министерство обороны РФ
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وقّع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوؤسوف، ونظيره الأوزبكستاني شوخرات خالمحمدوف، اليوم الأربعاء، على خطة التعاون بين وزارتي الدفاع الروسية والأوزبكستانية للعام 2025، وبرنامج الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في المجال العسكري للفترة 2026-2030،
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اليوم الأربعاء، في طشقند تم التوقيع على خطة التعاون بين وزارتي الدفاع الروسية والأوزبكستانية حتى عام 2025، وبرنامج الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في المجال العسكري للفترة 2026-2030".
وأوضح البيان أن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، ووزير الدفاع الأوزبكستاني شوخرات خالمحمدوف، وقّعا على الوثائق في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الدفاع الروسي إلى طشقند.
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وتابع البيان: "تتضمن خطة التعاون بين وزارتي الدفاع في روسيا وأوزبكستان لعام 2025 تنفيذ 50 فعالية مشتركة في جميع مجالات نشاط الإدارات العسكرية في البلدين".

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، خلال اجتماع مع نظيره الأوزبكي شوخرات خالمحمدوف إن موسكو وطشقند ستوقعان برنامجا للشراكة الاستراتيجية العسكرية.

وقال خلال محادثات في طشقند: "لقد أعددنا عددًا من الوثائق المهمة للتوقيع عليها. هذه هي خطة التعاون بين إدارتنا لعام 2025 وبرنامج الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وأوزبكستان في المجال العسكري للفترة 2026-2030".
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