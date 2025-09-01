https://sarabic.ae/20250901/قادة-شنغهاي-للتعاون-يوقعون-مذكرة-تفاهم-مع-روسكونغرس--لتعزيز-التعاون-الاقتصادي-1104383940.html
قادة "شنغهاي للتعاون" يوقعون مذكرة تفاهم مع "روسكونغرس" لتعزيز التعاون الاقتصادي
وقال مستشار الرئيس الروسي، أنطون كوبياكوف: "قرار توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة منظمة شنغهاي للتعاون ومؤسسة روسكونغرس، المُعتمد عقب قمة المنظمة، سيمكن مؤسسة روسكونغرس من تنظيم فعاليات مؤتمرات ومعارض مشتركة ذات طابع اقتصادي واجتماعي، ثنائية ومتعددة الأطراف، لا سيما المنتديات والمؤتمرات والموائد المستديرة واجتماعات الأعمال والمعارض والعروض التقديمية، بالإضافة إلى وضع جدول زمني لها، وتنظيم إعداد المواد التحليلية بالاشتراك مع وزارة الخارجية الروسية والجهات المعنية".
وتابع: "نواصل اليوم تسجيل الاهتمام المتزايد من جانب الدول الأعضاء في المنظمة بالتعاون مع روسيا في مختلف المجالات. وستُسهم هذه الوثيقة، التي سيتم توقيعها قريبًا، في تعزيز الشراكات القائمة، بالإضافة إلى البحث عن شراكات جديدة طويلة الأمد وتطويرها بين ممثلي مجتمعات الأعمال في الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون والمنظمات الدولية. ويؤكد المنتدى الاقتصادي الشرقي، الذي سيُفتتح في فلاديفوستوك في 3 سبتمبر/أيلول، ومشاركة العديد من الوفود الأجنبية، بما في ذلك وفود من دول أعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، على أهمية توقيع المذكرة".
وتنص الوثيقة على التعاون بين الأطراف في عدد من المجالات، بما في ذلك تطوير منصات اتصال دولية مشتركة من أجل تحفيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمتوازن للدول الأعضاء في المنظمة؛ وتسهيل الحفاظ على الحوار بين الأطراف في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتقنية والتعليمية وغيرها، وتطوير التعاون الاقتصادي الإقليمي بأشكال مختلفة، بما في ذلك من خلال جذب الاستثمار وتطوير التعاون الدولي وتبادل الخبرات بشأن القضايا الاجتماعية.
وفي إطار مذكرة التفاهم، ستقدم أمانة منظمة شنغهاي للتعاون ومؤسسة "روسكونغرس" الدعم الاستشاري والمعلوماتي والخبراتي المتبادل بشأن قضايا التعاون الراهنة، والمعلومات المتبادلة حول برامج الأنشطة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتتبادلان المنشورات والمواد الأخرى بانتظام. إضافةً إلى ذلك، يعتزم الطرفان توجيه دعوات متبادلة للمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والمنتديات والندوات وغيرها من الفعاليات المتعلقة بمجالات التعاون ذات الأولوية والتي ينظمانها.
وسيتم الإعلان عن موعد ومكان توقيع مذكرة التفاهم بين أمانة منظمة شنغهاي للتعاون ومؤسسة روسكونغرس في المستقبل القريب.
"روسكونغرس" هي مؤسسة تنموية غير مالية ذات توجه اجتماعي ومنظم رئيسي للمؤتمرات والمعارض والأعمال والمناسبات العامة والشبابية والرياضية والثقافية الوطنية والدولية، والتي تم إنشاؤها وفقًا لقرار رئيس روسيا الاتحادية.
تأسست المؤسسة عام 2007 بهدف تسهيل تنمية الإمكانات الاقتصادية لروسيا، وتعزيز مصالحها الوطنية، وتعزيز صورتها. تُجري إحدى المؤسسات تقييما وتحليلا وتطويرا شاملا، وتغطي القضايا المدرجة على الأجندات الاقتصادية الروسية والعالمية. كما تقدم خدمات إدارية، وتسهل الترويج للمشاريع التجارية وجذب الاستثمارات، وتساعد في تطوير ريادة الأعمال الاجتماعية والمبادرات الخيرية.
وتعقد في مدينة تيانجين الصينية أكبر قمة لمنظمة "شنغهاي للتعاون" في تاريخها، وتشهد القمة مشاركة رؤساء دول وحكومات أكثر من 20 دولة، من بينهم رئيس الصين شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وتعد منظمة "شنغهاي للتعاون"، منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.
كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.