قادة "شنغهاي للتعاون" يوقعون مذكرة تفاهم مع "روسكونغرس" لتعزيز التعاون الاقتصادي

وقال مستشار الرئيس الروسي، أنطون كوبياكوف: "قرار توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة منظمة شنغهاي للتعاون ومؤسسة روسكونغرس، المُعتمد عقب قمة المنظمة، سيمكن مؤسسة روسكونغرس من تنظيم فعاليات مؤتمرات ومعارض مشتركة ذات طابع اقتصادي واجتماعي، ثنائية ومتعددة الأطراف، لا سيما المنتديات والمؤتمرات والموائد المستديرة واجتماعات الأعمال والمعارض والعروض التقديمية، بالإضافة إلى وضع جدول زمني لها، وتنظيم إعداد المواد التحليلية بالاشتراك مع وزارة الخارجية الروسية والجهات المعنية".وتنص الوثيقة على التعاون بين الأطراف في عدد من المجالات، بما في ذلك تطوير منصات اتصال دولية مشتركة من أجل تحفيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمتوازن للدول الأعضاء في المنظمة؛ وتسهيل الحفاظ على الحوار بين الأطراف في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتقنية والتعليمية وغيرها، وتطوير التعاون الاقتصادي الإقليمي بأشكال مختلفة، بما في ذلك من خلال جذب الاستثمار وتطوير التعاون الدولي وتبادل الخبرات بشأن القضايا الاجتماعية.وسيتم الإعلان عن موعد ومكان توقيع مذكرة التفاهم بين أمانة منظمة شنغهاي للتعاون ومؤسسة روسكونغرس في المستقبل القريب."روسكونغرس" هي مؤسسة تنموية غير مالية ذات توجه اجتماعي ومنظم رئيسي للمؤتمرات والمعارض والأعمال والمناسبات العامة والشبابية والرياضية والثقافية الوطنية والدولية، والتي تم إنشاؤها وفقًا لقرار رئيس روسيا الاتحادية.وتعقد في مدينة تيانجين الصينية أكبر قمة لمنظمة "شنغهاي للتعاون" في تاريخها، وتشهد القمة مشاركة رؤساء دول وحكومات أكثر من 20 دولة، من بينهم رئيس الصين شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.وتعد منظمة "شنغهاي للتعاون"، منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.منظمة شنغهاي للتعاون تقرر إنشاء بنك التنمية الخاص بهاموسكو: واشنطن باتت تدرك أن قادة أوروبا يعرقلون السلام في أوكرانيا

