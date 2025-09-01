عربي
أمساليوم
بث مباشر
بوتين يصل إلى العاصمة الصينية بكين
بوتين يصل إلى العاصمة الصينية بكين

19:10 GMT 01.09.2025
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مركز ميجيانغ للمؤتمرات والمعارض قبل حفل الترحيب الذي أقامه الرئيس الصيني شي جين بينج لرؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مركز ميجيانغ للمؤتمرات والمعارض قبل حفل الترحيب الذي أقامه الرئيس الصيني شي جين بينج لرؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الصينية بكين، قادما من مدينة تيانجين الصينية حيث شارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون وعقد عددا من اللقاءات الثنائية.
ووصل موكب الرئيس الروسي إلى قصر دياويوتاي، واستغرقت الرحلة من تيانجين إلى بكين حوالي ساعة وعشر دقائق.

وفي 2 سبتمبر/أيلول، من المقرر أن يعقد الرئيس الروسي اجتماعاً ثلاثياً مع رئيسي منغوليا والصين في بكين. كما سيجري بوتين محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ويواصل سلسلة لقاءاته الثنائية مع القادة الأجانب.

وبالإضافة إلى ذلك، في 3 سبتمبر، سيكون الرئيس الروسي حاضرا كضيف رئيسي في الفعاليات الاحتفالية العسكرية المخصصة للذكرى الثمانين للنصر على اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية.
وفي وقت سابق من اليوم، اختتمت قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في مدينة تيانجين الصينية، واعتمد المشاركون إعلان تيانجين، وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع ضمن إطار "شنغهاي بلس"، وعقد سلسلةً من اللقاءات الثنائية.
ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الأحد، إلى مدينة تيانجين الصينية في مستهل زيارة رسمية تستمر حتى الثالث من سبتمبر/ أيلول، وذلك بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.
نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب.. بوتين يبحث تطوير العلاقات مع عدد من الزعماء
قادة "شنغهاي للتعاون" يوقعون مذكرة تفاهم مع "روسكونغرس" لتعزيز التعاون الاقتصادي
