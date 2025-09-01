روسيا والصين توسعان تعاونهما في مجال الطاقة النووية باستخدام تقنيات الجيل الرابع الجديدة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
الصليب الأحمر: الإخلاء الجماعي لمدينة غزة مستحيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
روسيا والصين توسعان تعاونهما في مجال الطاقة النووية باستخدام تقنيات الجيل الرابع الجديدة
روسيا والصين توسعان تعاونهما في مجال الطاقة النووية باستخدام تقنيات الجيل الرابع الجديدة
سبوتنيك عربي
صرح أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لشركة "روساتوم" الحكومية الروسية، بأن روسيا والصين، ستوسعان قريبا تعاونهما الثنائي في مجال الطاقة النووية، بالإضافة إلى... 01.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-01T11:16+0000
2025-09-01T11:16+0000
روسيا
الصين
اقتصاد
وقال ليخاتشوف للصحفيين إن "وتيرة تطوير التقنيات النووية تعني، بطبيعة الحال، تعاونًا دوليًا أكبر، وأعتقد أنه في المستقبل القريب، يمكننا أن نتوقع... تطوير التعاون الثنائي بين روسيا والصين، وخاصة في مجال التقنيات النووية".وأضاف رئيس "روساتوم": "هذا تطور مشترك في تقنيات الجيل الرابع (للطاقة النووية)، وفي إغلاق دورة الوقود النووي، وفي بناء مفاعلات نيوترونية سريعة، وفي الانتقال إلى نموذج تكنولوجي وتنظيمي مختلف تماما للطاقة النووية بأكملها، يُفهم على أنها طاقة ثنائية المكونات مع أسطول من المفاعلات المبردة بالماء والمفاعلات النيوترونية السريعة، مع كل من مبردات الرصاص والصوديوم".وذكر أليكسي ليخاتشوف، في 21 اغسطس/ آب المنصرم، أن توسيع التعاون بين روسيا والصين والهند في بناء محطات طاقة نووية جديدة "بات وشيكًا".وأضاف ليخاتشيف، في تصريحات صحفية، أن "أعمال البناء في الصين تتقدم على الجدول الزمني المحدد. بدأت أعمال التشغيل في خودابو وتيانوان في أولى الوحدات (من الوحدات الجديدة قيد الإنشاء)، وكل شيء يسير وفق الجدول الزمني المحدد. في الهند، من المقرر أن يبدأ تشغيل الوحدة الثالثة (محطة كودانكولام للطاقة النووية) بحلول منتصف العام المقبل، ونتطلع إلى تشغيل الوحدة الرابعة بحلول عام 2027".بوتين: علماء الطاقة النووية الروس أنشأوا درعا نوويا قويا للبلاد
صرح أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لشركة "روساتوم" الحكومية الروسية، بأن روسيا والصين، ستوسعان قريبا تعاونهما الثنائي في مجال الطاقة النووية، بالإضافة إلى التطبيقات غير المتعلقة بالطاقة للتقنيات النووية السلمية، بما في ذلك تقنيات الكم.
وقال ليخاتشوف للصحفيين إن "وتيرة تطوير التقنيات النووية تعني، بطبيعة الحال، تعاونًا دوليًا أكبر، وأعتقد أنه في المستقبل القريب، يمكننا أن نتوقع... تطوير التعاون الثنائي بين روسيا والصين، وخاصة في مجال التقنيات النووية".

وأضاف أن "موسكو وبكين، مهتمتان بالتقنيات النووية المبتكرة، كزيادة بناء مفاعلات الطاقة المبردة بالماء، وهي مفاعلات روسية، مطلوبة بشدة في الصين، وهذا الأمر مؤكد، بما في ذلك من خلال الوثائق".

وأضاف رئيس "روساتوم": "هذا تطور مشترك في تقنيات الجيل الرابع (للطاقة النووية)، وفي إغلاق دورة الوقود النووي، وفي بناء مفاعلات نيوترونية سريعة، وفي الانتقال إلى نموذج تكنولوجي وتنظيمي مختلف تماما للطاقة النووية بأكملها، يُفهم على أنها طاقة ثنائية المكونات مع أسطول من المفاعلات المبردة بالماء والمفاعلات النيوترونية السريعة، مع كل من مبردات الرصاص والصوديوم".
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل أليكسي ليخاتشوف المدير العام لهيئة الدولة للطاقة النووية روسأتوم الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2025
السيسي يلتقي بمدير "روساتوم" قبيل التوقيع على الاتفاق التكميلي بشأن بناء محطة الضبعة النووية
8 يوليو, 10:40 GMT

وقال ليخاتشوف: "بالطبع، تلك التقنيات التي تولد المعرفة النووية، نعني التقنيات الرقمية وتقنيات الكم والتطبيقات غير المرتبطة بالطاقة للتقنيات النووية، كل هذا أيضا جزء من حزمة تعاوننا اليوم، ونناقش مسارات تطوير أخرى".

وذكر أليكسي ليخاتشوف، في 21 اغسطس/ آب المنصرم، أن توسيع التعاون بين روسيا والصين والهند في بناء محطات طاقة نووية جديدة "بات وشيكًا".
وأضاف ليخاتشيف، في تصريحات صحفية، أن "أعمال البناء في الصين تتقدم على الجدول الزمني المحدد. بدأت أعمال التشغيل في خودابو وتيانوان في أولى الوحدات (من الوحدات الجديدة قيد الإنشاء)، وكل شيء يسير وفق الجدول الزمني المحدد. في الهند، من المقرر أن يبدأ تشغيل الوحدة الثالثة (محطة كودانكولام للطاقة النووية) بحلول منتصف العام المقبل، ونتطلع إلى تشغيل الوحدة الرابعة بحلول عام 2027".
بوتين: علماء الطاقة النووية الروس أنشأوا درعا نوويا قويا للبلاد
