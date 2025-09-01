https://sarabic.ae/20250901/بوتين-يصل-إلى-العاصمة-الصينية-بكين-1104394737.html
بوتين يصل إلى العاصمة الصينية بكين
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الصينية بكين، قادما من مدينة تيانجين الصينية حيث شارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون وعقد عددا من...
ووصل موكب الرئيس الروسي إلى قصر دياويوتاي، واستغرقت الرحلة من تيانجين إلى بكين حوالي ساعة وعشر دقائق.وبالإضافة إلى ذلك، في 3 سبتمبر، سيكون الرئيس الروسي حاضرا كضيف رئيسي في الفعاليات الاحتفالية العسكرية المخصصة للذكرى الثمانين للنصر على اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية.وفي وقت سابق من اليوم، اختتمت قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في مدينة تيانجين الصينية، واعتمد المشاركون إعلان تيانجين، وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع ضمن إطار "شنغهاي بلس"، وعقد سلسلةً من اللقاءات الثنائية.ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الأحد، إلى مدينة تيانجين الصينية في مستهل زيارة رسمية تستمر حتى الثالث من سبتمبر/ أيلول، وذلك بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.
https://sarabic.ae/20250901/في-مصلحة-الجميع-قادة-قمة-شنغهاي-يقترحون-نظاما-عالميا-جديدا-----1104387205.html
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الصينية بكين، قادما من مدينة تيانجين الصينية حيث شارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون وعقد عددا من اللقاءات الثنائية.
ووصل موكب الرئيس الروسي إلى قصر دياويوتاي، واستغرقت الرحلة من تيانجين إلى بكين حوالي ساعة وعشر دقائق.
وفي 2 سبتمبر/أيلول، من المقرر أن يعقد الرئيس الروسي اجتماعاً ثلاثياً مع رئيسي منغوليا والصين في بكين. كما سيجري بوتين محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ويواصل سلسلة لقاءاته الثنائية مع القادة الأجانب.
وبالإضافة إلى ذلك، في 3 سبتمبر، سيكون الرئيس الروسي حاضرا كضيف رئيسي في الفعاليات الاحتفالية العسكرية المخصصة للذكرى الثمانين للنصر على اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية.
وفي وقت سابق من اليوم، اختتمت قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في مدينة تيانجين الصينية
، واعتمد المشاركون إعلان تيانجين، وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع ضمن إطار "شنغهاي بلس"، وعقد سلسلةً من اللقاءات الثنائية.
ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الأحد، إلى مدينة تيانجين الصينية في مستهل زيارة رسمية تستمر حتى الثالث من سبتمبر/ أيلول، وذلك بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.