https://sarabic.ae/20250901/روسيا-والصين-توسعان-تعاونهما-في-مجال-الطاقة-النووية-باستخدام-تقنيات-الجيل-الرابع-الجديدة-1104371944.html
روسيا والصين توسعان تعاونهما في مجال الطاقة النووية باستخدام تقنيات الجيل الرابع الجديدة
روسيا والصين توسعان تعاونهما في مجال الطاقة النووية باستخدام تقنيات الجيل الرابع الجديدة
سبوتنيك عربي
صرح أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لشركة "روساتوم" الحكومية الروسية، بأن روسيا والصين، ستوسعان قريبا تعاونهما الثنائي في مجال الطاقة النووية، بالإضافة إلى... 01.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-01T11:16+0000
2025-09-01T11:16+0000
2025-09-01T11:16+0000
روسيا
الصين
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/19/1087374023_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_179ffc444b08aa7b91c561bdc9a0cdc9.jpg
وقال ليخاتشوف للصحفيين إن "وتيرة تطوير التقنيات النووية تعني، بطبيعة الحال، تعاونًا دوليًا أكبر، وأعتقد أنه في المستقبل القريب، يمكننا أن نتوقع... تطوير التعاون الثنائي بين روسيا والصين، وخاصة في مجال التقنيات النووية".وأضاف رئيس "روساتوم": "هذا تطور مشترك في تقنيات الجيل الرابع (للطاقة النووية)، وفي إغلاق دورة الوقود النووي، وفي بناء مفاعلات نيوترونية سريعة، وفي الانتقال إلى نموذج تكنولوجي وتنظيمي مختلف تماما للطاقة النووية بأكملها، يُفهم على أنها طاقة ثنائية المكونات مع أسطول من المفاعلات المبردة بالماء والمفاعلات النيوترونية السريعة، مع كل من مبردات الرصاص والصوديوم".وذكر أليكسي ليخاتشوف، في 21 اغسطس/ آب المنصرم، أن توسيع التعاون بين روسيا والصين والهند في بناء محطات طاقة نووية جديدة "بات وشيكًا".وأضاف ليخاتشيف، في تصريحات صحفية، أن "أعمال البناء في الصين تتقدم على الجدول الزمني المحدد. بدأت أعمال التشغيل في خودابو وتيانوان في أولى الوحدات (من الوحدات الجديدة قيد الإنشاء)، وكل شيء يسير وفق الجدول الزمني المحدد. في الهند، من المقرر أن يبدأ تشغيل الوحدة الثالثة (محطة كودانكولام للطاقة النووية) بحلول منتصف العام المقبل، ونتطلع إلى تشغيل الوحدة الرابعة بحلول عام 2027".بوتين: علماء الطاقة النووية الروس أنشأوا درعا نوويا قويا للبلاد
https://sarabic.ae/20250708/السيسي-يلتقي-بمدير-روساتوم-قبيل-التوقيع-على-الاتفاق-التكميلي-بشأن-بناء-محطة-الضبعة-النووية-1102473270.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/19/1087374023_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_549663ad945ad44751070ab86a9ce33c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الصين, اقتصاد
روسيا والصين توسعان تعاونهما في مجال الطاقة النووية باستخدام تقنيات الجيل الرابع الجديدة
صرح أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لشركة "روساتوم" الحكومية الروسية، بأن روسيا والصين، ستوسعان قريبا تعاونهما الثنائي في مجال الطاقة النووية، بالإضافة إلى التطبيقات غير المتعلقة بالطاقة للتقنيات النووية السلمية، بما في ذلك تقنيات الكم.
وقال ليخاتشوف للصحفيين إن "وتيرة تطوير التقنيات النووية تعني، بطبيعة الحال، تعاونًا دوليًا أكبر، وأعتقد أنه في المستقبل القريب، يمكننا أن نتوقع... تطوير التعاون الثنائي بين روسيا والصين، وخاصة في مجال التقنيات النووية".
وأضاف أن "موسكو وبكين، مهتمتان بالتقنيات النووية المبتكرة، كزيادة بناء مفاعلات الطاقة المبردة بالماء، وهي مفاعلات روسية، مطلوبة بشدة في الصين، وهذا الأمر مؤكد، بما في ذلك من خلال الوثائق".
وأضاف رئيس "روساتوم": "هذا تطور مشترك في تقنيات الجيل الرابع (للطاقة النووية)، وفي إغلاق دورة الوقود النووي، وفي بناء مفاعلات نيوترونية سريعة، وفي الانتقال إلى نموذج تكنولوجي وتنظيمي مختلف تماما للطاقة النووية بأكملها، يُفهم على أنها طاقة ثنائية المكونات مع أسطول من المفاعلات المبردة بالماء والمفاعلات النيوترونية السريعة، مع كل من مبردات الرصاص والصوديوم".
وقال ليخاتشوف: "بالطبع، تلك التقنيات التي تولد المعرفة النووية، نعني التقنيات الرقمية وتقنيات الكم والتطبيقات غير المرتبطة بالطاقة للتقنيات النووية، كل هذا أيضا جزء من حزمة تعاوننا اليوم، ونناقش مسارات تطوير أخرى".
وذكر أليكسي ليخاتشوف، في 21 اغسطس/ آب المنصرم، أن توسيع التعاون بين روسيا والصين والهند في بناء محطات طاقة نووية جديدة "بات وشيكًا".
وأضاف ليخاتشيف، في تصريحات صحفية، أن "أعمال البناء في الصين تتقدم على الجدول الزمني المحدد. بدأت أعمال التشغيل في خودابو وتيانوان في أولى الوحدات (من الوحدات الجديدة قيد الإنشاء)، وكل شيء يسير وفق الجدول الزمني المحدد. في الهند، من المقرر أن يبدأ تشغيل الوحدة الثالثة (محطة كودانكولام للطاقة النووية) بحلول منتصف العام المقبل، ونتطلع إلى تشغيل الوحدة الرابعة بحلول عام 2027".