بوتين يشارك في اجتماع منظمة "شنغهاي بلس" في تيانجين – عاجل
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع منظمة "شنغهاي بلس" في تيانجين الصينية، وذلك بعد سلسة اجتماعات عقدهها مع عدد من الزعماء على هامش قمة منظمة شنغهاي... 01.09.2025, سبوتنيك عربي
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع منظمة "شنغهاي بلس" في تيانجين الصينية، وذلك بعد سلسة اجتماعات عقدهها مع عدد من الزعماء على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون.