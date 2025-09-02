بوتين يبدأ محادثاته مع قادة الصين ومنغوليا في بكين.. فيديو

https://sarabic.ae/20250902/بوتين-يبدأ-محادثاته-ثلاثية-مع-قادة-الصين-ومنغوليا-في-بكين-1104399350.html
استهل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برنامجه الرسمي في العاصمة الصينية بكين، بعقد اجتماع ثلاثي مع قادة الصين ومنغوليا، وذلك في قاعة "الشعب الكبرى"، بحسب ما أفاد... 02.09.2025, سبوتنيك عربي
ويُعقد هذا اللقاء بصيغته الحالية للمرة السابعة بين قادة الدول الثلاث.وأشار الكرملين إلى أن الاجتماع الثلاثي يأتي بعد "فترة انقطاع طويلة"، ما يجعله فرصة مهمة لتقييم ما أُنجز خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ورسم خطط عملية لتطوير التعاون المستقبلي.كما يتضمن جدول أعمال الرئيس الروسي في بكين لقاءات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إضافة إلى اجتماع مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف.كان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف قد أوضح في وقت سابق أن جدول اتصالات بوتين في الصين قد يشهد توسعا.ويقوم بوتين بزيارة تستمر أربعة أيام إلى الصين.
03:26 GMT 02.09.2025 (تم التحديث: 05:05 GMT 02.09.2025)
استهل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برنامجه الرسمي في العاصمة الصينية بكين، بعقد اجتماع ثلاثي مع قادة الصين ومنغوليا، وذلك في قاعة "الشعب الكبرى"، بحسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك".
ويُعقد هذا اللقاء بصيغته الحالية للمرة السابعة بين قادة الدول الثلاث.
وأشار الكرملين إلى أن الاجتماع الثلاثي يأتي بعد "فترة انقطاع طويلة"، ما يجعله فرصة مهمة لتقييم ما أُنجز
خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ورسم خطط عملية لتطوير التعاون المستقبلي.
كما يتضمن جدول أعمال الرئيس الروسي في بكين لقاءات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إضافة إلى اجتماع مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف.
كان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف قد أوضح في وقت سابق أن جدول اتصالات بوتين في الصين قد يشهد توسعا.
ويقوم بوتين بزيارة تستمر أربعة أيام إلى الصين.