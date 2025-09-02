https://sarabic.ae/20250902/شي-جين-بينغ-الصين-وروسيا-ومنغوليا-تعمق-التعاون-في-مجالات-متعددة-1104399708.html
أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أن الصين وروسيا ومنغوليا تعزز تعاونها في المجالات التجارية والاقتصادية والتكنولوجية والثقافية. 02.09.2025, سبوتنيك عربي
موسكو – سبوتنيك. وقال شي خلال اجتماع ثلاثي مع قادة روسيا ومنغوليا في بكين، "في السنوات الأخيرة، وبفضل قيادتنا المشتركة، شهد التعاون الثلاثي بين الصين وروسيا ومنغوليا تطورًا ثابتًا وحقق نتائج ملموسة".وأضاف الرئيس الصيني، أن بلاده مستعدة لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة مع روسيا ومنغوليا، مشيرًا إلى أن "الصين مستعدة للعمل مع روسيا ومنغوليا لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة، والتمسك بالهدف الأصلي للتعاون، والقضاء على التدخلات الخارجية، وتعزيز التنمية عالية الجودة للتعاون الثلاثي".كما شدد شي على أن المشاريع المشتركة في إطار برنامج إنشاء الممر الاقتصادي منحت دفعة جديدة للتعاون بين الدول الثلاث.
أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أن الصين وروسيا ومنغوليا تعزز تعاونها في المجالات التجارية والاقتصادية والتكنولوجية والثقافية.
موسكو – سبوتنيك. وقال شي خلال اجتماع ثلاثي مع قادة روسيا ومنغوليا في بكين، "في السنوات الأخيرة، وبفضل قيادتنا المشتركة، شهد التعاون الثلاثي بين الصين وروسيا ومنغوليا
تطورًا ثابتًا وحقق نتائج ملموسة".
وأضاف، "يجري تنفيذ خارطة الطريق متوسطة المدى للتعاون الثلاثي بنجاح، كما يشهد حجم التجارة الثلاثية نموًا مستمرًا، في حين يتعمق التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والبيئي والثقافي بشكل متواصل".
وأضاف الرئيس الصيني، أن بلاده مستعدة لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة مع روسيا ومنغوليا، مشيرًا إلى أن "الصين مستعدة للعمل مع روسيا ومنغوليا لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة، والتمسك بالهدف الأصلي للتعاون، والقضاء على التدخلات الخارجية، وتعزيز التنمية عالية الجودة للتعاون الثلاثي".
كما شدد شي على أن المشاريع المشتركة في إطار برنامج إنشاء الممر الاقتصادي منحت دفعة جديدة للتعاون بين الدول الثلاث.