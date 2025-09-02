عربي
بوتين يبدأ محادثاته مع قادة الصين ومنغوليا في بكين.. فيديو
بوتين يبدأ محادثاته مع قادة الصين ومنغوليا في بكين.. فيديو
استهل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برنامجه الرسمي في العاصمة الصينية بكين، بعقد اجتماع ثلاثي مع قادة الصين ومنغوليا، وذلك في قاعة "الشعب الكبرى"، بحسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك".
ويُعقد هذا اللقاء بصيغته الحالية للمرة السابعة بين قادة الدول الثلاث.وأشار الكرملين إلى أن الاجتماع الثلاثي يأتي بعد "فترة انقطاع طويلة"، ما يجعله فرصة مهمة لتقييم ما أُنجز خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ورسم خطط عملية لتطوير التعاون المستقبلي.كما يتضمن جدول أعمال الرئيس الروسي في بكين لقاءات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إضافة إلى اجتماع مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف.كان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف قد أوضح في وقت سابق أن جدول اتصالات بوتين في الصين قد يشهد توسعا.ويقوم بوتين بزيارة تستمر أربعة أيام إلى الصين.
بوتين يبدأ محادثاته مع قادة الصين ومنغوليا في بكين.. فيديو

استهل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برنامجه الرسمي في العاصمة الصينية بكين، بعقد اجتماع ثلاثي مع قادة الصين ومنغوليا، وذلك في قاعة "الشعب الكبرى"، بحسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك".
ويُعقد هذا اللقاء بصيغته الحالية للمرة السابعة بين قادة الدول الثلاث.
وأشار الكرملين إلى أن الاجتماع الثلاثي يأتي بعد "فترة انقطاع طويلة"، ما يجعله فرصة مهمة لتقييم ما أُنجز خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ورسم خطط عملية لتطوير التعاون المستقبلي.
كما يتضمن جدول أعمال الرئيس الروسي في بكين لقاءات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إضافة إلى اجتماع مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مركز ميجيانغ للمؤتمرات والمعارض قبل حفل الترحيب الذي أقامه الرئيس الصيني شي جين بينج لرؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
بوتين يصل إلى العاصمة الصينية بكين
أمس, 19:10 GMT
كان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف قد أوضح في وقت سابق أن جدول اتصالات بوتين في الصين قد يشهد توسعا.
ويقوم بوتين بزيارة تستمر أربعة أيام إلى الصين.
