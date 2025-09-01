منظمة شنغهاي للتعاون تقرر إنشاء بنك التنمية الخاص بها

عربي
بوتين: روسيا تدعم مبادرات شي جين بينغ بشأن الحوكمة العالمية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
الصليب الأحمر: الإخلاء الجماعي لمدينة غزة مستحيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250901/منظمة-شنغهاي-للتعاون-تقرر-إنشاء-بنك-التنمية-الخاص-بها-1104368732.html
منظمة شنغهاي للتعاون تقرر إنشاء بنك التنمية الخاص بها
منظمة شنغهاي للتعاون تقرر إنشاء بنك التنمية الخاص بها
سبوتنيك عربي
أعلنت الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون الدولي، اليوم الإثنين، إنشاء بنك التنمية التابع للمنظمة، تأكيدا منها على أهمية هذا البنك. 01.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-01T08:30+0000
2025-09-01T08:30+0000
منظمة شنغهاي للتعاون
اقتصاد
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1f/1104341489_0:504:2745:2048_1920x0_80_0_0_4d90837b9c8358700c796e14c5c02fbb.jpg
وذكر إعلان قمة المنظمة المنعقدة بمدينة تيانجين الصينية، أن "الدول الأعضاء المهتمة، وتأكيدًا منها على أهمية إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون، قررت تأسيسه وتكثيف المشاورات حول مجموعة من القضايا المتعلقة بعمل هذه المؤسسة المالية".واعتمدت الدول في منظمة شنغهاي للتعاون، استراتيجية تنمية المنظمة حتى عام 2035، والتي تحدد المهام ذات الأولوية والمجالات الرئيسية لتعميق التعاون.وجاء في نص البيان المنشور على الموقع الرسمي للمنظمة: "من أجل تحسين أنشطة منظمة شنغهاي للتعاون بشكل أكبر، اعتمدت الدول الأعضاء استراتيجية تطوير منظمة شنغهاي للتعاون حتى عام 2035، والتي تحدد المهام ذات الأولوية والمجالات الرئيسية لتعميق التعاون المتعدد الأوجه من أجل ضمان السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في فضاء منظمة شنغهاي للتعاون".وجاء في نص الإعلان: "تهدف الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون في مجال التجارة الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية للتجارة الرقمية، وسد الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية في مجال الاقتصاد الرقمي".وأشار نص الإعلان إلى أن "مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون اعتمد بيانا حول تعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي، وأشارت الدول الأعضاء إلى اقتراح إنشاء آلية منظمة شنغهاي للتعاون لائتمانات التصدير والاستثمارات".وتُعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين الصينية يومي 31 آب/أغسطس و1 أيلول/سبتمبر، بمشاركة أكثر من 20 من قادة الدول الأجنبية، بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية عدة.دول منظمة شنغهاي للتعاون تدين بشدة الضربات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية ضد إيران
https://sarabic.ae/20250901/بوتين-يشارك-في-اجتماع-منظمة-شنغهاي-بلس-في-تيانجين--عاجل--1104368547.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1f/1104341489_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_f7c020bf7bd2d3420972bec17184d888.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منظمة شنغهاي للتعاون, اقتصاد, العالم
منظمة شنغهاي للتعاون, اقتصاد, العالم

منظمة شنغهاي للتعاون تقرر إنشاء بنك التنمية الخاص بها

08:30 GMT 01.09.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور-الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون
-الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون الدولي، اليوم الإثنين، إنشاء بنك التنمية التابع للمنظمة، تأكيدا منها على أهمية هذا البنك.
وذكر إعلان قمة المنظمة المنعقدة بمدينة تيانجين الصينية، أن "الدول الأعضاء المهتمة، وتأكيدًا منها على أهمية إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون، قررت تأسيسه وتكثيف المشاورات حول مجموعة من القضايا المتعلقة بعمل هذه المؤسسة المالية".
كما أكدت الدول الأعضاء على الدور الهام الذي يلعبه اتحاد البنوك التابع للمنظمة على مدى 20 عامًا.
واعتمدت الدول في منظمة شنغهاي للتعاون، استراتيجية تنمية المنظمة حتى عام 2035، والتي تحدد المهام ذات الأولوية والمجالات الرئيسية لتعميق التعاون.
وجاء في نص البيان المنشور على الموقع الرسمي للمنظمة: "من أجل تحسين أنشطة منظمة شنغهاي للتعاون بشكل أكبر، اعتمدت الدول الأعضاء استراتيجية تطوير منظمة شنغهاي للتعاون حتى عام 2035، والتي تحدد المهام ذات الأولوية والمجالات الرئيسية لتعميق التعاون المتعدد الأوجه من أجل ضمان السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في فضاء منظمة شنغهاي للتعاون".
وجاء في نص الإعلان: "تهدف الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون في مجال التجارة الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية للتجارة الرقمية، وسد الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية في مجال الاقتصاد الرقمي".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف خلال محادثات على هامش قمة شنغهاي للتعاون في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
بوتين: روسيا تدعم مبادرات شي جين بينغ بشأن الحوكمة العالمية
08:21 GMT

وبحسب الوثيقة فإنه تم اقتراح وضع برنامج للتعاون بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في مجال التجارة الإلكترونية.

وأشار نص الإعلان إلى أن "مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون اعتمد بيانا حول تعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي، وأشارت الدول الأعضاء إلى اقتراح إنشاء آلية منظمة شنغهاي للتعاون لائتمانات التصدير والاستثمارات".
وتُعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين الصينية يومي 31 آب/أغسطس و1 أيلول/سبتمبر، بمشاركة أكثر من 20 من قادة الدول الأجنبية، بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية عدة.
دول منظمة شنغهاي للتعاون تدين بشدة الضربات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية ضد إيران
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала