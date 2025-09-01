https://sarabic.ae/20250901/بوتين-يلتقى-أردوغان-على-هامش-قمة-منظمة-شنغهاي-للتعاون--عاجل-1104367208.html
بوتين يلتقى أردوغان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين الصينية.
أعرب بوتين عن ثقته في أن تركيا ستواصل لعب دور مميز في تسوية الأزمة الأوكرانية.وأضاف الرئيس الروسي: "وقد عُقدت ثلاث جولات من المفاوضات الروسية الأوكرانية المباشرة على منصة إسطنبول منذ مايو/أيار من هذا العام (2025)، مما أتاح إحراز تقدم في حل عدد من القضايا العملية في المجال الإنساني".وتابع بوتين: "أنا واثق من أن الدور المميز لتركيا في هذه القضايا سيظل مطلوبًا".ومن المتوقع أن يناقش بوتين وأردوغان خلال اللقاء التعاون الثنائي والقضايا الدولية، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا، وكذلك الوضع في الشرق الأوسط.وصل بوتين إلى الصين في 31 أغسطس/آب في زيارة تستغرق أربعة أيام. وكانت تيانجين، التي تستضيف قمة منظمة شنغهاي للتعاون 2025، أول مدينة يزورها الرئيس الروسي.
01.09.2025
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين الصينية.
أعرب بوتين عن ثقته في أن تركيا ستواصل لعب دور مميز في تسوية الأزمة الأوكرانية.
وقال بوتين: "نعرب عن امتناننا لأصدقائنا الأتراك لمساهمتهم الكبيرة في الجهود السياسية والدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية".
وأضاف الرئيس الروسي
: "وقد عُقدت ثلاث جولات من المفاوضات الروسية الأوكرانية المباشرة على منصة إسطنبول منذ مايو/أيار من هذا العام (2025)، مما أتاح إحراز تقدم في حل عدد من القضايا العملية في المجال الإنساني".
وتابع بوتين: "أنا واثق من أن الدور المميز لتركيا في هذه القضايا سيظل مطلوبًا".
ومن المتوقع أن يناقش بوتين
وأردوغان خلال اللقاء التعاون الثنائي والقضايا الدولية، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا، وكذلك الوضع في الشرق الأوسط.
وصل بوتين إلى الصين في 31 أغسطس/آب في زيارة تستغرق أربعة أيام. وكانت تيانجين، التي تستضيف قمة منظمة شنغهاي للتعاون 2025، أول مدينة يزورها الرئيس الروسي.