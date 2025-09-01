عربي
بزشكيان: التعاون بين روسيا وإيران يشهد تطورا منذ توقيع الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة
بزشكيان: التعاون بين روسيا وإيران يشهد تطورا منذ توقيع الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن مستوى التعاون بين بلاده وروسيا شهد تطورا ملحوظا منذ التوقيع على الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة طويلة الأمد بين البلدين.
2025-09-01T17:38+0000
2025-09-01T17:38+0000
منظمة شنغهاي للتعاون
أخبار ايران اليوم
إيران
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/18/1097121331_0:164:1673:1105_1920x0_80_0_0_f2c24f683ec47bcceb61c30225be2587.jpg
وقال بزشكيان خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين الصينية: "إن مستوى تعاوننا ارتفع مع التوقيع على الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة طويلة الأمد".وأوضحت الرئاسة الإيرانية، في بيان صحفي، أن "بزشكيان حرص خلال اللقاء التأكيد على متابعته تسريع تنفيذ جميع الاتفاقات مع روسيا وإزالة العقبات المحتملة أمام تطبيقها"، مشددا على أن "تبادل الخبرات والتعاون العلمي والأكاديمي بين البلدين من شأنه أن يحقق تكاملا في القدرات ويشكّل قاعدة لتوسيع العلاقات الشاملة".من جانبه، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا وإيران على اتصال مستمر بشأن مختلف جوانب الأجندة الدولية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني.وتمثل هذه الاتفاقية إطارا قانونيا لشراكة طويلة الأمد وشاملة بين البلدين، في ظل التحديات الجيوسياسية المشتركة، وتشمل بنودها تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع، وتلزم الطرفين بتنسيق أوثق على المستويين الإقليمي والدولي.وتعقد أكبر قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في تاريخها بمدينة تيانجين الصينية، في الفترة من 31 أغسطس/ أب إلى 1 سبتمبر/أيلول، بمشاركة أكثر من 20 زعيما أجنبيا وممثلين عن منظمات دولية. وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة، وعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامشها.وتعد منظمة "شنغهاي للتعاون"، منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.
إيران
بزشكيان: التعاون بين روسيا وإيران يشهد تطورا منذ توقيع الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة

© AP Photo / Evgenia Novozheninaالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن مستوى التعاون بين بلاده وروسيا شهد تطورا ملحوظا منذ التوقيع على الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة طويلة الأمد بين البلدين.
وقال بزشكيان خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين الصينية: "إن مستوى تعاوننا ارتفع مع التوقيع على الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة طويلة الأمد".

وأضاف بزشكيان: "كما أكدتم أنتم أيضا، فإن التعاون في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيساهم في تسريع وتسهيل الارتقاء الملحوظ في التفاعلات بين بلدينا".

وأوضحت الرئاسة الإيرانية، في بيان صحفي، أن "بزشكيان حرص خلال اللقاء التأكيد على متابعته تسريع تنفيذ جميع الاتفاقات مع روسيا وإزالة العقبات المحتملة أمام تطبيقها"، مشددا على أن "تبادل الخبرات والتعاون العلمي والأكاديمي بين البلدين من شأنه أن يحقق تكاملا في القدرات ويشكّل قاعدة لتوسيع العلاقات الشاملة".
من جانبه، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا وإيران على اتصال مستمر بشأن مختلف جوانب الأجندة الدولية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صادق في شهر نيسان/أبريل الماضي، على قانون يقنن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع إيران، والتي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى موسكو منتصف كانون الثاني/يناير الماضي.
وتمثل هذه الاتفاقية إطارا قانونيا لشراكة طويلة الأمد وشاملة بين البلدين، في ظل التحديات الجيوسياسية المشتركة، وتشمل بنودها تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع، وتلزم الطرفين بتنسيق أوثق على المستويين الإقليمي والدولي.
وتعقد أكبر قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في تاريخها بمدينة تيانجين الصينية، في الفترة من 31 أغسطس/ أب إلى 1 سبتمبر/أيلول، بمشاركة أكثر من 20 زعيما أجنبيا وممثلين عن منظمات دولية. وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة، وعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامشها.
وتشهد القمة مشاركة رؤساء دول وحكومات أكثر من 20 دولة، من بينهم رئيس الصين شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وتعد منظمة "شنغهاي للتعاون"، منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.
كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.
