عربي
بوتين يشارك في اجتماع منظمة "شنغهاي بلس" في تيانجين
بوتين يلتقى أردوغان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون
بوتين يلتقى أردوغان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين الصينية.
أعرب بوتين عن ثقته في أن تركيا ستواصل لعب دور مميز في تسوية الأزمة الأوكرانية.وأضاف الرئيس الروسي: "وقد عُقدت ثلاث جولات من المفاوضات الروسية الأوكرانية المباشرة على منصة إسطنبول منذ مايو/أيار من هذا العام (2025)، مما أتاح إحراز تقدم في حل عدد من القضايا العملية في المجال الإنساني".وتابع بوتين: "أنا واثق من أن الدور المميز لتركيا في هذه القضايا سيظل مطلوبًا".ومن المتوقع أن يناقش بوتين وأردوغان خلال اللقاء التعاون الثنائي والقضايا الدولية، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا، وكذلك الوضع في الشرق الأوسط.وصل بوتين إلى الصين في 31 أغسطس/آب في زيارة تستغرق أربعة أيام. وكانت تيانجين، التي تستضيف قمة منظمة شنغهاي للتعاون 2025، أول مدينة يزورها الرئيس الروسي.
بوتين يلتقى أردوغان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون

07:43 GMT 01.09.2025 (تم التحديث: 08:22 GMT 01.09.2025)
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي.
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي.
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين الصينية.
أعرب بوتين عن ثقته في أن تركيا ستواصل لعب دور مميز في تسوية الأزمة الأوكرانية.

وقال بوتين: "نعرب عن امتناننا لأصدقائنا الأتراك لمساهمتهم الكبيرة في الجهود السياسية والدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية".

وأضاف الرئيس الروسي: "وقد عُقدت ثلاث جولات من المفاوضات الروسية الأوكرانية المباشرة على منصة إسطنبول منذ مايو/أيار من هذا العام (2025)، مما أتاح إحراز تقدم في حل عدد من القضايا العملية في المجال الإنساني".
وتابع بوتين: "أنا واثق من أن الدور المميز لتركيا في هذه القضايا سيظل مطلوبًا".
دول منظمة شنغهاي للتعاون تدين بشدة الضربات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية ضد إيران
ومن المتوقع أن يناقش بوتين وأردوغان خلال اللقاء التعاون الثنائي والقضايا الدولية، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا، وكذلك الوضع في الشرق الأوسط.
وصل بوتين إلى الصين في 31 أغسطس/آب في زيارة تستغرق أربعة أيام. وكانت تيانجين، التي تستضيف قمة منظمة شنغهاي للتعاون 2025، أول مدينة يزورها الرئيس الروسي.
