منظمة شنغهاي للتعاون تقرر إنشاء بنك التنمية الخاص بها
أعلنت الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون الدولي، اليوم الإثنين، إنشاء بنك التنمية التابع للمنظمة، تأكيدا منها على أهمية هذا البنك. 01.09.2025
دول منظمة شنغهاي للتعاون تدين بشدة الضربات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية ضد إيران
وذكر إعلان قمة المنظمة المنعقدة بمدينة تيانجين الصينية، أن "الدول الأعضاء المهتمة، وتأكيدًا منها على أهمية إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون، قررت تأسيسه وتكثيف المشاورات حول مجموعة من القضايا المتعلقة بعمل هذه المؤسسة المالية".
كما أكدت الدول الأعضاء على الدور الهام الذي يلعبه اتحاد البنوك التابع للمنظمة على مدى 20 عامًا.
واعتمدت الدول في منظمة شنغهاي للتعاون، استراتيجية تنمية المنظمة حتى عام 2035، والتي تحدد المهام ذات الأولوية والمجالات الرئيسية لتعميق التعاون.
وجاء في نص البيان المنشور على الموقع الرسمي للمنظمة: "من أجل تحسين أنشطة منظمة شنغهاي للتعاون بشكل أكبر، اعتمدت الدول الأعضاء استراتيجية تطوير منظمة شنغهاي للتعاون حتى عام 2035، والتي تحدد المهام ذات الأولوية والمجالات الرئيسية لتعميق التعاون المتعدد الأوجه من أجل ضمان السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في فضاء منظمة شنغهاي للتعاون".
وجاء في نص الإعلان: "تهدف الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون في مجال التجارة الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية للتجارة الرقمية، وسد الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية في مجال الاقتصاد الرقمي".
وبحسب الوثيقة فإنه تم اقتراح وضع برنامج للتعاون بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في مجال التجارة الإلكترونية.
وأشار نص الإعلان إلى أن "مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون اعتمد بيانا حول تعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي، وأشارت الدول الأعضاء إلى اقتراح إنشاء آلية منظمة شنغهاي للتعاون لائتمانات التصدير والاستثمارات".
وتُعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين الصينية يومي 31 آب/أغسطس و1 أيلول/سبتمبر، بمشاركة أكثر من 20 من قادة الدول الأجنبية، بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية عدة.