دول منظمة شنغهاي للتعاون تدين بشدة الضربات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية ضد إيران- عاجل
أدانت الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون بشدة، الضربات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية على إيران، في إعلان قمة تيانجين، اليوم الإثنين. 01.09.2025, سبوتنيك عربي
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
