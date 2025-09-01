قادة "شنغهاي للتعاون" يوقعون مذكرة تفاهم مع "روسكونغرس" لتعزيز التعاون الاقتصادي

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
الصليب الأحمر: الإخلاء الجماعي لمدينة غزة مستحيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القرار الذي اتخذه الرئيس الإندونيسي مناسبا لإرضاء الشارع وكبح الفاسدين
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التوجه الإفريقي نحو روسيا هو من أجل مواجهة التحديات الأمنية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
قادة "شنغهاي للتعاون" يوقعون مذكرة تفاهم مع "روسكونغرس" لتعزيز التعاون الاقتصادي
قادة "شنغهاي للتعاون" يوقعون مذكرة تفاهم مع "روسكونغرس" لتعزيز التعاون الاقتصادي
سبوتنيك عربي
وقع قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون على إعلان تيانجين، بالإضافة إلى 20 وثيقة أخرى، خلال قمة المنظمة، بما في ذلك قرار يمنح الأمين العام للمنظمة... 01.09.2025, سبوتنيك عربي
منظمة شنغهاي للتعاون تقرر إنشاء بنك التنمية الخاص بها
موسكو: واشنطن باتت تدرك أن قادة أوروبا يعرقلون السلام في أوكرانيا
16:00 GMT 01.09.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورحرس الشرف الصيني وأعلام الدول أمام مكان انعقد اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون 2025
حرس الشرف الصيني وأعلام الدول أمام مكان انعقد اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وقع قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون على إعلان تيانجين، بالإضافة إلى 20 وثيقة أخرى، خلال قمة المنظمة، بما في ذلك قرار يمنح الأمين العام للمنظمة صلاحيات توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق "روسكونغرس"، مما يفتح أبواباً لتنظيم فعاليات مشتركة اقتصادية واجتماعية لتعزيز الشراكات بين الدول الأعضاء.
وقال مستشار الرئيس الروسي، أنطون كوبياكوف: "قرار توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة منظمة شنغهاي للتعاون ومؤسسة روسكونغرس، المُعتمد عقب قمة المنظمة، سيمكن مؤسسة روسكونغرس من تنظيم فعاليات مؤتمرات ومعارض مشتركة ذات طابع اقتصادي واجتماعي، ثنائية ومتعددة الأطراف، لا سيما المنتديات والمؤتمرات والموائد المستديرة واجتماعات الأعمال والمعارض والعروض التقديمية، بالإضافة إلى وضع جدول زمني لها، وتنظيم إعداد المواد التحليلية بالاشتراك مع وزارة الخارجية الروسية والجهات المعنية".

وتابع: "نواصل اليوم تسجيل الاهتمام المتزايد من جانب الدول الأعضاء في المنظمة بالتعاون مع روسيا في مختلف المجالات. وستُسهم هذه الوثيقة، التي سيتم توقيعها قريبًا، في تعزيز الشراكات القائمة، بالإضافة إلى البحث عن شراكات جديدة طويلة الأمد وتطويرها بين ممثلي مجتمعات الأعمال في الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون والمنظمات الدولية. ويؤكد المنتدى الاقتصادي الشرقي، الذي سيُفتتح في فلاديفوستوك في 3 سبتمبر/أيلول، ومشاركة العديد من الوفود الأجنبية، بما في ذلك وفود من دول أعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، على أهمية توقيع المذكرة".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب.. بوتين يبحث تطوير العلاقات مع عدد من الزعماء
13:00 GMT
وتنص الوثيقة على التعاون بين الأطراف في عدد من المجالات، بما في ذلك تطوير منصات اتصال دولية مشتركة من أجل تحفيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمتوازن للدول الأعضاء في المنظمة؛ وتسهيل الحفاظ على الحوار بين الأطراف في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتقنية والتعليمية وغيرها، وتطوير التعاون الاقتصادي الإقليمي بأشكال مختلفة، بما في ذلك من خلال جذب الاستثمار وتطوير التعاون الدولي وتبادل الخبرات بشأن القضايا الاجتماعية.

وفي إطار مذكرة التفاهم، ستقدم أمانة منظمة شنغهاي للتعاون ومؤسسة "روسكونغرس" الدعم الاستشاري والمعلوماتي والخبراتي المتبادل بشأن قضايا التعاون الراهنة، والمعلومات المتبادلة حول برامج الأنشطة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتتبادلان المنشورات والمواد الأخرى بانتظام. إضافةً إلى ذلك، يعتزم الطرفان توجيه دعوات متبادلة للمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والمنتديات والندوات وغيرها من الفعاليات المتعلقة بمجالات التعاون ذات الأولوية والتي ينظمانها.

وسيتم الإعلان عن موعد ومكان توقيع مذكرة التفاهم بين أمانة منظمة شنغهاي للتعاون ومؤسسة روسكونغرس في المستقبل القريب.
مفاعل نووي روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
روسيا والصين توسعان تعاونهما في مجال الطاقة النووية باستخدام تقنيات الجيل الرابع الجديدة
11:16 GMT
"روسكونغرس" هي مؤسسة تنموية غير مالية ذات توجه اجتماعي ومنظم رئيسي للمؤتمرات والمعارض والأعمال والمناسبات العامة والشبابية والرياضية والثقافية الوطنية والدولية، والتي تم إنشاؤها وفقًا لقرار رئيس روسيا الاتحادية.

تأسست المؤسسة عام 2007 بهدف تسهيل تنمية الإمكانات الاقتصادية لروسيا، وتعزيز مصالحها الوطنية، وتعزيز صورتها. تُجري إحدى المؤسسات تقييما وتحليلا وتطويرا شاملا، وتغطي القضايا المدرجة على الأجندات الاقتصادية الروسية والعالمية. كما تقدم خدمات إدارية، وتسهل الترويج للمشاريع التجارية وجذب الاستثمارات، وتساعد في تطوير ريادة الأعمال الاجتماعية والمبادرات الخيرية.

وتعقد في مدينة تيانجين الصينية أكبر قمة لمنظمة "شنغهاي للتعاون" في تاريخها، وتشهد القمة مشاركة رؤساء دول وحكومات أكثر من 20 دولة، من بينهم رئيس الصين شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وتعد منظمة "شنغهاي للتعاون"، منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.
كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.
منظمة شنغهاي للتعاون تقرر إنشاء بنك التنمية الخاص بها
موسكو: واشنطن باتت تدرك أن قادة أوروبا يعرقلون السلام في أوكرانيا
