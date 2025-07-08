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السيسي يلتقي بمدير "روساتوم" قبيل التوقيع على الاتفاق التكميلي بشأن بناء محطة الضبعة النووية
السيسي يلتقي بمدير "روساتوم" قبيل التوقيع على الاتفاق التكميلي بشأن بناء محطة الضبعة النووية
سبوتنيك عربي
التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في مدينة العلمين، أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية. 08.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-08T10:40+0000
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وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن "اللقاء يأتي في إطار زيارة المدير العام لهيئة الدولة للطاقة النووية "روساتوم" الروسية إلى مصر للتوقيع مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الاتفاق التكميلي الحكومي بين مصر وروسيا بشأن بناء المحطة النووية بالضبعة ونظم الحماية المادية ذات الصلة".وأضاف البيان أن "رئيس شركة أتوم سترو أكسبورت ورئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء سيوقعان على العقد التكميلي ذي الصلة المرتبط بتفصيلات إنشاء المحطة، والتصميم، والمشتريات والإنشاءات".وتابع: "اللقاء تناول تطورات إنشاء المحطة النووية بالضبعة المخصصة للاستخدامات المدنية، وكافة التفصيلات ذات الصلة".وفي شهر نيسان/ أبريل 2025، أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر عن اكتمال صب الخرسانة للمرحلة الأولى من المستوى الثاني لمبنى الاحتواء الداخلي للمفاعل في الوحدة الثانية من محطة الضبعة النووية، بواسطة خبراء شركة "أتومستروي إكسبورت" الروسية.وكان السفير الروسي في مصر، جورجي بوريسينكو، أكد أن روسيا تتوقع أن تكون أول محطة للطاقة النووية في مصر، الضبعة، التي تشارك في بنائها شركة "روساتوم" الروسية الحكومية، جاهزة للتشغيل الكامل بحلول نهاية فبراير/ شباط 2030.وتعتبر محطة الضبعة النووية أول محطة للطاقة النووية في مصر، سيتم بناؤها في مدينة الضبعة في محافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.وشركة "روساتوم" الحكومية الروسية هي المصدر الرئيسي للتكنولوجيا النووية. فعلى وجه الخصوص، أنتجت الشركة الحكومية في عام 2023 خمس مجموعات من معدات المفاعلات، وتم تسليم محطة الطاقة النووية البيلاروسية المبنية بالكامل إلى الجهة المتعاقدة، وتم الحصول على إذن لتشغيل مجموعة الطاقة الأولى في محطة "أكويو" النووية في تركيا.ووقّعت روسيا ومصر، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم في ديسمبر/ كانون الأول 2017، دخلت عقود المحطة حيز التنفيذ، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القاهرة.وتضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.
https://sarabic.ae/20250602/غروسي-مشروع-الضبعة-يدشن-مرحلة-جديدة-لمصر-في-مجال-الطاقة-النووية-1101218096.html
https://sarabic.ae/20250204/السفير-الروسي-في-مصر-محطة-الضبعة-النووية-ستدخل-الخدمة-بحلول-نهاية-فبراير-2030-1097452885.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار روسيا اليوم, روسيا, محطة الضبعة النووية, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار روسيا اليوم, روسيا, محطة الضبعة النووية, العالم العربي

السيسي يلتقي بمدير "روساتوم" قبيل التوقيع على الاتفاق التكميلي بشأن بناء محطة الضبعة النووية

10:40 GMT 08.07.2025
© Photo / Presidency of the Arab Republic of Egyptالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل أليكسي ليخاتشوف المدير العام لهيئة الدولة للطاقة النووية "روسأتوم" الروسية
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل أليكسي ليخاتشوف المدير العام لهيئة الدولة للطاقة النووية روسأتوم الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2025
© Photo / Presidency of the Arab Republic of Egypt
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التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في مدينة العلمين، أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية.
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن "اللقاء يأتي في إطار زيارة المدير العام لهيئة الدولة للطاقة النووية "روساتوم" الروسية إلى مصر للتوقيع مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الاتفاق التكميلي الحكومي بين مصر وروسيا بشأن بناء المحطة النووية بالضبعة ونظم الحماية المادية ذات الصلة".
وأضاف البيان أن "رئيس شركة أتوم سترو أكسبورت ورئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء سيوقعان على العقد التكميلي ذي الصلة المرتبط بتفصيلات إنشاء المحطة، والتصميم، والمشتريات والإنشاءات".
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غروسي: مشروع الضبعة يدشن مرحلة جديدة لمصر في مجال الطاقة النووية
2 يونيو, 11:48 GMT
وتابع: "اللقاء تناول تطورات إنشاء المحطة النووية بالضبعة المخصصة للاستخدامات المدنية، وكافة التفصيلات ذات الصلة".
وفي شهر نيسان/ أبريل 2025، أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر عن اكتمال صب الخرسانة للمرحلة الأولى من المستوى الثاني لمبنى الاحتواء الداخلي للمفاعل في الوحدة الثانية من محطة الضبعة النووية، بواسطة خبراء شركة "أتومستروي إكسبورت" الروسية.
وكان السفير الروسي في مصر، جورجي بوريسينكو، أكد أن روسيا تتوقع أن تكون أول محطة للطاقة النووية في مصر، الضبعة، التي تشارك في بنائها شركة "روساتوم" الروسية الحكومية، جاهزة للتشغيل الكامل بحلول نهاية فبراير/ شباط 2030.
وتعتبر محطة الضبعة النووية أول محطة للطاقة النووية في مصر، سيتم بناؤها في مدينة الضبعة في محافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.
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وشركة "روساتوم" الحكومية الروسية هي المصدر الرئيسي للتكنولوجيا النووية. فعلى وجه الخصوص، أنتجت الشركة الحكومية في عام 2023 خمس مجموعات من معدات المفاعلات، وتم تسليم محطة الطاقة النووية البيلاروسية المبنية بالكامل إلى الجهة المتعاقدة، وتم الحصول على إذن لتشغيل مجموعة الطاقة الأولى في محطة "أكويو" النووية في تركيا.
ووقّعت روسيا ومصر، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم في ديسمبر/ كانون الأول 2017، دخلت عقود المحطة حيز التنفيذ، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القاهرة.
وتضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.
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