روسيا والصين توسعان تعاونهما في مجال الطاقة النووية باستخدام تقنيات الجيل الرابع الجديدة

روسيا والصين توسعان تعاونهما في مجال الطاقة النووية باستخدام تقنيات الجيل الرابع الجديدة

صرح أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لشركة "روساتوم" الحكومية الروسية، بأن روسيا والصين، ستوسعان قريبا تعاونهما الثنائي في مجال الطاقة النووية، بالإضافة إلى... 01.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال ليخاتشوف للصحفيين إن "وتيرة تطوير التقنيات النووية تعني، بطبيعة الحال، تعاونًا دوليًا أكبر، وأعتقد أنه في المستقبل القريب، يمكننا أن نتوقع... تطوير التعاون الثنائي بين روسيا والصين، وخاصة في مجال التقنيات النووية".وأضاف رئيس "روساتوم": "هذا تطور مشترك في تقنيات الجيل الرابع (للطاقة النووية)، وفي إغلاق دورة الوقود النووي، وفي بناء مفاعلات نيوترونية سريعة، وفي الانتقال إلى نموذج تكنولوجي وتنظيمي مختلف تماما للطاقة النووية بأكملها، يُفهم على أنها طاقة ثنائية المكونات مع أسطول من المفاعلات المبردة بالماء والمفاعلات النيوترونية السريعة، مع كل من مبردات الرصاص والصوديوم".وذكر أليكسي ليخاتشوف، في 21 اغسطس/ آب المنصرم، أن توسيع التعاون بين روسيا والصين والهند في بناء محطات طاقة نووية جديدة "بات وشيكًا".وأضاف ليخاتشيف، في تصريحات صحفية، أن "أعمال البناء في الصين تتقدم على الجدول الزمني المحدد. بدأت أعمال التشغيل في خودابو وتيانوان في أولى الوحدات (من الوحدات الجديدة قيد الإنشاء)، وكل شيء يسير وفق الجدول الزمني المحدد. في الهند، من المقرر أن يبدأ تشغيل الوحدة الثالثة (محطة كودانكولام للطاقة النووية) بحلول منتصف العام المقبل، ونتطلع إلى تشغيل الوحدة الرابعة بحلول عام 2027".بوتين: علماء الطاقة النووية الروس أنشأوا درعا نوويا قويا للبلاد

