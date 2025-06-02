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غروسي: مشروع الضبعة يدشن مرحلة جديدة لمصر في مجال الطاقة النووية
غروسي: مشروع الضبعة يدشن مرحلة جديدة لمصر في مجال الطاقة النووية
سبوتنيك عربي
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل جروسي، اليوم الاثنين، إن "مصر تبدأ مرحلة جديدة في مجال الطاقة النووية من خلال مشروع محطة الضبعة". 02.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-02T11:48+0000
2025-06-02T11:48+0000
محطة الضبعة النووية
مصر
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وتابع مؤكدا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن "الوكالة تضمن سلمية أي اتفاق نووي، وتواصل عمليات التفتيش الدورية في إيران".كما أعرب غروسي عن امتنانه للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، "لدور بلاده الواضح للتوصل لاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.من جانبه، أكد عبد العاطي أن "مشروع الضبعة يمثل ركيزة أساسية لتنويع مصادر الطاقة في مصر".وأشار إلى "دعم مصر لمبادرات الوكالة الدولية وسعيها لتسوية سلمية للملف النووي الإيراني، ورفضها أي تصعيد عسكري يهدد استقرار المنطقة".كما لفت وزير الخارجية المصري، إلى أنه جدد دعوة بلاده "لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي".وتابع أن لقاءه بمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، اليوم الاثنين، "تضمن مناقشة التطورات الخاصة بالملف النووي الإيراني، ودعم تسوية سياسية وسلمية للملف النووي".وفي شهر نيسان/ أبريل 2025، أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر عن اكتمال صب الخرسانة للمرحلة الأولى من المستوى الثاني لمبنى الاحتواء الداخلي للمفاعل في الوحدة الثانية من محطة الضبعة النووية، بواسطة خبراء شركة "أتومستروي إكسبورت" الروسية.وكان السفير الروسي في مصر، جورجي بوريسينكو، أكد أن روسيا تتوقع أن تكون أول محطة للطاقة النووية في مصر، الضبعة، التي تشارك في بنائها شركة "روساتوم" الروسية الحكومية، جاهزة للتشغيل الكامل بحلول نهاية فبراير/ شباط 2030.وتعتبر محطة الضبعة النووية أول محطة للطاقة النووية في مصر، سيتم بناؤها في مدينة الضبعة في محافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.وشركة "روساتوم" الحكومية الروسية هي المصدر الرئيسي للتكنولوجيا النووية. فعلى وجه الخصوص، أنتجت الشركة الحكومية في عام 2023 خمس مجموعات من معدات المفاعلات، وتم تسليم محطة الطاقة النووية البيلاروسية المبنية بالكامل إلى الجهة المتعاقدة، وتم الحصول على إذن لتشغيل مجموعة الطاقة الأولى في محطة أكويو النووية في تركيا.ووقّعت روسيا ومصر، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم في ديسمبر/ كانون الأول 2017، دخلت عقود المحطة حيز التنفيذ، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القاهرة.وتضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.
https://sarabic.ae/20250509/محطة-الضبعة-والسياح-الروس-مصر-تصدر-بيانا-عن-لقاء-السيسي-وبوتين-على-هامش-احتفالات-يوم-النصر-1100360634.html
https://sarabic.ae/20250417/وزير-الكهرباء-المصري-ورئيس-روساتوم-الروسية-يبحثان-مستجدات-مشروع-الضبعة-النووي-1099653736.html
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محطة الضبعة النووية, مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, العالم العربي
محطة الضبعة النووية, مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, العالم العربي

غروسي: مشروع الضبعة يدشن مرحلة جديدة لمصر في مجال الطاقة النووية

11:48 GMT 02.06.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Baderمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
تابعنا عبر
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل جروسي، اليوم الاثنين، إن "مصر تبدأ مرحلة جديدة في مجال الطاقة النووية من خلال مشروع محطة الضبعة".
وتابع مؤكدا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن "الوكالة تضمن سلمية أي اتفاق نووي، وتواصل عمليات التفتيش الدورية في إيران".
كما أعرب غروسي عن امتنانه للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، "لدور بلاده الواضح للتوصل لاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.
الرئيسان المصري والروسي، عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين، على هامش احتفالات الذكرى الـ80 بيوم النصر على النازية، الكرملين، موسكو، 9 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
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من جانبه، أكد عبد العاطي أن "مشروع الضبعة يمثل ركيزة أساسية لتنويع مصادر الطاقة في مصر".
وأشار إلى "دعم مصر لمبادرات الوكالة الدولية وسعيها لتسوية سلمية للملف النووي الإيراني، ورفضها أي تصعيد عسكري يهدد استقرار المنطقة".
كما لفت وزير الخارجية المصري، إلى أنه جدد دعوة بلاده "لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي".
وتابع أن لقاءه بمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، اليوم الاثنين، "تضمن مناقشة التطورات الخاصة بالملف النووي الإيراني، ودعم تسوية سياسية وسلمية للملف النووي".
وفي شهر نيسان/ أبريل 2025، أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر عن اكتمال صب الخرسانة للمرحلة الأولى من المستوى الثاني لمبنى الاحتواء الداخلي للمفاعل في الوحدة الثانية من محطة الضبعة النووية، بواسطة خبراء شركة "أتومستروي إكسبورت" الروسية.
وكان السفير الروسي في مصر، جورجي بوريسينكو، أكد أن روسيا تتوقع أن تكون أول محطة للطاقة النووية في مصر، الضبعة، التي تشارك في بنائها شركة "روساتوم" الروسية الحكومية، جاهزة للتشغيل الكامل بحلول نهاية فبراير/ شباط 2030.
وتعتبر محطة الضبعة النووية أول محطة للطاقة النووية في مصر، سيتم بناؤها في مدينة الضبعة في محافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.
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وشركة "روساتوم" الحكومية الروسية هي المصدر الرئيسي للتكنولوجيا النووية. فعلى وجه الخصوص، أنتجت الشركة الحكومية في عام 2023 خمس مجموعات من معدات المفاعلات، وتم تسليم محطة الطاقة النووية البيلاروسية المبنية بالكامل إلى الجهة المتعاقدة، وتم الحصول على إذن لتشغيل مجموعة الطاقة الأولى في محطة أكويو النووية في تركيا.
ووقّعت روسيا ومصر، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم في ديسمبر/ كانون الأول 2017، دخلت عقود المحطة حيز التنفيذ، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القاهرة.
وتضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.
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